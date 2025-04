Anche ad aprile, Shiba Inu non si è ancora ripreso da un calo di quasi il 50% rispetto al suo picco di novembre dello scorso anno.

Anche il prezzo di Dogecoin sembra perdere appeal tra gli investitori. Tuttavia, Remittix (RTX) rimane un progetto nuovo e molto interessante grazie alla sua utility.

Attirando un’ondata di interesse in evidente crescita, notata da analisti e investitori, Remittix è la nuova altcoin che sta superando Shiba Inu, e gli esperti prevedono che continuerà a crescere. Continua a leggere per saperne di più.

Il prezzo di Dogecoin si prepara a un potenziale breakout

Il prezzo del Dogecoin sembra pronto a muoversi nella direzione giusta.

Le oscillazioni del prezzo di Dogecoin dipendono notevolmente da questi livelli, poiché sono stati rilevati dei livelli consistenti di resistenza intorno agli 0,177$ (8% dell’offerta totale) e 0,208$ (7% dell’offerta totale).

Riflettendo un calo dello 0,22% nelle ultime 24 ore, il prezzo di Dogecoin oggi si attesta a 0,1709$.

Gli analisti ipotizzano che l’aumento del prezzo di Dogecoin a oltre 0,21$ potrebbe creare una crescita notevole.

Se non dovesse superare il livello di resistenza, il trading range continuerà a essere incoraggiato intorno agli 0,17$.

Nel frattempo, gli investitori si stanno orientando verso Remittix per ottenere maggiori guadagni.

Il prezzo di Shiba Inu subisce una spinta ribassista

Dal picco di dicembre di 0,00003329$, Shiba Inu è sceso al prezzo attuale di 0,00001233$.

Dopo la rottura del cuneo ribassista plursettimanale, alcuni analisti, basandosi sui dati degli anni precedenti, ritenevano che Shiba Inu fosse pronta per un balzo a 0,000039$

Molti sviluppi del mercato hanno impedito che questa previsione si avverasse.

Contemporaneamente, Changelly, uno strumento di previsione del prezzo delle criptovalute, prevede che Shiba Inu tornerà nella fascia di prezzo degli 0,000039$, soprattutto a dicembre 2026.

È interessante notare che lo strumento di previsione Telegaon prevede che Shiba Inu raggiungerà il suo obiettivo quest’anno.

Non è ancora noto se Shiba Inu raggiungerà l’obiettivo di 0,000039$ quest’anno o il prossimo.

Pertanto, gli investitori si stanno orientando verso progetti promettenti come Remittix.

Remittix sembra destinato a continuare la sua bull run

Remittix (RTX) sta rivoluzionando i pagamenti globali, offrendo soluzioni transfrontaliere rapide e a prezzi accessibili.

La combinazione della potenza della tecnologia blockchain con le infrastrutture bancarie convenzionali consentirà a Remittix di conquistare quote di mercato in questo vasto settore e di offrire una soluzione perfetta e rapida per le transazioni internazionali.

È inoltre impressionante l’approccio a tariffa fissa e trasparente della piattaforma, che offre una maggiore chiarezza rispetto ai tassi di cambio eccessivi delle banche e dei conti di risparmio tradizionali.

Perché questo è il momento migliore per comprare $RTX?

La moneta RTX offre un enorme valore di investimento con un prezzo di prevendita di 0,0734$.

Le previsioni indicano un aumento significativo; la domanda di soluzioni originali per i pagamenti transfrontalieri sta generando un moltiplicatore di 25 volte nella fase di prevendita e una crescita di oltre il 1500% dopo il lancio.

Remittix offre agli investitori un’opportunità di investimento in fase iniziale in un’azienda con un grande potenziale di sviluppo, in concomitanza con la crescita del mercato delle criptovalute.

Scopri il futuro di PayFi con Remittix, partecipando alla prevendita qui:

Sito web: https://remittix.io/

Social: https://linktr.ee/remittix