I mercati delle criptovalute sono rimasti in una fase di consolidamento domenica, con Bitcoin che si aggirava intorno ai 85.000 dollari e gli investitori che mostravano scarso interesse per le altcoin più rischiose.

Questa settimana Bitcoin si è mosso prevalentemente all’interno di una ristretta fascia del 2%, tra gli 83.000 e gli 85.000 dollari.

La relativa calma segue le forti oscillazioni di inizio aprile, quando gli annunci sui dazi di Trump hanno spinto Bitcoin a minimi plurimensili sotto i 75.000 dollari.

Nel frattempo, un nuovo progetto è riuscito a sovraperformare il mercato nel suo complesso.

Il progetto che sta attirando l’attenzione è CartelFi, il nuovo protocollo di yield farming a tema “cartello“.

La prevendita del progetto ha già raccolto oltre un milione di dollari.

CartelFi: il progetto che sta facendo parlare di sé sul mercato

Copy link to section

CartelFi sta suscitando scalpore per una semplice ragione: sta finalmente affrontando un’inefficienza di lunga data nei mercati delle criptovalute che nessun altro ha risolto.

Le meme coin, nonostante il loro fascino speculativo e le fluttuazioni di prezzo virali, sono sempre state considerate un peso morto tra un rally e l’altro.

Nell’attuale panorama DeFi, ottenere rendimenti richiede generalmente la vendita di asset volatili come PEPE o DOGE e la riallocazione verso asset più stabili e “responsabili” come stablecoin, ETH o token blue-chip.

Per questo motivo, miliardi di capitali sono bloccati, senza rendimento e senza utilizzo produttivo, mentre i protocolli DeFi costruiti per le stablecoin e le blue chip generano rendimenti costanti per capitali più avversi al rischio.

Lo yield farming per le meme coin è stato un concetto teorico ambito da anni, ma nessuno l’ha mai realizzato su larga scala.

L’innovazione principale di CartelFi consiste nella creazione di pool di liquidità su misura per questi token meme, offrendo rendimenti fino al 300% su nomi come PEPE, cifre inaudite nella DeFi convenzionale.

I prezzi aumenteranno presto durante la prevendita CartelFi

Copy link to section

La prevendita di CartelFi non mostra segni di rallentamento, con oltre 1 milione di dollari già raccolti e l’interesse degli investitori in continua crescita.

Strutturato in 30 fasi incrementali, ciascuna con un aumento di prezzo del 5%, il modello di prevendita è progettato per premiare la partecipazione anticipata, mantenendo al contempo una pressione di acquisto sostenuta.

Al suo prezzo attuale di 0,0336$, offre ai primi investitori guadagni immediati su carta e il potenziale per rendimenti significativamente maggiori una volta che CARTFI si quoterà sui mercati pubblici.

Il prezzo di CartelFi è destinato ad aumentare entro due giorni.

Ciò che sta alimentando questo successo è la proposta distintiva di CartelFi: convertire il capitale inattivo delle meme coin in asset produttivi e redditizi.

CartelFi si sta affermando come una piattaforma DeFi funzionale e redditizia, costruita sul DNA speculativo della cultura dei meme.

Con le fasi di prevendita che si chiudono rapidamente e l’accelerazione nell’afflusso di capitali, la campagna di CartelFi sta diventando una delle offerte in fase iniziale più degne di nota in un mercato pronto per investimenti ad alto rischio e alto rendimento.

Cosa succede nel mercato delle criptovalute

Copy link to section

Il mercato delle criptovalute si è mantenuto stabile in una giornata di scambi tranquilla domenica, con Bitcoin che ha faticato a riconquistare la soglia degli 85.000 dollari e la maggior parte delle principali altcoin che hanno registrato movimenti trascurabili.

XRP, ETH e altri token a grande capitalizzazione sono rimasti all’interno di un range ristretto, riflettendo il più ampio sentimento di avversione al rischio sui mercati globali.

La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute si attesta a 2,68 trilioni di dollari, in calo dello 0,53% nelle ultime 24 ore.

Il volume totale del mercato nello stesso periodo è aumentato del 2,47%, raggiungendo i 45,39 miliardi di dollari.

La cautela ha continuato a prevalere mentre gli investitori monitoravano gli sviluppi relativi alle nuove politiche commerciali dell’amministrazione statunitense.

Con poche informazioni specifiche sulla portata o sulle tempistiche effettive, gli operatori di mercato sono rimasti esitanti nel prendere decisioni definitive.

In questo contesto di cautela, la prevendita di CartelFi si è fatta notare.

La capacità del progetto di attrarre capitali nonostante la generale incertezza del mercato sottolinea sia la sua unicità sia il continuo interesse degli investitori per opportunità asimmetriche in fase iniziale.

Visita il sito web di CartelFi per comprare CARTFI e per saperne di più.