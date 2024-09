I token dell’exchange decentralizzato (DEX) si sono uniti al resto del settore delle criptovalute in una profonda svendita. Uniswap (UNI), il più grande DEX del settore, è sceso a 5,56 dollari, in calo di oltre il 66% rispetto al suo massimo di quest’anno.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Allo stesso modo, Raydium (RAY), il più grande Solana DEX, è sceso a 1,60 dollari, molto al di sotto del massimo da inizio anno di 3,30 dollari. Anche altri token DEX come Jupiter e dYdX sono diminuiti drasticamente nelle ultime settimane.

La stessa tendenza si è verificata nel settore degli exchange centralizzati poiché le azioni Coinbase sono scese a 180 dollari, in calo del 37% rispetto al livello più alto di quest’anno. Tuttavia, nonostante questi problemi, DTX Exchange sta dando il massimo mentre la sua vendita di token continua.

I volumi DEX sono diminuiti

Copy link to section

Questa tendenza si è verificata poiché i dati recenti mostrano che il volume scambiato sulle piattaforme DEX è sceso dal punto più alto di quest’anno. I dati mostrano che, sebbene il volume sia salito a oltre 190 miliardi di dollari a luglio, è stato inferiore ai 250 dollari gestiti a marzo di quest’anno.

Volume DEX | Fonte: DeFi Llama

Il recente calo è dovuto al recente sell-off di Bitcoin e di altre altcoin. Dopo aver raggiunto il massimo record di 73.500 dollari a marzo, Bitcoin è entrato in un bear market e giovedì mattina il suo valore si aggirava sui 54.000 dollari.

Questa tendenza potrebbe continuare se le criptovalute rimarranno sotto pressione nei prossimi mesi, come previsto da alcuni analisti. Citano le recenti sfide causate dall’aumento dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone (BoJ), che ha portato alla grande liquidazione di un carry trade stimato in oltre 500 miliardi di dollari.

Il ritiro dei token DEX come Raydium e Uniswap rispecchia quello di altre criptovalute come Ethereum e Solana che si sono ritirate.

DTX Exchange sta sfidando la gravità

Copy link to section

Nonostante le sfide nel settore delle criptovalute, una risorsa sta dando il massimo: DTX Exchange.

I dati sul suo sito web mostrano che l’exchange ha raccolto oltre 1,23 milioni di dollari nelle ultime settimane, rendendolo una delle vendite di token più importanti di quest’anno.

DTX Exchange mira a cambiare il settore del trading di criptovalute e azioni incorporando questi asset in un’unica piattaforma decentralizzata. Utilizzando la sua piattaforma, gli utenti saranno in grado di comprare e vendere migliaia di asset come criptovalute, forex, contratti per differenza e materie prime.

Un’altra caratteristica straordinaria è che gli utenti potranno accedere a una leva finanziaria fino a 1.000 volte quando utilizzano la piattaforma. Ancora più importante, gli sviluppatori sperano che la piattaforma gestisca inizialmente un volume di oltre 175 milioni di dollari, un volume che le garantirà un profitto di 3,5 milioni di dollari al giorno.

Alcuni di questi profitti torneranno agli investitori VIP in prevendita, una mossa che fornirà loro solide opportunità di reddito passivo.

Pertanto, investire nel token DTX offre agli utenti la possibilità di possedere una piattaforma destinata a dominare i mercati delle criptovalute e dei CFD. Nel corso degli anni, progetti simili hanno reso molti investitori milionari.

Ad esempio, il token UNI di Uniswap ha una capitalizzazione di mercato di oltre 3 miliardi di dollari, rendendolo più grande di alcune aziende ben note come GameStop, SiriusXM e AMC Holdings. Tutte queste aziende hanno creato diversi milionari nel corso degli anni. A differenza delle meme coin come Dogwifhat, DTX è un crypto progetto con una vera utilità, il che significa che può funzionare bene nel tempo. Puoi comprare il token DTX sul suo sito web.