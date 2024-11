Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

L’autorità di regolamentazione finanziaria del Regno Unito ha annunciato una sanzione di £350.000 ($454.224) per Kristo Käärmann, il miliardario amministratore delegato di Wise PLC (LON: WISE) lunedì. Le azioni della società di tecnologia finanziaria sono in rosso al momento della scrittura.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Käärmann ha venduto azioni per un valore di circa 10 milioni di sterline, ma non è riuscito a saldare il relativo debito fiscale nel 2017.

Advertisement

La Financial Conduct Authority ha pertanto ritenuto che l’amministratore delegato abbia violato la regola 4 della condotta del suo senior management.

Le azioni Wise sono scese di oltre il 25% rispetto al massimo annuale registrato al momento della scrittura.

Käärmann ha già avuto problemi con le dichiarazioni dei redditi

Copy link to section

La regola 4 della condotta del senior management della FCA prevede che i dirigenti di alto livello divulghino in modo appropriato “qualsiasi informazione di cui la FCA si aspetterebbe ragionevolmente di essere a conoscenza”.

Non è la prima volta che Kristo Käärmann di Wise PLC viene multato per un problema relativo alle sue dichiarazioni dei redditi.

Era in ritardo nella presentazione delle dichiarazioni dei redditi per il 2017-18, per cui l’Agenzia delle Entrate e delle Dogane gli ha ordinato di pagare una penale di 365.651 sterline nel 2021.

Secondo l’HMRC, l’imposta dovuta dal dirigente per quell’anno era di £ 720.495.

All’epoca, l’ufficio di riscossione delle imposte aggiunse Käärmann anche all’elenco dei cittadini evasori delle imposte.

La FCA si aspetta standard più elevati dai dirigenti delle società finanziarie, ha affermato Therese Chambers, direttrice esecutiva associata per l’applicazione delle norme e la supervisione dell’agenzia.

“Avrebbe dovuto essere ovvio per il signor Käärmann che doveva informarci di queste questioni che erano altamente rilevanti per la nostra valutazione della sua idoneità e correttezza”, ha aggiunto.

Vale la pena acquistare azioni Wise a ottobre?

Copy link to section

Kristo Käärmann resta pienamente impegnato nel realizzare la visione a lungo termine di Wise PLC.

Rispondendo alla sanzione annunciata questa mattina dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito, ha affermato:

Dopo diversi anni e la piena collaborazione con la FCA, abbiamo portato a termine questo processo. Continuiamo a sviluppare un prodotto e un’azienda che serviranno i nostri clienti e proprietari per i decenni a venire.

Anche David Wells, presidente della società globale di trasferimento di denaro, ha ribadito oggi che Wise prende molto sul serio i propri obblighi normativi.

Negli ultimi sei mesi le azioni Wise hanno registrato un forte calo, ma Wall Street è convinta che la ripresa sia imminente.

Gli analisti attualmente valutano la fintech come “sovrappeso” e vedono un rialzo del prezzo delle sue azioni a £ 9,50 in media, il che indica un potenziale di rialzo di circa il 30% da qui.

Tuttavia, le azioni della società con sede a Londra continuano a essere poco interessanti per gli investitori orientati al reddito, in quanto attualmente non pagano dividendi.