I dazi di Trump e i timori di una recessione imminente, a seguito delle ritorsioni dei paesi colpiti da dazi più elevati sui loro prodotti, hanno ridimensionato le azioni delle aziende AI nelle ultime settimane.

Tuttavia, il potenziale di crescita dell’intelligenza artificiale rimane consistente per i prossimi 12 mesi, ha dichiarato Drew Pettit, stratega azionario di Citi, in una recente intervista con CNBC.

In realtà, le azioni nel settore dell’intelligenza artificiale potrebbero essere ancora più attraenti ora che le politiche commerciali di Trump hanno escluso una sopravvalutazione.

Tuttavia, Pettit prevede che il settore dell’intelligenza artificiale si espanderà oltre i nomi noti, come Nvidia, nel 2025.

E chi può dire che questa espansione si limiterà solo ai “titoli” meno conosciuti?

È probabile che una parte degli investimenti finisca anche in token di criptovaluta basati sull’intelligenza artificiale come PepeX.

Perché le previsioni di Citi sull’IA sono di buon auspicio per PepeX?

Copy link to section

L’analista di Citi, Drew Pettit, prevede un maggiore afflusso di capitali nelle piattaforme di intelligenza artificiale, poiché l’IA continuerà a generare guadagni di produttività e solidi fondamentali nel 2025.

E per chi è interessato al meglio di entrambi i mondi, i venti favorevoli dell’intelligenza artificiale e quelli delle criptovalute, PepeX potrebbe essere un nome di punta per gli investimenti quest’anno.

PepeX si presenta come “il primo launchpad di tokenizzazione al mondo alimentato dall’intelligenza artificiale”. È una piattaforma che consente di utilizzare l’intelligenza artificiale per lanciare e commercializzare meme coin in pochi minuti.

La narrazione sull’intelligenza artificiale ha già aiutato la prevendita di PepeX a raccogliere oltre 1,3 milioni di dollari nelle ultime settimane, indicando un forte interesse iniziale che spesso si traduce in un continuo slancio e in un apprezzamento del prezzo dopo che una moneta viene quotata su un exchange di criptovalute.

Se desideri esplorare le modalità per investire in PepeX nella fase di prevendita e investire ora per beneficiare delle sua potenziale crescita in futuro, clicca qui per visitare subito il suo sito web.

Un rally di BTC potrebbe aiutare la meme coin PepeX nel 2025?

Copy link to section

PepeX è una meme coin entusiasmante da possedere quest’anno, poiché prevede di introdurre nuove soluzioni di intelligenza artificiale nel corso del 2025.

Tra queste, troviamo analisi basate sull’intelligenza artificiale per il monitoraggio delle prestazioni dei token, nonché segnali di trading assistiti dall’IA per i titolari di PepeX.

Statista prevede che il volume del mercato dell’intelligenza artificiale supererà il trilione di dollari nei prossimi 6-7 anni.

Questo suggerisce che PepeX opera in un mercato totale indirizzabile sufficientemente ampio da trarne beneficio a lungo termine.

Inoltre, essendo una meme coin, la direzione che prenderà PepeX è potenzialmente legata anche a Bitcoin.

Mentre la criptovaluta più grande al mondo per capitalizzazione di mercato riprende la sua traiettoria ascendente, con molti che confidano in una ripresa entro la fine dell’anno, anche la meme coin nativa PepeX potrebbe trarne beneficio.

Se desideri saperne di più su PepeX prima di prendere la tua decisione di investimento, clicca qui per visitare subito il sito web del progetto.