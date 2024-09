Trump promette di ricostituire la riserva petrolifera strategica degli Stati Uniti se eletto presidente

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Il candidato repubblicano alle presidenziali Donald Trump si è impegnato a riempire immediatamente la Strategic Petroleum Reserve (SPR) degli Stati Uniti se vincerà le elezioni presidenziali di novembre.

Mercoledì, in un’intervista con Fox News, Trump ha sottolineato la necessità fondamentale di ricostituire l’SPR, che è al livello più basso dal 1983.

“Dobbiamo riempire immediatamente le riserve strategiche”, ha affermato Trump.

“Non abbiamo bisogno dell’energia di nessun altro paese. Dobbiamo riempire nuovamente le riserve strategiche. È il numero più basso mai raggiunto.”

Riserva strategica di petrolio: stato attuale

La SPR, la più grande fornitura mondiale di petrolio greggio di emergenza, è immagazzinata in enormi caverne saline lungo la costa del Golfo del Messico.

È stato istituito in risposta alla grave carenza di petrolio e alle impennate dei prezzi causate dall’embargo petrolifero del 1973-1974 imposto dall’Organizzazione dei paesi arabi esportatori di petrolio (OAPEC).

Questo embargo, una reazione al sostegno degli Stati Uniti a Israele durante la guerra dello Yom Kippur, ha messo in luce la vulnerabilità degli Stati Uniti alle interruzioni delle forniture di petrolio dall’estero.

Al 26 luglio, la SPR deteneva 375 milioni di barili di petrolio, poco più della metà della sua capacità totale di 714 milioni di barili.

Per riportarlo ai livelli visti durante la presidenza Trump, gli Stati Uniti richiederebbero l’acquisto di quasi 300 milioni di barili di greggio, rendendo necessaria l’approvazione di nuovi finanziamenti da parte del Congresso.

Le critiche di Trump all’uso dell’SPR da parte di Biden

Nel 2022, il presidente Joe Biden ha rilasciato circa 180 milioni di barili dalla SPR per mitigare l’aumento dei prezzi del carburante in seguito all’invasione russa dell’Ucraina.

Questa decisione è diventata un punto di contesa tra i repubblicani, che accusano l’amministrazione Biden di utilizzare la SPR per mantenere bassi i prezzi della benzina in un anno elettorale. Secondo la US Energy Information Administration, gli Stati Uniti consumano circa 20 milioni di barili di petrolio al giorno.

Trump ha criticato la strategia di Biden, affermando:

“Sta usando le riserve strategiche, che sono destinate all’esercito, che sono destinate alla guerra e cose molto importanti, le sta usando per cercare di mantenere bassi i prezzi della benzina e non possiamo permettere che ciò accada.”

Recenti mosse per riempire l’SPR da parte dell’amministrazione Biden

Nelle ultime settimane, la Casa Bianca ha iniziato a riempire l’SPR, approfittando del calo dei prezzi del petrolio.

La settimana scorsa, il Dipartimento dell’Energia ha annunciato l’acquisto di ulteriori 4,65 milioni di barili. Saudi Aramco, la più grande compagnia petrolifera del mondo, ha sottolineato nella sua recente dichiarazione sugli utili che si aspetta che questi acquisti continuino, contribuendo ad una sana domanda di petrolio nei prossimi mesi.

Giovanni Staunovo, analista di materie prime presso UBS, ha affermato che il Congresso ha attualmente autorizzato una spesa sufficiente per acquistare circa 15 milioni di barili di greggio in più.

“Le scorte petrolifere strategiche utilizzate correttamente possono ridurre la volatilità del prezzo del petrolio, quindi ha senso avere scorte sufficientemente elevate”, ha spiegato Staunovo nel rapporto del FT.

“Ma considerando la quantità di benzina consumata dagli Stati Uniti, detenere scorte strategiche di prodotti raffinati avrebbe più senso”, ha aggiunto.

Il record di Trump sulla SPR

Trump ha sottolineato i suoi sforzi per riempire l’SPR durante la sua presidenza, dicendo: “Lo stavo riempiendo a livelli che non avevano mai visto prima”.

Tuttavia, secondo i dati dell’Energy Information Administration (EIA), durante il mandato di Trump l’SPR è stato ridotto di 57 milioni di barili.

Nel 2020 Trump aveva proposto di acquistare 77 milioni di barili per la riserva mentre i prezzi del petrolio crollavano a causa della pandemia di Covid-19. Ma il Congresso controllato dai democratici ha rifiutato il finanziamento di 3 miliardi di dollari che avrebbe pagato per l’acquisto, descrivendolo come un sussidio alle grandi compagnie petrolifere.

Amrita Sen, direttrice della ricerca presso Energy Aspects, ha sottolineato che il Congresso aveva imposto una serie di vendite durante la presidenza Trump per ridurre la dimensione della SPR a 400 milioni di barili entro il 2027.

Mercoledì il prezzo del greggio Brent di riferimento è aumentato del 2,1% a 78,12 dollari, più o meno lo stesso livello che era prima dei commenti di Trump.

Il potenziale di acquisti significativi per ripristinare l’SPR potrebbe influenzare i mercati e i prezzi del petrolio nei prossimi mesi, in particolare se le politiche proposte da Trump si concretizzeranno

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.