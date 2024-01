Gambaran keseluruhan tentang rancangan Metacade untuk tahun 2024

Metacade – platform permainan berasaskan blok rantai kelihatan bersedia untuk tahun 2024 yang kukuh walaupun ia telah mengakhiri tahun lepas dengan sangat baik.

Imbasan tahun 2023 untuk Metacade

Platform GameFi ini melancarkan Beta awamnya pada minggu terakhir bulan November dan mengakhiri tahun lepas dengan lebih 26,000 pemain dan peminat kripto.

Ketua eksekutifnya baru-baru ini menyertai NeoTokyoCode, mengesahkan komitmen projek ini untuk menjadi peneraju dalam permainan Web3. Beberapa permainan terkenal yang kini tersedia di Metacade termasuk Shockwaves, Definity Legend, Great Escape dan Heroes Battle Arena.

Kerjasama strategiknya benar-benar mentakrifkan tahun 2023 untuk Metacade. Pada tahun lepas, platform ini bekerjasama dengan Meta Strikers, Aether Games, Meta Studio, Love Monster NFT, Moon Bio Studios dan banyak lagi.

Dan semua ini mungkin akan berterusan pada tahun 2024, selaras dengan rancangan bercita-cita tinggi yang telah ditetapkan oleh Metacade untuk tahun ini. Ketahui lebih lanjut tentang matlamat platform tersebut untuk tahun ini di laman webnya di sini.

Metacade akan meneroka permainan AR/VR tahun ini

Metacade dijangka memperkenalkan Meta Grant tahun ini – program geran melalui Itch.io.

Komuniti Web3 yang komited untuk menyatukan peminat dan pemain blok rantai juga akan melancarkan pasaran untuk NFT dalam beberapa bulan akan datang.

Kini dengan Metacade telah pun menambah banyak permainan baharu di platformnya, usaha niaga seterusnya dijangka dalam permainan realiti terimbuh atau realiti maya (AR atau VR). Projek ini akan terus mencari kerjasama strategik untuk melaksanakan rancangan yang disebutkan di atas.

Dalam usaha untuk berubah menjadi ekosistem permainan global yang kukuh, Metacade juga telah menunjukkan komitmen untuk menggandakan usaha pemasarannya.

Perlu diingat bahawa Metacade belum lagi menjadi organisasi autonomi teragih sepenuhnya atau DAO, tetapi ia merancang untuk mencapainya menjelang akhir tahun 2024. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang Metacade di laman webnya di pautan ini.

Metacade akan melancarkan papan pekerjaan pada tahun 2024

Perlu dinyatakan di sini bahawa CertiK telah meluluskan Metacade sebagai platform blok rantai yang selamat dan telus selepas audit yang agak mendalam.

Setakat ini, pengguna mempunyai beberapa cara untuk memperoleh pendapatan di Metacade kerana model Play2Earn yang menarik. Tetapi ahli komuniti ini juga boleh menggunakan token MCADE untuk mengambil bahagian dalam kejohanan permainan – menang, yang melayakkan anda untuk memperoleh ganjaran.

Akhir sekali, Metacade juga memberi ganjaran kepada penggunanya apabila melibatkan diri dengan ahli lain, menyiarkan ulasan atau menyumbang dalam apa-apa cara lain kepada platform ini.

Selain itu, Metacade akan memperkenalkan papan pekerjaan pada suku akhir tahun ini, menurut kertas putih di laman webnya.

Ia akan membolehkan syarikat permainan dan Web3 secara umumnya mengiklankan peranan yang boleh dipohon oleh ahli komuniti bergantung pada kemahiran dan pengalaman mereka untuk mendapatkan pekerjaan baharu dalam bidang yang sangat mereka hargai.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara papan pekerjaan ini mungkin akan berfungsi.

Adakah $MCADE pelaburan yang bagus sekarang?

Perlu diingat bahawa segala-galanya di Metacade dikuasakan oleh token aslinya yang dipanggil $MCADE.

Pada masa ini, harganya lebih 15% kurang daripada nilainya pada akhir pra-jualan pada Mac 2023. Tetapi penurunan ini mungkin merupakan peluang untuk melabur memandangkan terdapat banyak perkara menarik yang dirancang oleh platform ini untuk tahun 2024.

Kumpulan (pool) pertaruhan baharu yang dilancarkan pada Oktober tahun lalu dan kerjasama inovatif yang diumumkan dengan Polygon pada masa yang sama menjadikannya peluang pelaburan yang menarik.

Syiling kripto MCADE pada masa ini disenaraikan di satu bursa teragih – Uniswap – dan tiga bursa berpusat (Bitget, BitMart, dan Coinstore).

Faktor positif industri kripto yang lebih meluas, sama ada berkaitan dengan kelulusan ETF Bitcoin spot yang belum selesai atau langkah bank pusat AS untuk menurunkan kadar faedah, juga boleh memanfaatkan $MCADE pada tahun 2024.

Berminat untuk melabur Metacade ($MCADE)? Lawati laman web untuk mengetahui caranya.