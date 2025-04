Il mercato delle criptovalute sta assistendo a una notevole crescita di PepeX (PEPX), una piattaforma di lancio di meme coin basata sull’intelligenza artificiale sulla BNB Smart Chain, con la sua prevendita che ha superato 1,35 milioni di dollari.

Con un prezzo di 0,0268 dollari nella sua prevendita in corso, suddivisa in 30 fasi e della durata di 90 giorni, PepeX sta suscitando paragoni con meme coin affermate come Pepe (PEPE) e PepeCoin (PEPECOIN), alimentando discussioni sul suo vantaggio competitivo.

Con il mercato che rimane volatile, gli investitori stanno esaminando attentamente la proposta di valore di PepeX rispetto ai suoi concorrenti, sebbene la narrazione consolidata di un inevitabile successo delle meme coin meriti scetticismo.

La prevendita di PepeX è iniziata a 0,02 dollari, con un aumento di prezzo del 5% per ogni fase, raggiungendo 0,0268 dollari alla fase 6, con 75 giorni rimanenti, come riportato dall’account ufficiale PepeX su X.

Questo aumento graduale ha suscitato un notevole interesse, con il 45% della sua fornitura di 2,25 miliardi di token venduti, secondo CoinJournal del 10 aprile 2025.

Perché PepeX è popolare?

La sua piattaforma basata sull’intelligenza artificiale mira a rivoluzionare i lanci di meme coin, offrendo equità e riducendo i rischi di “pump and dump” riscontrati nel 99% dei progetti Pump.fun, un’affermazione che sfida il modello basato sull’hype di molti concorrenti.

Al contrario, Pepe (PEPE), una meme coin basata su Ethereum, viene scambiata a 0,00000739 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 3,1 miliardi di dollari, secondo Bybit al 12 aprile 2025.

Nonostante un guadagno giornaliero del 7,55%, rimane del 75% al di sotto del suo massimo storico di $0,000028 raggiunto nel dicembre 2024, secondo CoinMarketCap, riflettendo una stagnazione dopo l’impennata del 2023.

PepeCoin (PEPECOIN), un altro contendente, si attesta a 0,5114 dollari con una capitalizzazione di mercato di 54,7 milioni di dollari, in aumento del 9,52% nelle 24 ore, secondo CoinMarketCap del 13 aprile 2025, ma è inferiore del 93% rispetto al suo picco di 7,51 dollari.

Entrambe le monete mancano dell’utilità promessa da PepeX, basandosi sull’hype della community e sulla distruzione di token, il che potrebbe non sostenere il valore a lungo termine.

Il prezzo di PepeX, pari a 0,0268 dollari, è significativamente superiore al micro-valore di PEPE e si avvicina maggiormente al range di PEPECOIN, riflettendo il suo premio di fase iniziale.

PepeX pronto per un’impennata

Gli analisti suggeriscono che PepeX potrebbe registrare un aumento del 332% nella prevendita, raggiungendo gli 0,0836 dollari, se lo slancio si manterrà, superando la modesta ripresa di PEPE e la volatilità di PEPECOIN.

Tuttavia, il suo status non comprovato e la dipendenza dall’adozione dell’intelligenza artificiale comportano rischi, soprattutto in un mercato in cui, secondo Bitget al 13 aprile 2025, persiste un sentimento ribassista del 45% per monete simili.

I post trovati su X mostrano un sentiment rialzista del 28%, ma la mancanza di quotazioni su exchange dopo la prevendita potrebbe limitare la liquidità rispetto alla presenza consolidata di PEPE su Binance e alle negoziazioni di PEPECOIN su LBank.

La narrazione dominante sull’affermazione delle meme coin spesso trascura le lacune di utilità: l’assenza di tasse di PEPE e il meccanismo di burning di PEPECOIN non hanno impedito il declino, suggerendo che l’attenzione di PepeX sull’intelligenza artificiale potrebbe rappresentare un fattore differenziante, se ben implementata.

Gli investitori dovrebbero valutare il potenziale di crescita di PepeX rispetto alla stabilità di PEPE e alla ripresa di PEPECOIN, monitorando i progressi della prevendita e le tendenze di mercato per prendere decisioni informate.

