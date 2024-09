Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Le meme coin si sono guadagnate un nome molto importante nel mondo in continua evoluzione delle criptovalute.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Bonk, in particolare, ha attirato molti investitori quest’anno. Ma ora, un nuovo arrivato, Memeinator, sta facendo scalpore.

Molti credono che la moneta nativa MMTR potrebbe essere un futuro investimento con un ritorno 100x.

Ma non prendiamo nulla per oro colato. Andiamo più a fondo e scopriamo se dovresti investire in BONK o scommettere sul nuovo contendente MMTR nel 2024.

Memeinator ha un vantaggio rispetto ai rivali

Copy link to section

Memeinator potrebbe rivelarsi un investimento migliore di Bonk quest’anno, in quanto presenta un vantaggio significativo rispetto alle meme coin tradizionali.

Questo vantaggio è la sua capacità di sfruttare l’intelligenza artificiale per colpire le meme coin più deboli e mantenere la promessa di dominare il settore delle meme coin.

Questa strategia unica permetterebbe al prezzo di MMTR di aumentare rapidamente, sfruttando i più ampi fattori favorevoli dell’IA.

Memeinator ha avuto una prevendita di successo

Copy link to section

Uno sguardo veloce al successo della prevendita di Memeinator, conclusasi di recente, rafforza la fiducia nel prodotto come buon investimento per il 2024.

Avendo raccolto milioni di dollari, non c’è dubbio che la community degli investitori veda un potenziale significativo in questa piattaforma basata su blockchain. Questa trazione iniziale potrebbe essere un indicatore di crescita e adozione future.

Puoi trovare maggiori informazioni su Memeinator e sulla sua moneta meme nativa MMTR a questo link.

La community interagisce bene con MMTR

Copy link to section

Memeinator risulta interessante anche per le statistiche relative al coinvolgimento della community.

Ad esempio, MMTR ha ricevuto più di 1,44 milioni di “mi piace” sui social media e ha raggiunto oltre 340.000 persone, il che ha contribuito a far aumentare il suo prezzo di un incredibile 247% nell’ultima settimana.

Memeinator è stato menzionato circa 6.000 volte sui media, il che suggerisce che sta catturando l’attenzione a un ritmo senza precedenti per una nuova meme coin.

MMTR lancerà un videogioco

Copy link to section

Memeinator è molto più di uno schema pump-and-dump. Ciò è dimostrato dai suoi piani per lanciare Meme Warfare, un videogioco per guidare ulteriormente il coinvolgimento della community.

MMTR si impegna a rendere l’esperienza più ludica per attrarre una base di utenti dedicati, che solitamente è fondamentale per il successo a lungo termine nel mercato delle criptovalute.

I venti favorevoli delle criptovalute che potrebbero avvantaggiare Memeinator

Copy link to section

I fattori sopra menzionati, se messi insieme ai più ampi venti favorevoli per l’industria delle criptovalute nel 2024, indicano che Memeinator potrebbe essere un buon investimento per il 2024. Tali venti favorevoli includono:

L’offerta totale di Bitcoin è stata dimezzata ad aprile (evento dell’halving di Bitcoin) Gli enti regolatori di tutto il mondo hanno approvato i fondi negoziati in borsa di Bitcoin ed Ethereum per invitare capitali istituzionali al mercato delle criptovalute Si prevede che la Federal Reserve statunitense inizierà a tagliare i tassi a settembre, il che probabilmente renderà gli asset rischiosi come le criptovalute più attraenti

Poiché queste tendenze favoriscono una più ampia accettazione delle criptovalute, è probabile che ne trarranno vantaggio nuovi progetti con comunità solide come Memeinator (MMTR).

Conclusiono

Copy link to section

Tutto sommato, è importante notare che BONK ha avuto il suo momento di gloria. Ma l’approccio innovativo di Memeinator, le solide performance di prevendita e la community in rapida crescita segnalano il potenziale per guadagni significativi in futuro.

Se sei interessato a saperne di più su Memeinator (MMTR), clicca qui per visitare subito il sito web.