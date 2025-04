Nonostante il forte calo delle azioni AI negli ultimi mesi, l’intelligenza artificiale rimane al centro di tutti i dibattiti finanziari di quest’anno.

All’inizio di questo mese, Meta Platforms ha annunciato l’intenzione di investire 1 miliardo di dollari per la costruzione di un nuovo data center nel Wisconsin, indicando che l’azienda prevede una continua domanda di intelligenza artificiale.

Uno scenario di questo tipo rende attraenti non solo le azioni delle aziende di intelligenza artificiale in fase di ribasso, ma anche una serie di meme coin incentrate sull’intelligenza artificiale. Tra queste, PepeX.

La domanda che PepeX ha suscitato durante la sua prevendita suggerisce che potrebbe rivelarsi un investimento migliore persino di nomi più affermati come Dogecoin nel 2025.

PepeX non ha ancora registrato una crescita esplosiva

Copy link to section

Le meme coin sono note per la crescita esplosiva nelle fasi iniziali. Tuttavia, non tutte riescono a mantenere lo slancio nel lungo periodo.

Quindi, il momento migliore per investire in una meme coin è nelle fasi iniziali. Una volta che una meme coin ha già avuto il suo momento di gloria, investire in essa tende a diventare molto più rischioso.

Questo è ciò che rende PepeX molto più attraente, al momento in cui scrivo, rispetto a Dogecoin. La prima è nelle sue fasi iniziali, mentre la seconda ha già superato la sua fase iniziale di crescita esplosiva.

Pertanto, la probabilità di ottenere guadagni di 100 volte con PepeX nel 2025 è molto più alta che con Dogecoin.

L’intelligenza artificiale attirerà investitori verso PepeX

Copy link to section

Un altro motivo per preferire PepeX a Dogecoin è il fatto che PepeX è una meme coin abilitata all’intelligenza artificiale.

PepeX sfrutta l’intelligenza artificiale per semplificare notevolmente il lancio e la commercializzazione di nuovi meme. La componente AI presente in PepeX, ma assente in Dogecoin, probabilmente attirerà più investitori verso PepeX nel tempo, rispetto a Dogecoin.

Inoltre, secondo Statista, si prevede che il mercato dell’intelligenza artificiale crescerà a un tasso annuo composto di oltre il 27% fino alla fine di questo decennio.

Si tratta di un tasso di crescita entusiasmante a cui gli investitori possono esporsi investendo in PepeX invece che in Dogecoin.

PepeX ha una tokenomics migliore di Dogecoin

Copy link to section

Il modello di offerta di Dogecoin è infinito, il che significa che non c’è un limite al numero di monete che possono essere create. Questo solleva preoccupazioni sull’inflazione nel tempo, che può diluire il valore dei singoli token.

PepeX, d’altra parte, ha un modello di tokenomics ben congegnato che bilancia domanda e offerta. Incorpora meccanismi come la distruzione di token e ricompense per i detentori a lungo termine, garantendo una traiettoria di crescita più sostenibile.

Se vuoi saperne di più su PepeX e su come investire nelle prime fasi del progetto, clicca qui per visitare subito il suo sito web.