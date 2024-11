ARM contro Qualcomm: perché la loro faida sulle licenze va oltre un semplice contratto

In un’escalation significativa dei loro problemi legali in corso, Arm Holdings ha deciso di terminare un importante accordo di licenza con Qualcomm con un preavviso di 60 giorni. La notifica di risoluzione ha implicazioni di vasta portata per Qualcomm e per i mercati degli smartphone e dei semiconduttori.

Il motivo per cui questo problema è importante è che la maggior parte degli smartphone Android in uso oggi utilizza la tecnologia Qualcomm.

La maggior parte dei prodotti Qualcomm utilizzati in questi smartphone sfruttano la proprietà intellettuale (IP) di ARM.

Qualcomm è anche una delle maggiori fonti di guadagno per ARM.

È abbastanza chiaro che entrambe le aziende dipendono l’una dall’altra per gran parte del loro business.

E cosa succederebbe se da qui in poi le cose andassero male?

Un colpo diretto al fatturato di entrambe le aziende

Qualcomm genera 39 miliardi di dollari di fatturato. La maggior parte di questo deriva da smartphone che utilizzano processori basati su ARM. Un esempio è la linea di processori Snapdragon che l’azienda utilizza nella maggior parte degli smartphone moderni.

Per Qualcomm, una nuova area di crescita è l’ingresso nel settore dei PC con intelligenza artificiale.

L’azienda vende processori snapdragon alle principali aziende di PC come HP e Microsoft. Se QCOM non è in grado di venderli, diventa anche un grosso problema per le aziende coinvolte nel personal computing.

Allo stesso modo, per ARM è importante avere buoni rapporti con una delle principali aziende di semiconduttori.

L’azienda ha generato 3,2 miliardi di dollari di fatturato nell’ultimo anno fiscale. Di questi, 1,8 miliardi di dollari provenivano da royalty, mentre 1,4 miliardi di dollari da accordi di licenza.

Entrambe queste fonti di reddito subiranno un colpo se l’azienda interromperà la collaborazione con Qualcomm.

Il ruolo di Nuvia nella controversia legale

Al centro di tutto questo c’è una piccola azienda di nome Nuvia. I processori che QCOM vende a DELL e Microsoft sono basati sul design del processore Nuvia.

Nuvia è stata acquisita da QCOM nel 2021. Come QCOM, anche Nuvia ha ottenuto la licenza della tecnologia ARM per creare i progetti dei suoi processori.

All’inizio di questa settimana, QCOM aveva annunciato che avrebbe integrato un vecchio modello Nuvia denominato Oryon nei suoi più recenti processori Snapdragon.

Poiché Nuvia non era stata acquisita da QCOM al momento della creazione di questo progetto, ARM ritiene che QCOM debba ottenere la licenza per questa tecnologia da ARM, non da Nuvia.

Poiché ARM vende anche i propri chip, molti vedono questo come un tentativo opportunistico di fermare QCOM e impossessarsi della sua quota di mercato.

Un portavoce di Qualcomm ha dichiarato quanto segue in merito alle azioni di ARM:

(Sembra) essere un tentativo di interrompere il processo legale e la sua richiesta di risoluzione è completamente infondata. Siamo certi che i diritti di Qualcomm ai sensi del suo accordo con Arm saranno confermati.

Le azioni Qualcomm sono scese di oltre il 3% in seguito alla notizia della disdetta del rapporto di lavoro.

Ciò sarebbe insignificante rispetto alla carneficina che un’eventuale risoluzione avrebbe come risultato. Per ora, sembra che il mercato stia favorendo un accordo.

Ciò significherebbe che si tratta semplicemente di un tentativo da parte di ARM di riportare QCOM al tavolo delle trattative e rinegoziare i termini dell’accordo di licenza con Nuvia.

In caso contrario, potrebbe trattarsi solo dell’inizio di un cambiamento radicale nel settore degli smartphone.