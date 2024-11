Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

La recente performance di Dogecoin ha infuso ottimismo nel mercato più ampio delle criptovalute, mentre il token si avvicina a un livello di resistenza fondamentale.

L’asset digitale, che era rimasto stagnante intorno a 0,1$, ha registrato un’impennata grazie al crescente sentiment rialzista e all’aumento dei volumi.

Questa tendenza al rialzo suggerisce la possibilità che Dogecoin possa sfondare e raggiungere un prezzo obiettivo di 0,15 $.

Se lo slancio regge, sui grafici potrebbe materializzarsi una formazione a “croce dorata”, che segna un forte segnale al rialzo per il token.

Nel frattempo, altre altcoin, tra cui Brett (BRETT) ed Ethena (ENA), stanno mostrando segnali positivi simili, con alcune che hanno già raggiunto significative rotture della zona di resistenza.

Volatilità del prezzo di Dogecoin

Dopo settimane di bassa volatilità, il prezzo di Dogecoin ha finalmente mostrato movimento, superando il minimo mensile di 0,1$.

Questo aumento ha alimentato il sentiment rialzista, con una significativa partecipazione al mercato che indica un’ulteriore potenziale crescita.

Di recente, il volume degli scambi di Dogecoin è aumentato, rafforzando una potenziale svolta.

Gli analisti suggeriscono che gli indicatori rialzisti di Dogecoin, tra cui il prezzo che si avvicina a una resistenza importante a 0,16 $, stanno predisponendo la criptovaluta a un aumento del 25% a 0,15 $.

Fonte: Coinpedia

Con una maggiore fiducia del mercato e una prevista “croce d’oro” (in cui una media mobile a breve termine incrocia una media mobile a lungo termine al di sopra di una media mobile a breve termine), lo slancio di Dogecoin potrebbe intensificarsi.

L’On-Balance Volume (OBV), che è rimasto stabile nonostante le fluttuazioni del mercato, indica un forte supporto.

Una chiusura sopra i 0,165 $ potrebbe creare una pista per Dogecoin per raggiungere i 0,185 $, aprendo potenzialmente la strada al superamento dei 0,2 $.

Brett Price recupera 0,1$

Seguendo l’esempio di Dogecoin, Brett (BRETT) ha dimostrato resilienza rompendo la formazione di un triangolo simmetrico sui grafici.

Questa mossa segnala una nuova ripresa, con il prezzo di Brett che recupera $ 0,1. Se il token dovesse mantenere questo livello, sarebbe ben posizionato per sfidare la prossima resistenza intorno a $ 0,12.

Fonte: Coinpedia

Indicatori tecnici come il Relative Strength Index (RSI) supportano questo sentiment rialzista, mantenendo una traiettoria ascendente.

L’OBV, rispecchiando la forza costante di Brett, è salito al di sopra del supporto ascendente, segnalando una domanda sostenuta.

Non appena il token romperà i livelli di resistenza compresi tra $ 0,103 e $ 0,105, potrebbe essere in vista un rally oltre $ 0,12, stabilendo una nuova tendenza mentre il mercato guarda verso l’inizio di novembre per ulteriori movimenti.

I dati tecnici di Ethena indicano un’impennata verso $ 0,5

Ethena (ENA) ha registrato una crescita costante, con il notevole supporto degli indicatori tecnici rialzisti.

La crescita costante ha posizionato il token in un intervallo positivo, avvicinandosi a una resistenza cruciale nella zona compresa tra $ 0,41 e $ 0,43.

Il MACD, un indicatore di momentum, mostra che la pressione di vendita sta diminuendo mentre il token si avvicina a un crossover rialzista.

Fonte: Coinpedia

Le letture RSI rivelano una divergenza rialzista, segnalando ulteriormente un potenziale breakout al rialzo.

Mentre il prezzo si avvicina al limite superiore di una formazione triangolare simmetrica, Ethena sembra destinata a superare quota 0,5$ se questa tendenza continua.

Il mercato vede questo come un potenziale indicatore per una stagione alternativa più ampia, in cui i token meno noti spesso registrano forti aumenti di prezzo.

I progressivi guadagni di Ethena suggeriscono che potrebbe essere tra i principali attori se le condizioni di mercato rimarranno favorevoli.