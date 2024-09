Il mercato del rame scende sotto i 4 dollari la libbra, toccando il minimo di 5 mesi a causa delle preoccupazioni economiche

I futures sul rame sono scesi sotto la soglia cruciale di 4 dollari per libbra in agosto, raggiungendo il minimo di cinque mesi. Questo calo significativo evidenzia una tendenza più ampia di avversione al rischio nei mercati finanziari, che colpisce vari asset e materie prime.

I principali fattori alla base di questo forte calo includono le crescenti preoccupazioni su una potenziale recessione economica negli Stati Uniti e il rallentamento della crescita in Cina.

I dati recenti che riflettono un calo della domanda di articoli industriali hanno intensificato queste preoccupazioni, creando un sentimento ribassista nel mercato.

Dati recenti dell’Ufficio nazionale di statistica (NBS) e del PMI manifatturiero Caixin in Cina rivelano che il settore manifatturiero ha subito una contrazione a luglio.

Nel frattempo, l’ISM PMI negli Stati Uniti ha indicato un rallentamento dell’attività industriale.

Insieme, questi parametri sottolineano le attuali sfide che il settore industriale globale deve affrontare.

Di conseguenza, si prevede che la domanda di metalli di base, in particolare in Cina, il più grande mercato di consumo del mondo, rimarrà bassa.

La risposta del governo cinese e le azioni delle fonderie

La Cina, uno dei principali attori nel mercato globale del rame, ha assunto un atteggiamento cauto astenendosi da significative misure di stimolo durante il suo recente Terzo Plenum.

Questa decisione ha aumentato l’incertezza del mercato. Inoltre, le indicazioni mostrano che diverse fonderie cinesi stanno perseguendo nuovi progetti per raggiungere gli obiettivi di produzione.

Mentre le previsioni precedenti suggerivano un taglio concertato della produzione per aumentare le tariffe terapeutiche, il lancio di questi nuovi progetti allevia i timori di carenze di offerta, contribuendo alle attuali prospettive ribassiste del mercato.

Il calo dei prezzi del rame, guidato da un mix di fattori dal lato dell’offerta e dal calo della domanda, ha ripercussioni di vasta portata per molte parti interessate del settore.

Questa tendenza al ribasso presenta sfide per minatori, commercianti, produttori e investitori, rendendo necessari aggiustamenti strategici.

Mentre l’economia globale si trova ad affrontare l’incertezza, la direzione futura del mercato del rame rimane poco chiara.

Sarà fondamentale monitorare il modo in cui i principali attori, in particolare Cina e Stati Uniti, affrontano il panorama in evoluzione e rispondono alle attuali sfide economiche.

A breve termine, il mercato del rame è preoccupato per l’aumento dello stoccaggio autorizzato dal LME, che è aumentato di oltre il 140% da metà maggio fino a raggiungere il massimo degli ultimi tre anni di 251.350 tonnellate.

Impatto del mercato del rame sul settore delle energie rinnovabili

L’importanza del rame nel settore delle energie rinnovabili è sottolineata dalle sue proprietà critiche e dall’ampio utilizzo nelle tecnologie chiave.

Nei sistemi di energia solare, il rame viene utilizzato per il cablaggio e il collegamento di celle fotovoltaiche e pannelli solari, influenzando i costi di produzione e l’adozione dell’energia solare.

Allo stesso modo, nella produzione di energia eolica, il rame viene utilizzato nelle bobine dei generatori, nei trasformatori e nelle linee elettriche, influenzando l’efficienza e i costi delle turbine eoliche.

Le fluttuazioni dei prezzi del rame influiscono direttamente sulla competitività e sullo sviluppo della tecnologia dell’energia eolica.

Inoltre, la crescente domanda di veicoli elettrici (EV) evidenzia l’importanza del rame nella tecnologia delle batterie e nei sistemi di propulsione, influenzando i costi di produzione e la penetrazione nel mercato dei veicoli elettrici.

Il ruolo del rame nelle soluzioni di stoccaggio dell’energia, come le batterie agli ioni di litio, e nello sviluppo di infrastrutture per progetti di energia rinnovabile, sottolinea il suo impatto sui costi tecnologici, sull’efficienza e sulla scalabilità.

Garantire una catena di approvvigionamento del rame sicura e accessibile è fondamentale per promuovere l’innovazione, ridurre le emissioni di carbonio e creare un futuro energetico sostenibile mentre cresce la domanda globale di soluzioni di energia rinnovabile.

Il recente calo dei prezzi del rame al di sotto dei 4 dollari la libbra serve a ricordare fortemente l’interdipendenza dei mercati globali e le vulnerabilità inerenti al settore delle materie prime.

Mentre gli investitori e gli operatori del settore navigano in queste acque tumultuose, l’adattamento e la lungimiranza saranno essenziali per ridurre al minimo i rischi e sfruttare le opportunità in un clima economico in rapido cambiamento.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.