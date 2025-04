In un clima di persistente incertezza economica, la paura rimane l’emozione dominante nel settore delle criptovalute. Di conseguenza, la maggior parte delle principali criptovalute e dei meme token stanno incontrando degli ostacoli nel loro tortuoso percorso di ripresa. Nello specifico, la maggior parte dei meme token sono sotto pressione poiché gli appassionati preferiscono la stabilità di Bitcoin.

Nonostante ciò, i nuovi progetti il cui potenziale di crescita si basa sulla capacità di risolvere le sfide esistenti nel settore delle criptovalute stanno prosperando. PepeX, uno di questi progetti meme, ha già raccolto oltre 1,3 milioni di dollari in sole tre settimane. La sua missione è quella di rendere di nuovo eque le fasi di lancio, eliminando le barriere e ponendo il controllo nelle mani della comunità.

Il prezzo di Dogecoin è sotto pressione mentre gli investitori optano per la stabilità di Bitcoin

Copy link to section

Con la continua volatilità del mercato e la prevista ripresa delle criptovalute, gli investitori sembrano affrettarsi verso la stabilità del Bitcoin. Di conseguenza, i token meme a bassa liquidità come Dogecoin sono sotto pressione di vendita.

Sebbene si sia mantenuto stabile sopra la zona di supporto di 0,1500$, continua a essere scambiato al di sotto delle EMA a 25 e 50 giorni, come si può osservare sul grafico giornaliero dei prezzi. Nel breve termine potrebbe restare in un range limitato, con l’area degli 0,1750$ da tenere monitorare come zona di resistenza.

Oltre quel livello, un miglioramento del sentiment di mercato potrebbe dare ai tori l’opportunità di raggiungere il prossimo obiettivo a 0,1856$. Tuttavia, questa tesi verrebbe invalidata da una caduta al di sotto della zona di supporto evidenziata.

PepeX continua a crescere mentre gli appassionati di meme scommettono sul suo potenziale

Copy link to section

Grazie alla cultura dei meme, estremamente popolare, diversi sviluppatori sono diventati cripto-milionari. Tuttavia, questo spesso richiede competenze tecniche avanzate, escludendo gli investitori al dettaglio che desiderano anch’essi una fetta della torta.

PepeX si propone di risolvere questa sfida eliminando qualsiasi forma di controllo. Come primo launchpad di token basato sull’intelligenza artificiale, permette agli appassionati di criptovalute senza competenze di programmazione di creare, brandizzare e commercializzare i propri token con facilità.

Allo stesso tempo, protegge gli investimenti dei titolari garantendo che il 95% della fornitura totale del token sia destinato alla vendita pubblica. In caso di fallimento del progetto, i creatori perdono il loro 5% a favore della comunità.

L’attenzione di PepeX all’equità, alla trasparenza e all’accessibilità ha catturato l’interesse di investitori esperti, raccogliendo oltre 1,3 milioni di dollari in sole 3 settimane. Pertanto, i primi investitori hanno un’opportunità elevata di ottenere notevoli guadagni durante l’attuale prevendita e dopo. Il token è stato messo in vendita a un prezzo di 0,02$, arrivato già a 0,0243$, e dovrebbe raggiungere gli 0,0823$ entro la fine della prevendita strutturata in 30 fasi. Non perdere tempo e compra PepeX qui.

La stabilità di Bitcoinne rafforza il prezzo, mentre i tori puntano a una ripresa

Copy link to section

Mentre gli appassionati di criptovalute attendono una ripresa, Bitcoin si è affermato come l’asset preferito grazie alla sua stabilità. Nonostante la paura sia l’emozione dominante nel settore delle criptovalute, si è mantenuto stabile al di sopra della cruciale zona di supporto di 82.000 dollari.

Un’analisi del grafico dei prezzi giornalieri mostra che la criptovaluta viene scambiata al di sopra della media mobile esponenziale (EMA) a breve termine, mentre cerca di superare la resistenza lungo la EMA a 50 giorni a 85.750 dollari. Se dovessero entrano nel mercato più investitori, il miglioramento del sentiment di mercato probabilmente spingerà il prezzo di Bitcoin verso l’alto, fino al livello di resistenza di 89.075 dollari.