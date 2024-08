Verge (XVG) ripeterà il modello di prezzo del quarto trimestre del 2020 e del secondo trimestre del 2021?

Verge (XVG) è una criptovaluta che ha attirato costantemente l’attenzione sin dal suo inizio, in particolare per la sua attenzione alla privacy e alla decentralizzazione.

Lanciato nell’ottobre 2014 come DogecoinDark (DOGED), Verge era un fork di Peercoin (PPC). Nel febbraio 2016, il progetto è stato rinominato Verge Valuta per distinguersi da Dogecoin e attirare un mercato più ampio.

Nonostante il rebranding, Verge continua a utilizzare la stessa tecnologia di base del suo predecessore.

Biconomy ha elencato il token XVG

Il 15 marzo 2024, Biconomy ha quotato Verge (XVG) per il trading spot con la coppia di trading XVG/USDT. Questo elenco ha segnato un momento importante per Verge, poiché ha aperto i servizi di deposito e prelievo per XVG alle 00:00 (UTC) dello stesso giorno.

La quotazione su Biconomy rappresenta un passo importante per aumentare la presenza e l’accessibilità sul mercato di Verge.

Il prezzo di XVG ha registrato un aumento significativo all’inizio di aprile, principalmente a causa dell’impatto della quotazione Biconomy, ma da allora ha subito un calo significativo negli ultimi dodici mesi. Il token ha raggiunto il massimo di $ 0,01241 il 3 aprile 2024, prima che il mercato diventasse ribassista, come è stato il trend fino ad ora.

Al momento della stesura di questo articolo, Verge (XVG) aveva un prezzo di 0,003686$, ovvero un calo dell’11,0% nelle ultime 24 ore e un calo del 27% nell’ultimo anno. Il token, tuttavia, viene scambiato a un prezzo superiore del 52.445,39% rispetto al prezzo iniziale.

Alcuni analisti ipotizzano che Verge potrebbe essere sull’orlo di un significativo movimento dei prezzi, rispecchiando potenzialmente il drammatico aumento osservato tra il quarto trimestre del 2020 e il secondo trimestre del 2021, come mostrato nello screenshot qui sotto.

Gli osservatori suggeriscono che un aumento del prezzo dal 10% al 15% potrebbe essere imminente mentre ci avviciniamo al quarto trimestre del 2024.

Caratteristiche che potrebbero spingere il prezzo di Verge più in alto

Una delle caratteristiche distintive di Verge è il suo impegno nel proteggere l’anonimato degli utenti durante l’utilizzo di una blockchain aperta. La criptovaluta raggiunge questo obiettivo incorporando protocolli sicuri come TOR (The Onion Router), I2P (Invisible Internet Project) e il suo esclusivo protocollo Wraith.

TOR e I2P sono reti di anonimizzazione che oscurano gli indirizzi IP e le transazioni degli utenti, mentre il protocollo Wraith consente agli utenti di scegliere tra un registro distribuito pubblico o privato. Questa combinazione di tecnologie garantisce che le transazioni Verge possano essere effettuate con una maggiore privacy.

In termini di specifiche tecniche, Verge si basa sul codice sorgente Bitcoin (BTC) ma ha implementato modifiche per migliorare la blockchain Bitcoin originale.

Verge continua a posizionarsi come una criptovaluta leader incentrata sulla privacy, sfruttando tecnologie avanzate per proteggere i dati degli utenti e mirando al tempo stesso a offrire un’alternativa più efficiente a Bitcoin.

Con i recenti sviluppi come la sua quotazione su Biconomy e il potenziale per la crescita futura, Verge rimane un progetto da tenere d’occhio nel panorama in evoluzione delle criptovalute.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.