Con l’impennata delle criptovalute AI, conviene investire in PepeX?

I token legati all’intelligenza artificiale hanno registrato forti guadagni, con AI Companions che ha superato il 40%, raggiungendo quota 0,2120$, il livello più alto dal 30 marzo e il 70% in più rispetto al minimo di questo mese.

L’Artificial Superintelligence Alliance ha esteso il suo rally per la quarta settimana consecutiva, salendo a 0,5730$.

Render (RNDR) è salito a 4,32$, mentre Worldcoin ha guadagnato il 7% e Tars AI è balzato di circa il 60%.

La capitalizzazione di mercato totale dei token AI monitorati da CoinGecko è aumentata del 5,6% nelle ultime 24 ore, raggiungendo i 22,20 miliardi di dollari.

I guadagni sono stati registrati in seguito a un rapporto di CoinGecko che ha evidenziato l’intelligenza artificiale come uno dei settori più attivi del mercato delle criptovalute.

Un altro progetto legato all’intelligenza artificiale che ha attirato l’attenzione degli investitori è PepeX, un launchpad di meme coin di nuova generazione che mira a risolvere i problemi persistenti di equità, sicurezza e trasparenza nel settore delle meme coin.

Il crescente interesse per i token AI

Copy link to section

Nel primo trimestre del 2025, i token di intelligenza artificiale e le meme coin hanno dominato le narrazioni del mercato delle criptovalute, rappresentando il 62,8% dell’interesse degli investitori, secondo l’ultimo rapporto trimestrale di CoinGecko.

I token AI hanno guidato la classifica con una quota del 35,7%, superando le memecoin, che si sono fermate al 27,1%.

Tra le 20 narrazioni più seguite nel trimestre, sei categorie riguardavano le memecoin, mentre cinque erano legate all’intelligenza artificiale.

“Sembra che non sia ancora emersa una nuova visione e stiamo ancora seguendo le tendenze dei trimestri passati”, ha osservato Bobby Ong, co-fondatore e COO di CoinGecko, in un post su X del 17 aprile. “Immagino che siamo tutti stanchi di vedere le stesse vecchie tendenze ripetersi”.

Perché PepeX è il token da tenere d’occhio

Copy link to section

PepeX si sta affermando come un nome di rilievo nel settore dei launchpad di meme coin, offrendo un quadro più strutturato e sicuro rispetto alle piattaforme esistenti.

Mentre piattaforme come Pump.fun sono sotto esame per aver permesso la creazione di token mal progettati e vulnerabili a exploit, PepeX propone un’infrastruttura volta a migliorare la supervisione e l’integrità dei progetti.

Il cuore della sua piattaforma è il Moonshot Engine, uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che automatizza la creazione di token, risolvendo al contempo le inefficienze comuni nei lanci di meme coin.

La piattaforma sfrutta inoltre bot promozionali basati sull’intelligenza artificiale per aumentare la visibilità dei progetti sui social media, un vantaggio fondamentale in un mercato guidato dall’hype.

In particolare, PepeX impone un limite del 5% sulle detenzioni di token per i creatori del progetto e una commissione di lancio obbligatoria di 500 dollari, misure volte a scoraggiare progetti opportunistici e in malafede.

Introducendo questi controlli, PepeX mira a portare un certo grado di equità, responsabilità e protezione degli investitori in un settore spesso carente di entrambi, con l’obiettivo di affermarsi come un’alternativa credibile e a lungo termine per il lancio di progetti.

Lo slancio della prevendita è forte

Copy link to section

La prevendita di PepeX sta prendendo slancio, con oltre 1,4 milioni di dollari raccolti, grazie alla crescente domanda da parte degli investitori di un’alternativa più affidabile e strutturata alle caotiche e spesso vulnerabili piattaforme di lancio di meme coin che dominano il mercato.

La tokenomics del progetto riflette un’attenzione all’utilità e alla sostenibilità a lungo termine.

Dell’offerta totale, il 45% è destinato alla prevendita, il 10% allo sviluppo, il 10% alla liquidità, il 15% al marketing, un altro 15% allo staking e alle ricompense, e il 5% è riservato alle funzioni di tesoreria.

Invece di basarsi sull’hype, PepeX si sta facendo notare grazie al suo approccio incentrato sulla sicurezza, volto ad affrontare problemi persistenti come le truffe (rug pull), i progetti duplicati e le pratiche poco trasparenti.

La sua enfasi su standard più elevati per la qualità dei progetti, la trasparenza e la protezione degli investitori lo contraddistingue come un potenziale concorrente a lungo termine in un mercato sempre più frustrato da lanci improvvisati e ad alto rischio.

Gli investitori interessati possono visitare il sito web di PepeX per maggiori informazioni.