Il New Hampshire approva il disegno di legge sulla riserva di Bitcoin

La spinta per aggiungere Bitcoin alle casse statali sta guadagnando slancio nel New Hampshire, con i legislatori che stanno facendo avanzare un disegno di legge che potrebbe consentire allo stato di detenere Bitcoin come parte delle sue riserve ufficiali.

Il 10 aprile, la Camera dei Rappresentanti del New Hampshire ha approvato il disegno di legge 302 con un voto di 192 a 179, diventando il quarto stato ad aver fatto avanzare un disegno di legge relativo alle riserve di Bitcoin attraverso una camera legislativa.

Il disegno di legge passerà ora al Senato statale per un’ulteriore valutazione. Se approvato, verrà poi inviato alla scrivania della governatrice Kelly Ayotte per la firma finale prima di diventare legge.

Cos’è il disegno di legge 302?

Una volta approvato, il disegno di legge 302 della Camera permetterebbe al tesoriere dello Stato di allocare fino al 10% dei fondi statali o di qualsiasi altro fondo approvato per legge in Bitcoin e in metalli preziosi selezionati come oro, argento e platino.

Per poter essere considerato un investimento, un asset digitale deve aver mantenuto una capitalizzazione di mercato media superiore a 500 miliardi di dollari nell’ultimo anno.

Attualmente, Bitcoin è l’unico asset che soddisfa questo criterio.

Il disegno di legge stabilisce inoltre rigorosi requisiti di custodia. Le attività potrebbero essere detenute direttamente dallo Stato tramite una soluzione di custodia sicura, da un custode qualificato o tramite un prodotto negoziato in borsa.

L’idea è quella di mantenere al sicuro le partecipazioni statali, pur lasciando loro spazio per crescere.

Inizialmente, il disegno di legge includeva le stablecoin e proponeva disposizioni per includere lo staking, ma tali disposizioni sono state successivamente rimosse.

Ciò che rimane è una versione semplificata, incentrata esclusivamente su asset consolidati e ad alta capitalizzazione come Bitcoin.

L’HB302 fa parte di un più ampio sforzo legislativo nel New Hampshire per affrontare le politiche relative alla blockchain e agli asset digitali.

I legislatori stanno inoltre esaminando altri due progetti di legge incentrati sulle stablecoin, sulla tokenizzazione di asset reali e sulla chiarezza normativa per l’utilizzo della blockchain.

Il disegno di legge HB310 prevede la creazione di una commissione per studiare la regolamentazione delle stablecoin e degli asset reali tokenizzati.

Il gruppo di esperti valuterà i modelli giuridici, identificherà i potenziali rischi ed emetterà raccomandazioni su come lo Stato dovrebbe affrontare queste tecnologie.

La HB639, d’altra parte, si concentra sulle tutele legali e sulla chiarezza nell’utilizzo della blockchain.

L’Arizona in testa alla corsa per le riserve strategiche

Secondo Bitcoin Laws, che monitora i progetti di legge relativi alle criptovalute in tutto il paese, l’Arizona rimane in testa a questa corsa a livello statale.

Come già riportato da Invezz, due progetti di legge dell’Arizona, SB 1373 e SB 1025, hanno superato la commissione per le regole della Camera a marzo.

Il disegno di legge SB1373 creerebbe un nuovo fondo statale costituito da beni digitali sequestrati e denaro pubblico, mentre il disegno di legge SB1025 consentirebbe ai fondi pubblici esistenti di investire fino al 10% in Bitcoin qualora venisse creata una riserva federale.

Se uno dei due progetti di legge venisse approvato, l’Arizona diventerebbe il primo stato a lanciare ufficialmente una riserva strategica di Bitcoin utilizzando un mix di criptovalute sequestrate e fondi pubblici stanziati.