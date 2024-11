Le azioni Ecopetrol della Colombia crollano tra il calo dei prezzi del petrolio e i problemi di governance

Mercoledì scorso Ecopetrol, la compagnia petrolifera statale colombiana, ha registrato un calo significativo del prezzo delle sue azioni, con conseguenti ripercussioni sia sulla borsa locale che su Wall Street.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Gli esperti ritengono che questo calo sia dovuto principalmente al continuo calo dei prezzi del petrolio, unito alle preoccupazioni circa le pratiche di governance dell’azienda.

Advertisement

Andamento delle azioni

Copy link to section

Le azioni di Ecopetrol hanno chiuso a 1.720 dollari alla Borsa colombiana (BVC), in calo dello 0,86%.

Nel frattempo, a Wall Street, il titolo è scivolato dell’1,60%, chiudendo a 8,01 dollari.

Questi dati segnano un minimo significativo, mai visto dal picco dell’epidemia di quasi quattro anni fa, il 28 ottobre 2020, quando le azioni si attestavano a 1.715 dollari.

Quest’anno il titolo ha avuto difficoltà, con un calo del 33% a New York e un calo del 26% nel BVC.

Gli esperti individuano diverse cause chiave della recessione, tra cui il calo dei prezzi del petrolio che si distingue come fattore principale.

Questo non è un problema solo per Ecopetrol: anche altre compagnie petrolifere stanno risentendo della crisi dovuta al calo delle quotazioni del petrolio.

Tuttavia, Ecopetrol deve affrontare ulteriori sfide derivanti dalle preoccupazioni relative alla sua struttura di governance, aggravate dall’interferenza del governo.

Impatto delle fluttuazioni del prezzo del petrolio

Copy link to section

Mercoledì scorso, i prezzi del petrolio sono scesi dopo che alcune segnalazioni hanno indicato che le scorte negli Stati Uniti erano più alte del previsto, nonostante un aumento delle attività di raffinazione.

Ciononostante, i future sul petrolio sono rimasti in rialzo di circa il 2% durante la settimana, in gran parte a causa delle tensioni in corso in Medio Oriente.

Oltre alle oscillazioni dei prezzi del petrolio, le preoccupazioni sulla governance aziendale di Ecopetrol hanno avuto un impatto sostanziale sulla performance azionaria della società.

Gli analisti ritengono che le difficoltà di governance stiano facendo scendere i prezzi delle azioni sia in Colombia che negli Stati Uniti.

L’impatto dell’incertezza nella governance

Copy link to section

Secondo La República, l’incertezza che circonda la figura del CEO di Ecopetrol, Ricardo Roa, preoccupa in particolar modo gli investitori.

La politica del consiglio di amministrazione crea preoccupazioni circa i progetti futuri e ha portato ad avvertimenti da parte di numerose agenzie di rating, aggravando la situazione dell’azienda.

In sostanza, gli attuali problemi azionari di Ecopetrol sono il risultato di una combinazione di fattori esterni, come il calo dei prezzi del petrolio, e problemi di governance interna.

I prossimi giorni saranno cruciali per valutare come l’azienda affronterà queste sfide per riconquistare la fiducia degli investitori e stabilizzare il prezzo delle sue azioni.

Ecopetrol: concluse le sfide di governance e il riacquisto dei bond

Copy link to section

Juan David Ballén, direttore dell’analisi e della strategia di Casa de Bolsa, afferma che le questioni di governance, così come le normative governative, sono variabili importanti che influenzano l’andamento delle azioni di Ecopetrol.

L’incertezza sulla gestione dell’azienda, sul processo di transizione energetica e sulle difficoltà di governance aziendale sta erodendo la fiducia degli investitori, con conseguente calo del valore delle azioni.

Inoltre, Ecopetrol ha completato il processo di riacquisto delle obbligazioni finalizzato ad acquisire tutte le sue obbligazioni internazionali in scadenza a giugno 2026, emesse nel 2015 per 1,25 miliardi di dollari.

La società ha ricevuto offerte per un totale di 803 milioni di dollari, pari al 64% dell’importo in circolazione, superando la percentuale di riacquisto raggiunta a gennaio 2024.

Grazie a queste offerte, il saldo nominale delle obbligazioni è stato ridotto a 447 milioni di dollari.

Verrà ora inviata una notifica per il rimborso anticipato delle obbligazioni in circolazione per un totale di 447 milioni di dollari, che rappresenta una mossa finanziaria sostanziale per la società.