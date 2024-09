Quanto vale Tim Walz, il vicepresidente scelto da Kamala Harris?

Con l’intensificarsi della corsa alla presidenza degli Stati Uniti del 2024, è stata data molta attenzione alla situazione finanziaria dei candidati.

Uno dei contrasti più evidenti è quello tra il governatore del Minnesota Tim Walz, la compagna di corsa di recente nomina di Kamala Harris e altre figure di spicco della corsa.

La situazione finanziaria di Walz è sorprendentemente modesta, soprattutto se paragonata a quella dei candidati più ricchi, il che rende le sue radici operaie un punto focale della sua campagna.

Il background di Tim Walz: una vita al servizio

Durante un comizio a Philadelphia, la sua prima apparizione pubblica da quando è stato scelto come compagno di corsa di Kamala Harris, Tim Walz ha attinto alla sua educazione operaia e alla sua carriera nel servizio pubblico per entrare in contatto con gli elettori.

Walz, ex insegnante di scuola pubblica e membro della Guardia Nazionale dell’Esercito, ha trascorso la maggior parte della sua vita al servizio della collettività.

Le sue umili origini e la sua dedizione al servizio hanno non solo plasmato le sue opinioni politiche, ma hanno anche contribuito a mantenere relativamente modesto il suo portafoglio finanziario.

Secondo Forbes, il patrimonio netto di Walz è stimato in poco più di 1 milione di dollari, il che lo colloca più vicino alla media degli americani della sua età rispetto ai suoi colleghi candidati.

Secondo uno studio del 2019 condotto dagli economisti della Federal Reserve e dell’Università del Wisconsin, il patrimonio netto medio degli americani dell’età di Walz è di circa $ 540.000, considerando pensioni, prestazioni di previdenza sociale e altri beni.

La composizione del patrimonio di Walz: un profilo finanziario insolito

Ciò che distingue Walz è la composizione della sua ricchezza. A differenza di molti americani, Walz e sua moglie Gwen, insegnante di scuola pubblica di lunga data, non sembrano possedere azioni, obbligazioni o una casa.

Poco dopo che Walz divenne governatore, vendettero la loro residenza con cinque camere da letto a Mankato, Minnesota.

La maggior parte della loro ricchezza deriva dalle pensioni governative guadagnate durante la loro carriera statale, federale e militare.

Forbes stima che queste pensioni, il cui valore complessivo si aggira intorno a 1 milione di dollari, costituiscano quasi l’intero patrimonio netto.

Questo profilo finanziario è atipico rispetto ad altri candidati alla presidenza e alla vicepresidenza.

Ad esempio, Kamala Harris, che ha trascorso gran parte della sua carriera al servizio del governo, ha un patrimonio netto di circa 8 milioni di dollari, in parte dovuto alla precedente carriera del marito Doug Emhoff come avvocato dello spettacolo.

Per quanto riguarda i repubblicani, la ricchezza di Donald Trump, stimata in 4,8 miliardi di dollari, deriva in gran parte dalle sue iniziative nel settore privato.

Anche Robert F. Kennedy Jr., candidato indipendente, vanta un patrimonio netto di circa 15 milioni di dollari.

Il biglietto Harris-Walz: contrasti di ricchezza e background

La coppia Harris-Walz presenta un netto contrasto non solo in termini di politica ma anche di contesto finanziario.

Sebbene il background più ricco di Harris e la carriera legale del marito abbiano contribuito a creare un portafoglio finanziario più consistente, i mezzi modesti di Walz sottolineano il suo legame con l’americano medio.

La sua situazione finanziaria rispecchia quella di molti elettori, in particolare quelli del Midwest e di altri stati indecisi, dove le difficoltà economiche sono una preoccupazione fondamentale.

La modestia finanziaria di Walz è ulteriormente evidenziata dal fatto che lui e sua moglie non sembrano avere investimenti o interessi commerciali significativi.

La loro decisione di vendere la casa e di affidarsi alle pensioni statali sottolinea il loro impegno nei confronti del servizio pubblico piuttosto che dell’accumulo di ricchezza personale.

Ciò è in netto contrasto con altri candidati che hanno accumulato ricchezza attraverso iniziative nel settore privato o lucrosi impegni come oratori.

Percezione pubblica e strategia della campagna

Il background finanziario di Walz potrebbe rappresentare sia un punto di forza che una vulnerabilità nella campagna.

Da un lato, il suo modesto patrimonio netto gli consente di posizionarsi come un candidato che comprende le sfide economiche che molti americani devono affrontare.

La sua narrazione del servizio pubblico e della modestia finanziaria trova riscontro negli elettori che si sentono lontani dall’élite più ricca.

D’altro canto, la sua mancanza di ricchezza sostanziale potrebbe essere percepita come uno svantaggio in uno scenario politico in cui il potere finanziario si traduce spesso in influenza e risorse.

La campagna Harris-Walz sembra sfruttare le origini operaie di Walz per attrarre gli elettori delusi dai candidati più ricchi.

Al raduno di Philadelphia, Walz ha contrapposto la sua vita di servizio a quella dell’ex presidente Trump, affermando: “Non sa nulla del servizio. Non ha tempo per questo, perché è troppo impegnato a servire se stesso”.

È probabile che questo messaggio trovi riscontro negli elettori che cercano un candidato che rappresenti i loro interessi e comprenda le loro difficoltà.

La strada da percorrere: divulgazione finanziaria e prospettive

Con l’avvicinarsi delle elezioni, potrebbero emergere ulteriori dettagli sulla situazione finanziaria di Walz.

Le sue dichiarazioni finanziarie presentate al Congresso nel 2019 forniscono alcune informazioni sui suoi beni, tra cui pensioni statali e un piccolo conto di risparmio per il college.

Tuttavia, permangono alcune incertezze, come l’importo esatto delle pensioni e gli eventuali cambiamenti nella sua situazione finanziaria da quando è diventato governatore.

Se la coppia Harris-Walz dovesse conquistare la Casa Bianca, la situazione finanziaria di Walz potrebbe migliorare.

Lo stipendio di 235.000 dollari del vicepresidente rappresenterebbe un aumento significativo rispetto al suo attuale stipendio da governatore e anche la sua pensione federale aumenterebbe di valore.

Inoltre, gli ex vicepresidenti hanno spesso l’opportunità di accrescere il proprio patrimonio tenendo conferenze, firmando contratti editoriali e altre iniziative post-ufficio.

Per molti versi, la situazione finanziaria di Walz ricorda quella di Mike Pence quando fu scelto come compagno di corsa di Donald Trump nel 2016.

Pence, governatore del Midwest con un modesto patrimonio netto basato in gran parte sulle pensioni, ha visto la sua situazione finanziaria migliorare notevolmente dopo aver lasciato l’incarico.

Se la storia dovesse ripetersi, Walz potrebbe intravedere una traiettoria simile.

Con l’avanzare delle elezioni, la modestia finanziaria di Walz potrebbe rivelarsi sia un vantaggio che una sfida, mentre si muove in uno scenario politico dominato dalla ricchezza e dal potere.

Indipendentemente dall’esito, la sua storia offre una narrazione avvincente di dedizione al servizio pubblico e di impegno verso i valori che trovano riscontro in molti elettori americani.

