Le meme coin come Mog Coin (MOG), Dogwifhat (WIF) e JasmyCoin (JASMY) hanno registrato perdite giovedì mentre continuavano le preoccupazioni sull’industria delle criptovalute. Il token MOG è crollato di oltre il 14% mentre WIF e Jasmy sono crollati del 10%. Altri token popolari come Book of Meme (BOME) e Bonk sono stati tra i principali ritardatari.

La vendita di token Poodlana prospera

Poodlana ha ignorato la crisi in corso nel settore delle criptovalute mentre continuava a raccogliere notevoli quantità di denaro. Gli sviluppatori hanno raccolto oltre 4 milioni di dollari in meno di tre settimane, rendendola una delle vendite di token con le peggiori prestazioni dell’anno.

Gli utenti possono comprare i propri token utilizzando diverse criptovalute e persino il dollaro USA. Alcuni dei token più popolari utilizzati per pagare il token sono Ether, Tether (USDT) e USD Coin (USDC).

Poodlana mira a diventare la prossima grande novità nel settore delle criptovalute. Spera di replicare il successo di altre meme coin come Shiba Inu, Floki, Pepe e Dogwifhat fino a diventare un grande nome.

Il nome di Poodlana deriva da due cose: Poodle e Solana. Il barboncino è una delle razze canine più amate in Giappone. Lana proviene da Solana, una blockchain diventata molto popolare tra gli sviluppatori di monete meme.

Oltre alla popolarità di Poodle, gli sviluppatori sperano che acquisisca slancio concentrandosi sul mercato del lusso. Nel suo marketing, Poodlana si è pubblicizzato come l’Hermes del settore delle criptovalute.

La vendita di token di Poodlana ha due aspetti unici. Innanzitutto, il suo prezzo è in costante aumento e giovedì è stato scambiato a 0,0335$. Entro la fine della vendita, il prezzo sarà scambiato a 0,060$, il che significa che gli acquirenti iniziali trarranno vantaggio dall’acquisto di più token.

In secondo luogo, l’altro aspetto unico è che il token POODL inizierà a essere scambiato solo 60 minuti dopo la fine della prevendita. Ciò significa che gli acquirenti non aspetteranno molto tempo per iniziare a vendere i propri token. Puoi acquistare il token POODL qui.

Perché le meme coin stanno crollando

Ci sono due ragioni principali per cui le meme coin come Mog Coin, WIF, Bonk e Jasmy stanno crollando. Innanzitutto, il calo è dovuto principalmente all’azione dei prezzi di Bitcoin. Dopo essere salito sopra i 70.000 dollari lunedì, Bitcoin è sceso sotto i 64.000 dollari. Nella maggior parte dei casi, questi token tendono ad essere più volatili di Bitcoin. Aumentano notevolmente quando Bitcoin è in rialzo e viceversa.

In secondo luogo, il calo è dovuto alle continue tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Ci sono segnali del fatto che la crisi tra Israele, Libano e Iran si aggraverà nei prossimi mesi.

Infine, il crollo si sta verificando mentre gli investitori vendono le notizie della Federal Reserve. La Fed ha fatto ciò che la maggior parte degli analisti si aspettava. In questo contesto ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati tra il 5,25% e il 5,50% e ha lasciato la porta aperta per un taglio dei tassi a settembre. Sebbene ciò fosse positivo per gli asset rischiosi, era già stato scontato dagli operatori di mercato.