Byju evita la bancarotta con una liquidazione del debito di 19 milioni di dollari e ottiene un’estensione per ripagare la BCCI

Venerdì, con una sentenza fondamentale, il Tribunale d’appello nazionale per le società nazionali (NCLAT) ha concesso a Byju’s, il gigante della tecnologia educativa assediato, la possibilità di saldare un debito di 19 milioni di dollari con il Board of Control for Cricket in India (BCCI).

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Questa decisione interrompe la procedura di insolvenza avviata dalla BCCI contro la startup dal valore di 22 miliardi di dollari.

Decisione chiave sulla liquidazione del debito

Copy link to section

Il tribunale di Chennai della NCLAT ha consentito al fondatore di Byju, Byju Raveendran, di appellarsi all’ordine di risoluzione dell’insolvenza di un tribunale di grado inferiore del mese scorso.

La decisione del tribunale è stata influenzata dall’impegno che il rimborso sarebbe stato finanziato personalmente da Riju Raveendran, fratello di Byju, piuttosto che essere deviato dai fondi destinati ai creditori finanziari.

Il tribunale ha sottolineato l’importanza del compromesso in tali casi, affermando:

“La prima ora della giustizia è l’ora del compromesso e laddove uno degli amministratori sospesi abbia fatto un’offerta per volere del debitore aziendale di seppellire l’ascia di guerra con CD, la Corte può invocare la regola 11 allo scopo di esplorare un Alla luce di questi fatti, la transazione viene approvata, il ricorso viene accolto e l’ordinanza impugnata viene annullata.”

Questa sentenza consente a Raveendran di mantenere il controllo di Byju. Tuttavia, la BCCI si riserva il diritto di rilanciare il suo ricorso se Byju’s non riesce a saldare le quote come concordato.

Lotte finanziarie in corso

Copy link to section

Nonostante questa vittoria, Byju’s non è ancora uscito da problemi finanziari.

L’azienda si trova ad affrontare numerosi casi di fallimento sia in India che all’estero.

All’inizio di quest’anno, l’unità statunitense di Byju ha presentato istanza di fallimento secondo il Capitolo 11 nel Delaware, elencando passività tra 1 e 10 miliardi di dollari.

Byju ha registrato una rapida crescita durante la pandemia di COVID-19, spinta dall’impennata dell’apprendimento a distanza.

La startup ha attirato investimenti significativi da parte di importanti attori come Sequoia Capital, Tiger Global Management e Silver Lake.

Questo afflusso di capitali ha finanziato una strategia di acquisizione aggressiva, con l’acquisizione da parte di Byju di circa 20 società a livello globale per un costo di quasi 3 miliardi di dollari.

Tuttavia, con il recedere della pandemia, Byju ha dovuto affrontare difficoltà finanziarie. Un calo della domanda di apprendimento a distanza, unito a un rallentamento generale nel settore delle startup, ha portato a una riduzione delle valutazioni e delle difficoltà di finanziamento.

Nel novembre 2023, Prosus ha abbassato la valutazione di Byju a meno di 3 miliardi di dollari.

BlackRock ha ulteriormente ridotto la sua valutazione a circa 1 miliardo di dollari a gennaio.

Per l’anno fiscale terminato il 31 marzo 2023, Byju ha riportato perdite pari a Rs 8.553 crore (quasi 1 miliardo di dollari), evidenziando la gravità delle sue difficoltà finanziarie.

Tregua temporanea

Copy link to section

L’accordo con BCCI fornisce a Byju’s una tregua temporanea dal fallimento, ma le sfide finanziarie più ampie della società rimangono irrisolte.

L’esito degli altri casi di fallimento e la sua capacità di stabilizzare le proprie operazioni saranno fondamentali per determinare la sua traiettoria futura.

Gli investitori e gli osservatori del settore osserveranno attentamente per vedere come Byju’s gestisce la sua ristrutturazione finanziaria e affronta le attuali pressioni del mercato.

Il percorso dell’azienda riflette le difficoltà più ampie delle startup tecnologiche alle prese con gli aggiustamenti post-pandemici e le mutevoli condizioni economiche.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.