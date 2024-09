Il primo ministro del Bangladesh Sheikh Hasina si dimette e fugge dal paese tra violente proteste

In una drammatica svolta degli eventi, si dice che il primo ministro del Bangladesh Sheikh Hasina si sia dimesso tra violente proteste e manifestanti infuriati che hanno preso d’assalto la sua residenza e sono fuggiti dal paese.

È partita per l’India con la sorella minore a bordo di un elicottero militare e sarebbe atterrata nello stato indiano di Tripura.

Subito dopo, rivolgendosi alla nazione, il capo di stato maggiore dell’esercito, generale Waqar-uz-Zaman, ha annunciato che era in corso una transizione politica e che “sarà istituito un governo ad interim”.

Il Primo Ministro Hasina si è dimesso, il Paese sarà governato da un governo ad interim. Riporteremo la pace nel Paese. Chiediamo ai cittadini di fermare la violenza. Indagheremo su tutti gli omicidi avvenuti nelle ultime settimane.

Il capo dell’esercito ha inoltre assicurato che entro stasera si troverà una soluzione alla crisi e che non vi è alcuna necessità di coprifuoco o di emergenza nel Paese.

Ha esortato gli studenti che protestavano a dar prova di moderazione e a tornare alle loro case.

Questa mossa improvvisa fa seguito a un ultimatum di 45 minuti dato dall’esercito del Bangladesh affinché lei si dimettesse.

Origini dei disordini

Gli attuali disordini possono essere fatti risalire al mese scorso, quando gruppi di studenti hanno protestato contro le quote riservate nei posti di lavoro governativi, provocando almeno 150 morti e migliaia di feriti.

Il gruppo “Studenti contro la discriminazione”, che ha guidato le proteste del mese scorso, è stato in prima linea nelle ultime manifestazioni.

Le proteste inizialmente si sono interrotte dopo che la Corte Suprema ha abolito la maggior parte delle quote il 21 luglio.

Tuttavia, i manifestanti sono tornati la settimana scorsa, chiedendo scuse pubbliche a Hasina per le violenze, il ripristino delle connessioni Internet, la riapertura dei college e dei campus universitari e il rilascio degli arrestati.

Le proteste si sono ora evolute oltre la questione delle quote in un più ampio movimento antigovernativo.

Il diverso sostegno da parte di vari settori della società, tra cui star del cinema, musicisti e produttori di abbigliamento, evidenzia la diffusa insoddisfazione nei confronti del governo di Hasina.

Campagne sui social media e canzoni rap hanno amplificato le richieste di dimissioni.

Durante il fine settimana, queste manifestazioni si sono intensificate in una campagna per la cacciata di Hasina, con i manifestanti che chiedevano giustizia per le persone uccise il mese scorso.

Fattori economici che contribuiscono ai disordini

Gli attuali disordini in Bangladesh sono causati anche da fattori economici.

La crescita stagnante dell’occupazione nel settore privato ha reso i posti di lavoro nel settore pubblico, con i loro regolari aumenti salariali e privilegi, molto attraenti.

L’elevata disoccupazione giovanile, con quasi 32 milioni di giovani senza lavoro o senza istruzione su una popolazione di 170 milioni di abitanti, ha ulteriormente alimentato la rabbia tra gli studenti.

L’economia del Bangladesh, una volta tra quelle in più rapida crescita al mondo grazie al boom del settore dell’abbigliamento, è stagnante.

L’inflazione si aggira attorno al 10% annuo e le riserve in dollari si stanno riducendo, esacerbando le sfide economiche affrontate dal paese.

Impatto dello sviluppo sull’India

Copy link to section

L’India ha emesso uno stato di massima allerta lungo il confine tra India e Bangladesh subito dopo che la situazione di legge e ordine è precipitata e il primo ministro è fuggito.

Anche il capo della Border Security Force (BSF) della Central Armed Police Force (CAPF) indiana ha raggiunto Calcutta per monitorare la situazione.

Pinak Ranjan Chakravarty, ex Alto Commissario indiano in Bangladesh, ha dichiarato all’ANI:

Questa pressione stava aumentando. L’Esercito, che è un’istituzione potente in quel paese, deve essere intervenuto in qualche modo, se è vero che lei si è dimessa, e le ha detto che le cose vanno male. È un evento importante in Bangladesh e lì vedremo un nuovo tipo di governo. Possiamo aspettarci un periodo di instabilità che è negativo per il paese. E non va bene nemmeno per la regione. L’India starà a guardare cosa accadrà.