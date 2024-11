Le azioni Peloton più che raddoppiano in 2 mesi: la crescita è sostenibile?

Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) ha avuto difficoltà ad adattarsi al mondo post-pandemia, ma sembra che le cose stiano finalmente iniziando a cambiare in meglio.

Le azioni della società di fitness connessa sono più che raddoppiate negli ultimi due mesi, grazie al miglioramento della situazione finanziaria grazie agli sforzi di ristrutturazione.

Dopo un’impennata del genere, tuttavia, ha senso chiedersi se ci sia ancora qualche rialzo nelle azioni Peloton. Scopriamolo.

Il ritorno alla crescita delle vendite potrebbe aiutare le azioni di Peloton

Peloton ha già riportato le sue vendite sulla traiettoria di crescita.

Ad agosto, l’azienda produttrice di attrezzature per l’allenamento ha registrato una crescita annua del fatturato dello 0,2% per il quarto trimestre: un incremento marginale ma pur sempre un incremento.

Nel frattempo, PTON ha annunciato l’intenzione di ridurre i costi di marketing del 19%.

Inoltre, la società quotata al Nasdaq ha ridotto il suo organico globale del 15% e continua a ridurre anche la superficie dei suoi showroom al dettaglio, nel tentativo di ridurre le sue spese annuali di oltre 200 milioni di dollari entro la fine dell’anno fiscale 2025.

Come è evidente, Peloton Interactive ha trovato un certo atteggiamento religioso in termini di struttura dei costi, e procedere ulteriormente in quella direzione potrebbe aiutarla a imporre un prezzo più alto in futuro.

Ecco perché gli analisti della BMO continuano a classificare le azioni Peloton come “market perform”.

Il loro obiettivo di prezzo di 6,50 $ indica un potenziale guadagno di un altro 15% da qui in poi.

Tuttavia, PTON non è una scelta adatta per gli investitori orientati al reddito, in quanto non paga dividendi al momento della sottoscrizione.

Peloton Interactive è pienamente impegnata nella redditività

Gli investitori dovrebbero sentirsi un po’ meglio riguardo a Peloton Interactive, poiché il suo management ha finalmente messo un freno alla ricerca della crescita a tutti i costi e si è impegnato a orchestrare prima un ritorno alla redditività.

Altri sviluppi recenti che rendono PTON un po’ più attraente includono il lancio di un servizio di noleggio attrezzature nel Regno Unito e il recente rifinanziamento del bilancio.

Infine, nonostante la recente impennata, le azioni Peloton restano quotate come un disastro.

Tutto sommato, questa società con sede a New York è una storia di ripresa che aggiunge comunque molti rischi al tuo portafoglio, se decidi di investire in essa.

D’altro canto, però, ora si sta muovendo nella giusta direzione e, con la giusta gestione, potrebbe offrire rendimenti lucrativi a lungo termine.

Pertanto, anche se non consigliamo di investire in grandi quantità in azioni Peloton a causa della loro natura speculativa, potrebbe non essere la decisione peggiore costruire una piccola posizione in azioni Peloton al prezzo attuale se si ha la giusta propensione al rischio.