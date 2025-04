Cardano (ADA) è sotto pressione, e alcuni analisti esperti avvertono che il prezzo potrebbe scendere sotto i 0,30$ entro giugno a causa del crescente sentiment ribassista.

Mentre ADA fatica a mantenere il suo slancio, un nuovo contendente sta emergendo rapidamente: Remittix (RTX).

Questa soluzione di pagamento pratica da criptovaluta a valuta fiat ha già raccolto oltre 14,3 milioni di dollari in prevendita e sta ottenendo un forte sostegno da parte degli investitori.

Con l’imminente quotazione sugli exchange, gli esperti ritengono che Remittix potrebbe crescere di 50 volte entro luglio, rendendolo un’alternativa interessante per i possessori di ADA.

Cardano sotto forte pressione: gli analisti prevedono un calo sotto i 0,30$.

Le notizie di oggi su Cardano mostrano che ADA è sceso del 12% nell’ultima settimana, ritirandosi da 0,7707$ a 0,6768$, e la pressione non si sta allentando.

Nonostante alcuni momenti di ottimismo, alcuni analisti prevedono una correzione più marcata in futuro.

Un importante esperto ha lanciato un avvertimento da non sottovalutare: se le condizioni di mercato continueranno a peggiorare, ADA potrebbe scendere sotto i 0,30$ entro giugno.

Se in passato l’ottimismo si basava sulle potenziali partnership e sulla crescita dell’ecosistema di Cardano, la realtà a breve termine dipinge un quadro diverso.

Nemmeno la notizia che il fondatore di Cardano, Charles Hoskinson, sta esplorando una partnership con Ripple per l’integrazione della stablecoin $RLUSD ha invertito il trend al ribasso.

Sebbene la partnership potrebbe iniettare liquidità nell’ecosistema, potrebbe arrivare troppo tardi per fermare la flessione a breve termine di ADA.

Il livello di resistenza a 0,72$ rimane solido e, in assenza di volumi significativi o di una maggiore forza del mercato, ADA potrebbe subire un forte calo.

Con l’incertezza che incombe sulla prossima mossa di ADA, molti investitori iniziali di Cardano stanno riallocando i fondi verso opportunità più promettenti come Remittix (RTX).

Il promettente progetto PayFi sta guadagnando terreno per la sua utilità nel mondo reale, e le notizie di oggi su Cardano suggeriscono che il valore di Remittix potrebbe crescere di 50 volte entro luglio, rendendolo una copertura interessante per coloro che si preparano a un ulteriore ribasso di ADA.

Mentre Cardano si avvicina a livelli di supporto cruciali, l’attenzione si sta spostando verso token più recenti, incentrati sull’utility e con un potenziale di crescita esplosivo.

Gli esperti prevedono che il valore di Remittix potrebbe aumentare di 50 volte entro luglio, con le quotazioni in arrivo

Mentre Cardano lotta contro la spinta ribassista e gli esperti avvertono di una potenziale discesa sotto i 0,30$ entro giugno, un numero crescente di investitori in criptovalute sta rivolgendo la propria attenzione a Remittix (RTX), un progetto che non mostra alcuna delle attuali debolezze di ADA.

Remittix non si basa sulle speculazioni o sull’hype. Sta guadagnando terreno perché risolve un problema globale reale.

Con i trasferimenti di denaro internazionali ancora afflitti da commissioni elevate, lentezza di elaborazione e infrastrutture obsolete, Remittix offre una soluzione moderna.

Consente agli utenti di convertire criptovalute in valuta fiat e di inviarle direttamente a conti bancari in oltre 30 valute, senza affidarsi a sistemi tradizionali come SWIFT o Western Union.

Ciò che rende Remittix particolarmente interessante in questo momento è la sua tempistica.

Il token rimane in prevendita a 0,0734$, ma ha già raccolto oltre 14,3 milioni di dollari di investimenti e distribuito 525 milioni di token ai primi buyer.

A differenza di molte monete che scompaiono con la stessa rapidità con cui hanno ottenuto notorietà, Remittix è stata creata pensando a un impatto a lungo termine.

Integra fin da subito i canali di accesso fiat e la conformità KYC, allineandosi alle normative finanziarie globali e preparandosi a partnership su larga scala nella finanza tradizionale.

Gli analisti ritengono che questa solida base sia proprio il motivo per cui il valore di Remittix potrebbe aumentare di 50 volte entro luglio, soprattutto con l’avvicinarsi delle quotazioni in borsa del secondo trimestre.

Grazie a una tokenomics progettata per premiare i primi detentori e a un prodotto pensato per un’utilità reale, RTX continua a distinguersi dalla miriade di altcoin basate su espedienti che svaniscono nei cicli ribassisti.

Cardano è in calo, Remittix si afferma come un leader concreto del mercato

Sebbene le prospettive a breve termine di ADA si facciano più incerte a causa della resistenza tecnica e delle pressioni macroeconomiche, Remittix sta dimostrando le qualità che gli investitori esperti cercano: slancio, praticità e scalabilità.

L’interesse istituzionale ha già iniziato a manifestarsi, con veterani del settore fintech e addetti ai lavori del mondo delle criptovalute che hanno silenziosamente sostenuto il progetto durante le sue prime fasi di finanziamento.

La loro fiducia indica una cosa: Remittix non è l’ennesima altcoin. È una soluzione di pagamento progettata per funzionare ora e prosperare in futuro.

Mentre i possessori di ADA valutano le loro prossime mosse, Remittix si sta profilando come la scelta migliore per il 2025 e oltre.

