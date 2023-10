Bitcoin berkembang pesat ketika pra-jualan Shiba Memu menekankan selera risiko

Harga mata wang kripto telah mengalami turun naik untuk seketika, tetapi ini mungkin berubah. Menurut firma penyelidikan pelaburan ByteTree, Bitcoin memasuki “pasaran bul yang tenang.” Laporan itu datang apabila Bitcoin telah berlegar sekitar $28,000 di tengah-tengah sentimen yang bertambah baik. Sementara itu, pelabur membeli Shiba Memu, dengan pra-jualan telah mengumpul sebanyak $3.65 juta. Adakah ini menunjukkan selera yang semakin meningkat untuk pertaruhan berisiko?

Bitcoin sebagai alternatif selamat kepada bon

ByteTree telah memberikan Bitcoin prospek pasaran “bul” daripada penarafan “neutral” sebelumnya. Firma itu berkata keuntungan yang mampan dalam Bitcoin dan mata wang kripto boleh berlaku pada akhir tahun ini. Menurut ByteTree, fasa pembetulan Bitcoin telah pun selesai, menyediakannya untuk trend bulis. Terdapat perkara penting untuk ramalan ini.

Pada asasnya, Bitcoin mendapat manfaat daripada kenaikan kadar faedah. Sejak kebelakangan ini, kadar hasil bon semakin meningkat, sepadan dengan pengetatan dasar Rizab Persekutuan. Kadar yang tinggi telah menyebabkan permintaan rendah untuk aset tradisional seperti saham. Secara perbandingan, Bitcoin semakin meningkat, dan tidak jatuh.

CIO ByteTree Charle Morris berkata reaksi Bitcoin menunjukkan keraguan dalam pelaburan bon. Apabila kadar faedah memuncak, ia boleh menyebabkan kerugian dalam bon dan mencetuskan penjualan. Ramalan ini telah menyebabkan peningkatan minat terhadap Bitcoin sebagai alternatif yang selamat kepada bon.

Secara teknikalnya, Bitcoin telah bertahan di atas $25,000 sejak Mac 2023. Tahap tersebut merupakan rintangan utama antara Mei 2022 hingga Mac 2023. Morris percaya jika Bitcoin bertahan pada tahap ini, ia akan bersedia untuk pasaran bulis. Dalam pada itu, penganalisis tersebut berkata bahawa penjualan sederhana Bitcoin yang menyaksikan ia jatuh di bawah $28,000 minggu ini mungkin akan berterusan. Penjualan itu akan berlangsung untuk seketika sahaja.

Pra-jualan Shiba Memu menekankan pelaburan berisiko

Shiba Memu, gergasi meme pemasaran mandiri yang akan datang, terjual dengan sangat baik dalam pra-jualan. Dengan lebih $3.65 juta dikumpul, pra-jualan menunjukkan pelabur belum selesai dengan pelaburan berisiko.

Shiba Memu berhasrat untuk merevolusikan landskap pelaburan meme dengan memastikan kemampanan. Menggunakan kecerdasan buatan, Shiba Memu akan memasarkan dirinya di forum sosial. Konsep pemasaran mandiri membolehkannya menjana gembar-gembur dan perbualan dalam talian, yang merupakan elemen utama untuk populariti meme.

Penganalisis memuji penggunaan AI Shiba Memu sebagai satu kejayaan. AI ssemakin digunakan secara meluas, dan pasaran mata wang kripto tidak ketinggalan. Dengan analisis pasaran, pembelajaran mesin dan analisis sentimen, Shiba Memu menyasarkan untuk menjadi berkuasa. Oleh itu, ia boleh menyaingi meme lain, yang telah dikritik kerana kekurangan ketahanan dan nilai pelaburan.

Sejauh manakah tarikan Shiba Memu?

Shiba Memu mungkin menarik kepada pelabur yang mahukan nilai jangka panjang dalam pelaburan meme. Daripada pergerakan harga bersejarah mata wang kripto meme, peningkatan boleh menjadi sebanyak 10 atau 50 kali ganda. Dengan minat yang telah dijana oleh Shiba Memu, terdapat jangkaan bahawa margin seperti itu boleh dicapai.

Dinamik sosial Shiba Memu juga merupakan nilai tambah kepada mata wang kripto meme yang lain. Projek ini menampilkan papan pemuka AI yang canggih. Papan pemuka membolehkan pengguna mendapatkan kemas kini masa nyata dan dimaklumkan tentang trend terkini dalam pemasaran. Pengguna juga boleh berbual dengan AI, bertanya soalan dan menjana maklum balas. Dinamik sosial boleh meningkatkan nilai sentimen Shiba Memu dan membolehkan ia menjadi bualan ramai. Ini boleh menyebabkan nilainya melonjak.

Selain itu, ciri pertaruhan yang akan dilancarkan akan memberi manfaat kepada komuniti Shiba Memu. Selain memperoleh hasil, token yang dipertaruhkan akan membolehkan pengguna menyumbang ke arah projek Shiba Memu. Mereka boleh mencadangkan topik, laman web dan alatan yang boleh meningkatkan daya maju dan pemasaran projek. Pengguna diberi ganjaran untuk maklum balas mereka.

Mengapa membeli Shiba Memu dalam pra-jualan?

Pra-jualan Shiba Memu telah direka untuk menggalakkan kepada pelabur awal. Tokenomics membolehkan SHMU meningkat setiap hari pada jam 6 petang GMT. Pada akhir pra-jualan, pelabur awal menerima token dengan nilai yang lebih tinggi daripada semasa mereka membelinya. Jika ini adalah peluang yang terbaik, anda boleh membeli token melalui laman web projek.