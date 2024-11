Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Chainlink (LINK) e Raydium (RAY) segnalano una potenziale fuga mentre i rialzisti cercano di riprendere il controllo.

Un’altra altcoin che mostra un movimento significativo, nonostante la riduzione dei recenti guadagni, è Pendle (PENDLE), che ha attirato le balene in un contesto di crescente attrazione per i protocolli di finanza decentralizzata.

Prezzo Chainlink: i rialzisti riusciranno a mantenere lo slancio rialzista?

Mentre Bitcoin, Ethereum e Solana hanno registrato lievi cali nelle ultime 24 ore, LINK è salito di quasi il 4%, raggiungendo massimi di 12,06 $.

Sebbene il prezzo di Chainlink si sia ritirato da questo livello e si aggiri intorno a $ 11,59, i rialzisti rimangono vicini a una linea di resistenza orizzontale chiave.

L’area contrassegnata dai $ 12,00 come un’area chiave del muro di fornitura al di sopra della quale gli acquirenti potrebbero raggiungere obiettivi importanti.

LINK chart: Source: TradingView

La pressione al ribasso di settembre ha visto gli orsi limitare una potenziale rottura del canale.

Il tetto massimo dei prezzi ha visto LINK scendere fino al livello di supporto critico a 11,00 $, dove gli acquirenti hanno mostrato una forza notevole poiché il prezzo minimo ha offerto un’opportunità.

Se i rialzisti riprendessero il sopravvento con un nuovo slancio, un nuovo test della linea di resistenza superiore potrebbe portare a un nuovo massimo plurimensile.

Gli obiettivi principali sono 14 dollari e poi un picco rialzista da inizio anno sopra i 22 dollari.

Nel frattempo, Chainlink potrebbe tornare a toccare minimi di 8$ o inferiori se gli orsi sopraffanno i tori con un potenziale andamento ribassista.

Prezzo del Raydium: cosa riserva il futuro a RAY dopo un guadagno del 30%?

Il Raydium (RAY) ha raggiunto il livello di prezzo più alto da aprile 2022, con un picco a 3,15 $ nelle prime contrattazioni di venerdì.

Nonostante la riduzione di alcuni guadagni, il token nativo dell’exchange decentralizzato rimane in rialzo di quasi il 30% nell’ultima settimana. Il valore del token è in rialzo di quasi l’80% in 30 giorni.

L’attività frenetica ha fatto sì che il volume degli scambi sia aumentato di oltre il 54% nelle ultime 24 ore e il prezzo di RAY è stato scambiato ben al di sopra di un recente punto di breakout.

Ciò è avvenuto in seguito alla rottura di un pattern triangolare simmetrico, che ha colto di sorpresa diversi trader.

È probabile che i rialzisti continuino a crescere in concomitanza con la ripresa dell’attività sulle monete meme.

Tuttavia, un crollo porterebbe in gioco l’area di supporto primaria vicino a $2. Al rialzo, il prezzo del Raydium potrebbe puntare a un’impennata a breve termine verso nuovi massimi pluriennali.

Il prezzo di PENDLE scende del 6%: cosa succederà ora?

Pendle (PENDLE) ha perso il 6% nelle ultime 24 ore, classificandosi tra le azioni in perdita più importanti nelle prime 100 categorie per capitalizzazione di mercato.

Anche l’altcoin ha avuto difficoltà a settembre, a causa del dumping di Arthur Hayes.

Nonostante il calo, PENDLE ha mantenuto un rialzo di oltre il 9% la scorsa settimana ed è tra le monete che hanno registrato un rialzo nell’ultimo anno, sulla scia del rinnovato interesse per la DeFi.

Essendo uno dei protocolli di tokenizzazione con i maggiori rendimenti, Pendle ha registrato una crescita notevole all’interno della DeFi, poiché gli utenti cercano di sfruttare il trading sui rendimenti.

Ciò si è tradotto in un potenziale di rialzo per PENDLE. Il prezzo del token nell’ultimo anno è del +496% al momento in cui scrivo.

PENDLE chart. Source: TradingView

Secondo il grafico sopra, il prezzo di Pendle si aggira nella zona critica al di sotto della quale i venditori potrebbero puntare a 3,67 $.

Al rialzo, una rottura sopra i 5,13 $ potrebbe consentire ai rialzisti di puntare a massimi YTD intorno ai 7,50 $.