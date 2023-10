Memeinator mengumpul $528,000 dalam pra-jualan hangat. Bolehkah ia meningkat 10 kali ganda pada 2023?

Mata wang kripto meme muncul di sana sini. Tetapi berapa banyakkah daripadanya yang mempunyai kualiti untuk berjaya dan mendominasi? Memeinator (MMTR), syiling meme baharu, berjanji untuk memisahkan sekam daripada gandum. Projek ini akan menggunakan AI untuk memusnahkan meme yang lemah, membenarkan hanya yang berkuasa untuk mendominasi. Masyarakat mempercayai janji ini. Dalam beberapa hari selepas melancarkan pra-jualan pada 27 September, Memeinator telah mengumpulkan lebih $528,000. Pelabur boleh membeli token ini pada harga $0.0112 di laman web projek.

Mengenai Memeinator

Memeinator ialah syiling kripto yang cuba memanfaatkan mania meme untuk menjadi viral dan memperoleh penerimaan yang meluas. Projek ini banyak melabur dalam penjenamaan untuk mencipta kegilaan sosial dan menjadi berkuasa.

Ciri inovatif yang jelas bagi Memeinator ialah aplikasi AI-nya. Slogannya ialah, “Kelangsungan hidup meme anda tidak bergantung pada anda. Ianya bergantung pada saya.” Matlamatnya adalah untuk menggunakan AI untuk memusnahkan saingan lemah yang tidak mempunyai masa depan dalam dunia meme. AI mengimbas web untuk mengenal pasti meme yang lemah. Dengan melakukan pertempuran kejam terhadap meme yang menyedihkan, Memeinator mahu mendominasi.

Memeinator juga mahu menjadi mampan, tidak seperti pesaing memenya. Ia menggunakan API Twitter dan teknologi OpenAI untuk mencapai matlamatnya. Memanfaatkan teknologi sedia ada ini membolehkan Memeinator berkembang seiring dengan penggunaan AI semakin meluas.

Bolehkah Memeinator meningkat 10 kali ganda pada tahun 2023?

Meminator masih di peringkat awal dan meramalkan potensinya mungkin subjektif. Walau bagaimanapun, pelancaran produknya yang inovatif dan pemasaran yang berkuasa mungkin membolehkannya mencapai tahap yang mengagumkan.

Berdasarkan kertas putih projek itu, Memeinator berusaha untuk melancarkan di bursa terkemuka. Walau bagaimanapun, sebelum penyenaraian, projek itu akan mengumpulkan khalayak yang ramai untuk menyokongnya. Malah, Memeinator menyasarkan pengikut pembunuh meme yang berfikiran serupa di seluruh dunia. Komuniti penentangan akan bersatu di seluruh platform sosial seperti Telegram, Discord, Twitter, dll.

Dengan bilangan pelabur yang cukup tinggi yang menyokong Memeinator, permintaan akhirnya boleh memacu harga. Sokongan ini menghapuskan kemungkinan untuk projek ini gagal sebaik sahaja ia dilancarkan. Ini juga akan membolehkan penemuan harga untuk token sebelum khalayak yang lebih luas mula tertarik terhadapnya.

Bagaimanakah Memeinator memperoleh nilainya?

Seperti mata wang kripto lain, Memeinator akan memperoleh nilainya daripada peningkatan penggunaan. Cara untuk mendorong permintaan ialah menjadi topik perbualan dalam talian melalui strategi pemasaran yang berkuasa.

Selain daripada spekulasi, Memeinator mempunyai utiliti dalam bidang Web 3.0 yang lain. Selepas pra-jualan, pasukan Memeinator akan melancarkan permainan web 3.0. Pemain dalam permainan Memeinator akan terlibat dalam pertempuran meme musuh. Ideanya adalah untuk memanfaatkan janji Memeinator dalam menumpaskan pesaingnya yang lemah dan populariti yang semakin meningkat.

Projek ini juga akan melancarkan NFT eksklusif untuk pembeli pra-jualannya. NFT tersebut akan mempamerkan hasil kerja kreatif pasukan projek. Barang koleksi membawa faedah dan potensi keuntungan kepada pemegangnya. Peningkatan penggunaan dalam pasaran NFT boleh meningkatkan populariti dan mendorong lebih banyak nilai untuk Memeinator.

Sebaliknya, komuniti Memeinator boleh mendedikasikan beberapa token melalui ciri pertaruhan yang akan dilancarkan. Pengguna akan menerima token tambahan pada kadar yang kompetitif, meningkatkan pendapatan pasif mereka. Pertaruhan juga merupakan cara yang sesuai untuk mengekalkan nilai token Memeinator dan menjadikannya mampan.

Patutkah anda membeli Memeinator minggu ini?

Memeinator telah pun memulakan pra-jualannya yang sangat dinanti-nantikan. Aspek pelaburan yang menarik minggu ini ialah untuk membeli token pada harga yang menarik. Harganya meningkat pada setiap peringkat pra-jualan, yang menunjukkan bahawa lebih awal adalah lebih baik.

Pada masa pra-jualan tamat, penyokong awal akan mendapat token yang lebih bernilai. Ini juga bermakna apabila nilai MMTR dibuka selepas penyenaraian di bursa, pelabur awal akan mendapat kelebihan.