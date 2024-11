L’inflazione in Giappone si raffredda per la prima volta in cinque mesi grazie ai sussidi

Il tasso di inflazione di fondo del Giappone ha rallentato a settembre, segnando il primo calo in cinque mesi, trainato dai sussidi governativi ai servizi di pubblica utilità volti ad alleviare la pressione sui prezzi.

Secondo i dati pubblicati venerdì dal Ministero degli Interni, i prezzi al consumo, esclusi i prodotti alimentari freschi, sono aumentati del 2,4% su base annua, in calo rispetto al 2,8% di agosto.

Il risultato ha leggermente superato la stima consensuale degli economisti del 2,3%.

Anche il tasso di inflazione complessivo è sceso al 2,5% dal 3,0% del mese precedente, con il calo dei prezzi dell’elettricità e del gas che ha contribuito in modo significativo al calo.

I sussidi governativi hanno ridotto di 0,55 punti percentuali il tasso di inflazione, evidenziando l’impatto delle misure fiscali sul recente rallentamento.

La banca centrale dovrebbe mantenere stabili i tassi

Si prevede che la Banca del Giappone (BOJ) manterrà il tasso di interesse allo 0,25% durante la prossima riunione di politica monetaria del 31 ottobre.

Nonostante il calo dell’inflazione, la banca centrale ha segnalato che potrebbero essere ancora possibili ulteriori aumenti dei tassi se l’inflazione continua ad allinearsi alle sue proiezioni.

Tuttavia, i responsabili politici sono cauti dopo le critiche all’aumento dei tassi di interesse di luglio, che ha innescato una flessione del mercato.

Yoshiki Shinke, economista senior del Dai-Ichi Life Research Institute, ha ipotizzato che l’impatto dei sussidi sull’inflazione potrebbe essere temporaneo.

“Se i sussidi verranno estesi, l’indice dei prezzi al consumo scenderà, ma non cambierà l’andamento dei prezzi di fondo”, ha affermato Shinke.

Ha aggiunto che è improbabile che la decisione della BOJ cambi in modo significativo in base a questi sviluppi.

L’inflazione di fondo, che esclude sia i costi dei prodotti alimentari freschi sia quelli energetici, è aumentata leggermente al 2,1% a settembre, dal 2,0% di agosto.

I prezzi dei servizi, considerati un indicatore cruciale dalla BOJ, sono aumentati dell’1,3% su base annua, in rallentamento rispetto all’1,4% di agosto, il che indica una certa persistenza delle pressioni sui prezzi nonostante il rallentamento generale.

Prospettive di inflazione legate ai sussidi e ai movimenti valutari

La futura traiettoria dell’inflazione giapponese dipende in parte dal fatto che il governo estenda o meno i sussidi alle utenze, attualmente in scadenza questo mese. Se lasciati scadere, l’inflazione potrebbe riprendere a salire.

Un rapporto della Teikoku Databank ha rivelato che le aziende alimentari hanno aumentato i prezzi di circa 3.000 articoli in ottobre, segnalando ulteriormente le pressioni inflazionistiche.

Anche le fluttuazioni valutarie continuano a rappresentare un fattore chiave.

Questa settimana lo yen si è indebolito a 150 rispetto al dollaro, spinto dai solidi dati economici statunitensi che hanno frenato le aspettative di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve.

Uno yen più debole solitamente fa aumentare i prezzi delle importazioni, aumentando le pressioni inflazionistiche in Giappone.

Nel frattempo, il primo ministro Shigeru Ishiba sta preparando un nuovo pacchetto di misure di stimolo economico, che potrebbe includere anche aiuti in denaro per le famiglie a basso reddito, per allentare la pressione sui prezzi e rafforzare il sostegno pubblico in vista delle elezioni generali del 27 ottobre.

Gli economisti ritengono che l’entità di questo bilancio extra potrebbe superare quella del pacchetto dell’anno scorso, incidendo ulteriormente sulle prospettive di inflazione.

La crescita dei salari è in ritardo rispetto all’inflazione

Sebbene quest’anno il Giappone abbia registrato significativi aumenti salariali, dovuti alla carenza di manodopera e al successo delle trattative sindacali, l’inflazione continua a superare la crescita dei salari reali.

I salari reali, corretti per l’inflazione, sono diminuiti ad agosto, dopo i modesti guadagni registrati nei due mesi precedenti, a dimostrazione delle persistenti difficoltà nei consumi delle famiglie.

Il governo, insediatosi il 1° ottobre, ha dato priorità a una crescita salariale superiore all’inflazione, per sostenere la spesa dei consumatori e favorire una ripresa economica sostenibile.

Tuttavia, gli esperti avvertono che il raggiungimento di questo equilibrio sarà fondamentale per stabilizzare l’economia nel lungo termine.