L’analista di mercato spiega cosa distingue Floki Inu da DOGE, SHIB e PEPE

Il rinomato analista di mercato Scofield ha scatenato scalpore nel settore delle criptovalute meme, rivelando in che modo Floki Inu (FLOKI) si differenzia dalle altre monete più gettonate.

Ciò avviene dopo che Floki ha lanciato il suo recente meccanismo di auto-burn e Scofield ritiene che ciò abbia conferito agli asset il diritto di vantarsi su Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) e PepeCoin (PEPE).

L’analista ha evidenziato la stampante di denaro di Floki, che consente alla rete di acquistare e distruggere (automaticamente) i token FLOKI. Ciò mira a meccanismi deflazionistici migliorati.

In particolare, il 18 ottobre gli sviluppatori di Floki hanno annunciato un traguardo importante nell’iniziativa di combustione del progetto.

L’iniziativa di acquisto-bruciatura di Floki

Il team di FLOKI ha rivelato che la funzione buy-burn del bot di trading, che era stata sospesa dopo aver smesso di funzionare in modo efficiente in seguito al lancio della mainnet, è ripresa venerdì.

Nel frattempo, la funzionalità di auto-burn raccoglie e distrugge il 50% delle commissioni di trading accumulate dal bot di trading di Floki.

L’annuncio affermava:

Come parte di questo aggiornamento, il 50% degli oltre 1 milione di dollari di commissioni maturate dalle negoziazioni precedenti verrà utilizzato per acquistare e bruciare FLOKI, in linea con il nostro impegno originale quando abbiamo annunciato il Floki Trading Bot.

In particolare, il bot basato su Telegram addebita una commissione dell’1% su ogni transazione e consente agli utenti di acquistare e vendere monete sulle piattaforme Binance Chain, Ethereum e Base.

Nel frattempo, Floki non è l’unico token meme che si concentra sui token burn. La maggior parte delle criptovalute a tema sfrutta questi meccanismi per ridurre la loro offerta totale per una maggiore scarsità e domanda.

Shiba Inu ha un meccanismo di auto-burn, che distrugge il 70% delle commissioni di transazione sulla piattaforma L2 Shibarium, che ha registrato un’attività alle stelle di recente.

Tuttavia, il Dogecoin originale a tema cane non prevede la combustione regolare dei token.

Utilizza un approccio inflazionistico, aggiungendo annualmente quantità fisse di token all’offerta complessiva.

Nel frattempo, l’auto-burn di Floki è in linea con l’obiettivo del progetto di consolidare la presenza del meme asset nello spazio finanziario.

La squadra è entrata nel mondo dello sport mainstream nell’agosto 2024 per elevare lo status del token oltre quello di semplice risorsa meme.

Prospettive di prezzo FLOKI

Il token meme si è attestato a 0,0001458 $ dopo aver perso oltre il 3% il giorno precedente.

Il visibile ribasso si manifesta mentre il mercato generale si ritira dopo il recente tentativo di Bitcoin di riconquistare la soglia dei 70.000 dollari.

Nel frattempo, secondo Coingecko, le attività tematiche hanno registrato performance migliori nella giornata di ieri, con la capitalizzazione di mercato dei meme più popolari in rialzo di quasi il 20%, arrivando a 74,80 miliardi di dollari.

GOAT (+73%), Simon’s Cat (+14%) e SPX (+7%) hanno tenuto a galla il settore nelle ultime 24 ore.

Gli acquirenti di FLOKI dovrebbero invertire la rotta attuale e spingere l’alt verso la resistenza più vicina a $ 0,00017480.

Raggiungere questo ostacolo significherebbe un guadagno del 20% rispetto ai prezzi attuali.

Tuttavia, la traiettoria prevalente di FLOKI segnala debolezza e il calo del 30% nel volume giornaliero degli scambi suggerisce ulteriori cali prima di possibili rimbalzi.