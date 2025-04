Lunedì Bitcoin ha mostrato segni di stabilità, mantenendosi pressoché invariato mentre il sentiment di mercato generale migliorava leggermente grazie alle esenzioni dei dazi offerte dagli Stati Uniti ad alcuni partner commerciali.

Sebbene ciò abbia offerto un certo sollievo e attenuato le preoccupazioni nell’immediato, gli investitori sono rimasti cauti per via delle tensioni persistenti con la Cina.

Nelle ultime settimane, il mercato delle criptovalute è stato scosso dalla volatilità, in gran parte dovuta all’escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

La decisione della Casa Bianca di esentare le importazioni elettroniche dalla Cina dai dazi reciproci ha contribuito a placare le paure immediate.

Con la stabilizzazione del mercato più ampio, gli investitori alla ricerca di opportunità asimmetriche, ad esempio asset in fase iniziale con il potenziale di rendimenti elevati, si rivolgono sempre più a CartelFi, il nuovo protocollo di yield farming.

Il progetto ha già raccolto oltre 850.000 dollari nei primi giorni dalla partenza della prevendita, evidenziando un notevole interesse iniziale.

Perché CartelFi sta facendo parlare di sé

CartelFi si sta affermando come una forza dirompente all’incrocio tra la cultura dei meme e la finanza decentralizzata (DeFi), affrontando una contraddizione di lunga data nel mondo delle criptovalute: la scelta tra l’alto rischio e l’alto potenziale di rendimento delle meme coin e la stabilità dei protocolli DeFi che generano rendimenti.

Offrendo pool di liquidità specializzati progettati specificamente per le meme coin, CartelFi trasforma asset speculativi tipicamente inattivi in capitale produttivo.

Questo modello consente agli investitori di mantenere l’esposizione al significativo potenziale di guadagno delle meme coin, ottenendo contemporaneamente rendimenti tradizionalmente associati ad asset DeFi più stabili.

Una delle caratteristiche principali del protocollo CartelFi è il suo meccanismo automatico di buyback e burn, finanziato fino al 100% delle commissioni raccolte.

Questo crea una pressione deflazionistica, progettata per sostenere il valore del token e aggiungere potenziale di crescita a lungo termine.

Con miliardi di dollari in meme token inattivi nei wallet, CartelFi mira a sbloccare questo capitale dormiente.

Il suo approccio innovativo mira a dimostrare che le meme coin possono essere qualcosa di più di semplici scommesse speculative.

Cosa offre CartelFi

Lo yield farming per le meme coin è rimasto un concetto sfuggente — ambito, ma mai pienamente realizzato — fino a quando CartelFi non è emerso come potenziale soluzione.

Nell’attuale panorama DeFi, ottenere rendimenti implica generalmente la vendita di asset volatili come PEPE o DOGE e la riallocazione verso asset più stabili e “responsabili” come stablecoin, ETH o token blue-chip.

Questi asset sono collocati in pool di liquidità che offrono rendimenti contenuti, spesso con un APY non superiore al 5-10%.

Tuttavia, questo approccio presenta un problema significativo per i possessori di meme coin.

Spesso sono costretti a vendere i propri token in momenti inopportuni, bloccando le perdite o uscendo prima di un potenziale rally.

Questo crea un’inefficienza nel mercato, con decine di miliardi di dollari in meme coin che giacciono inutilizzati nei wallet mentre i detentori aspettano il prossimo grande rally.

CartelFi mira a sbloccare questo capitale dormiente offrendo pool di liquidità personalizzati, progettati specificamente per gli asset meme.

Questi pool offrono APY elevati – fino al 300% su token popolari come PEPE – consentendo ai detentori di meme di ottenere rendimenti senza rinunciare alla possibilità di guadagni esponenziali.

La prevendita che tutti stanno seguendo

La prevendita di CartelFi ha già raccolto oltre 850.000 dollari dai primi investitori.

Strutturata in 30 fasi, la prevendita prevede un aumento di prezzo del 5% a ogni fase, premiando i primi partecipanti e creando un senso di urgenza intrinseco per la partecipazione.

Attualmente quotato a 0,0305 dollari, il token dovrebbe salire a 0,032$ nella prossima fase, con gli investitori dei round iniziali pronti a realizzare guadagni sostanziali al momento dell’ingresso di CARTFI nei mercati pubblici.

La proposta di CartelFi, ovvero trasformare il capitale dormiente delle meme coin in asset generatori di rendimento, offre un approccio innovativo.

La prevendita è un’occasione rara per entrare in quello che il team di CartelFi definisce il “primo progetto DeFi che trasforma i meme in macchine da soldi”.

Se sei interessato nel progetto puoi visitare direttamente il sito web di CartelFi per avere maggiori informazioni.