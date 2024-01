Kesan Januari akan datang dan Memeinator (MMTR) boleh mendapat manfaat

Mata wang kripto, saham dan komoditi menurun pada hari Jumaat apabila kebanyakan pelabur menutup buku mereka untuk tahun ini. Indeks Dow Jones dan Nasdaq 100 turun lebih 30 mata asas manakala emas, perak dan tembaga jatuh sekurang-kurangnya 0.50%. Bitcoin juga turun kepada $42,000 manakala syiling seperti Ethereum, Solana, dan Dogecoin jatuh lebih 3%.

Penurunan ini biasanya sudah dijangkakan kerana hari Jumaat adalah hari dagangan terakhir tahun ini untuk saham dan mata wang kripto. Akibatnya, terdapat sedikit tekanan jualan apabila pelabur menutup buku mereka sebagai persediaan untuk permulaan tahun 2024 minggu depan.

Kesan Januari akan datang

Copy link to section

Namun, terdapat kemungkinan mata wang kripto dan aset lain akan pulih pada bulan Januari. Ini disebabkan oleh keadaan yang dikenali sebagai Kesan Januari, di mana aset cenderung meningkat pada awal tahun.

Kita melihat kesan ini ditunjukkan dengan baik pada Januari 2023. Sepanjang tempoh tersebut, Solana melonjak daripada kira-kira $1.50 dan mencapai paras tertinggi pada $8. Bitcoin juga meningkat daripada kira-kira $16,000 kepada paras tertinggi melebihi $24,000 pada awal bulan Februari. Kenaikan ini menyediakannya untuk prestasi yang kukuh pada tahun ini.

Prestasi yang sama berlaku dalam pasaran saham. Sebagai contoh, indeks Nasdaq 100 yang dikuasai teknologi melonjak daripada $10,673 pada 2 Januari kepada $12,886 pada hujung bulan. Dalam tempoh yang sama, indeks Dow Jones meningkat daripada $32,497 kepada $34,388.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Prestasi ini telah ditunjukkan dengan baik selama bertahun-tahun, dan trend yang sama mungkin berterusan pada 2024. Selain itu, terdapat banyak pemangkin untuk lonjakan besar dalam aset global sepanjang tempoh ini. Pertama sekali, inflasi telah menurun secara mendadak di kebanyakan negara seperti di Amerika Syarikat dan Eropah. Akibatnya, kebanyakan ahli ekonomi menjangkakan Rizab Persekutuan akan membuat beberapa penurunan kadar faedah pada tahun 2024.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Penurunan kadar faedah mungkin akan menyebabkan pelabur mengalihkan dana mereka kepada aset yang lebih berisiko seperti saham dan mata wang kripto. Dalam dua tahun yang lalu, dana telah memindahkan modal mereka kepada aset yang kurang berisiko seperti bon kerajaan jangka pendek.

Terdapat pemangkin lain yang berpotensi untuk mata wang kripto pada awal tahun 2024. SEC dijangka meluluskan ETF Bitcoin spot, sementara halving hanya tinggal empat bulan sahaja lagi.

Meminator akan mendapat manfaat

Copy link to section

Faktor-faktor positif ini mungkin akan memberi manfaat kepada Memeinator, salah satu daripada beberapa syiling meme yang akan datang di pasaran. Token ini bertujuan untuk memanfaatkan rali kripto yang sedang berjalan sementara ia bersedia untuk diumumkan tidak lama lagi.

Penciptanya telah mengumpul lebih $2.7 juta daripada pelabur global. Menurut laman webnya, Memeinator kini telah memasuki peringkat 10 dan dijangka berterusan ke peringkat 20. Harga token MMTR meningkat pada setiap peringkat dan anda boleh membeli token ini di sini.

Sebagai permulaan, walaupun Bitcoin dan token besar lain menunjukkan prestasi yang baik pada tahun 2023, syiling meme seperti Bonk dan Pepe menunjukkan prestasi yang lebih baik. Harga bonk melonjak lebih daripada 1,265%. Pepe melonjak lebih 350%. Hasilnya, token ini telah menghasilkan beberapa orang jutawan.

Namun, terdapat risiko apabila melabur dalam pra-jualan. Oleh itu, anda perlu sentiasa menggunakan strategi pengurusan risiko yang betul apabila memperuntukkan dana kepada token MMTR. Sebagai contoh, anda hanya perlu melabur sejumlah dana yang anda mampu untuk tanggung kerugiannya. Anda juga perlu mempelbagaikan pegangan kripto anda.