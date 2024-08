Molti credono che il mercato delle criptovalute vedrà un rally più ampio nei prossimi mesi, e che probabilmente non sarà limitato a leader come Bitcoin ed Ethereum.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Questa potrebbe essere una buona notizia per i progetti emergenti come Poodlana che stanno già attirando una solida domanda da parte degli appassionati di criptovalute a tema moda.

Poodlana è una piattaforma abilitata alla blockchain ispirata a una delle razze più carine del migliore amico dell’uomo: il barboncino. Ma è molto di più di un bel musetto.

La sua meme coin nativa, POODL, potrebbe rivelarsi un investimento entusiasmante per il 2024.

Poodlana è una fusione tra moda e criptovaluta

Copy link to section

Prima di tutto parliamo di statistiche. Nel 2020 l’industria globale della moda è stata valutata 1,5 trilioni di dollari e si stima che raggiungerà i 2,25 trilioni di dollari entro la fine del 2025.

Si tratta di un’enorme crescita del 50% in soli cinque anni.

Considerando la rapida crescita, è concepibile che piattaforme innovative come Poodlana, che offrono mezzi unici per sfruttare il boom del settore della moda, trarranno notevoli benefici per il futuro.

POODL è una meme coin affascinante che ha il potenziale per attingere all’enorme mercato degli asset digitali che accoglie con favore l’espressione personale.

Essendo un progetto incentrato sul coinvolgimento della community, gli appassionati di criptovaluta potrebbero eventualmente mostrare le loro partecipazioni POODL con lo stesso orgoglio con cui mostrano il loro barboncino ai loro amici e familiari.

POODL potrebbe guadagnare con il resto del mercato delle criptovalute

Copy link to section

Poodlana potrebbe essere un ottimo investimento nella scrittura anche perché il suo tempismo non avrebbe potuto essere migliore. Si prevede che il 2024 sarà un anno gratificante per le criptovalute.

Con un interesse istituzionale sempre crescente per il mercato delle criptovalute, mentre i regolatori globali continuano ad approvare gli exchange-traded fund BTC ed ETH nonché il recente halving di Bitcoin, diversi esperti ritengono che un altro boom delle criptovalute sia probabilmente all’orizzonte.

E questo è ciò che potrebbe servire come materiale favorevole per Podlana e la sua meme coin nativa POODL.

Sappiamo già che le meme coin tendono ad esplodere in popolarità e infine in valore nelle fasi iniziali. Ricordi Dogecoin e Shiba Inu?

Se hai perso quel treno, POODL potrebbe essere l’ultima opportunità che potrebbe offrirti rendimenti simili nei prossimi mesi.

La prevendita di Poodlana (POODL) è strutturata in modo univoco

Copy link to section

Infine, parliamo di numeri che finora sono stati impressionanti per Poodlana. La meme coin non è in prevendita nemmeno da un paio di settimane eppure ha già raccolto più di 3,8 milioni di dollari.

Questo successo iniziale indica che esiste già una domanda materiale per POODL, anche prima del suo debutto sul mercato aperto.

La prevendita di Poodlana in corso è strutturata in modo interessante. Durerà trenta giorni, in dieci tappe di tre giorni ciascuna. Ma ecco la cosa interessante: il prezzo del token POODL aumenta dopo ogni fase. Ciò è significativo in quanto crea un senso di urgenza per i potenziali investitori e premia i primi ad adottarlo.

Ancora più importante, Poodlana verrà quotata su un exchange di criptovalute solo 60 minuti dopo aver terminato la prevendita.

La rapida transizione dalla prevendita al trading pubblico può portare ad un aumento della domanda e, di conseguenza, ad un apprezzamento dei prezzi. Consideratela come l’inaugurazione di una boutique di moda tanto attesa. Tutti vogliono essere i primi della fila.

Fai clic qui se desideri saperne di più su Poodlana (POODL) prima di investire.