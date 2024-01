Adakah Meme Moguls ($MGLS) menarik selepas kelulusan ETF Bitcoin?

BTC telah menjadi bualan pasaran sejak Suruhanjaya Sekuriti & Bursa Amerika Syarikat akhirnya mengumumkan kelulusannya untuk ETF Bitcoin spot.

$100 bilion boleh mengalir ke dalam mata wang kripto pada 2024

Copy link to section

Bitcoin meraih semua perhatian hari ini terutamanya kerana dana dagangan bursa membolehkan pengurus wang besar mengakses mata wang kripto terkemuka dunia.

Menurut penganalisis di Standard Chartered, pengurusan kekayaan kini merupakan industri $30 trilion yang boleh menyumbang sehingga $100 bilion ke dalam ETF Bitcoin pada 2024. Anthony Pompliano dari Pomp Investments juga berkata baru-baru ini:

Bitcoin sudah mula menjadi aset penanda aras untuk generasi muda. Kebanyakan pelabur tidak dapat mengatasi penanda aras. Oleh itu, menambah penanda aras baharu pada peruntukan aset anda ialah satu-satunya cara untuk bersaing.

Aliran modal yang didorong oleh ETF ke dalam Bitcoin adalah sangat penting kerana ia berkemungkinan menyebabkan kenaikan yang bermakna dalam harga setiap syiling.

Dan apabila Bitcoin rali, seluruh pasaran kripto termasuk projek yang dilancarkan baru-baru ini seperti Meme Moguls cenderung mengikuti jejaknya.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Meme Moguls menawarkan pelbagai cara untuk menjana wang

Copy link to section

Meme Moguls ialah platform yang akan datang yang menawarkan lebih daripada satu cara kepada penggunanya untuk mencipta sumber pendapatan tambahan.

Pertama sekali ialah ekosistem play-to-earn yang menarik yang membolehkan anda menentang mogul lain dan memperoleh banyak ganjaran jika anda berjaya mengalahkan mereka.

Kedua, Meme Moguls bertindak sebagai bursa untuk pengguna memperdagangkan aset meme. Dengan syarat anda seorang pedagang yang mahir, anda boleh memilih perkara yang anda mahir lakukan untuk menjana wang daripada platform ini.

Kemudian, sudah tentu, terdapat pertaruhan jika anda mencari sumber pendapatan pasif.

Dan akhir sekali, Meme Moguls mempunyai syiling meme aslinya sendiri yang dipanggil $MGLS. Anda boleh melabur di dalamnya dan mendapat manfaat daripada kenaikan harga yang dijangka pada beberapa bulan akan datang. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Meme Moguls dan token $MGLS, lawati laman web projek di pautan ini.

Memiliki $MGLS membolehkan anda mengakses ciri eksklusif

Copy link to section

Perlu diingat bahawa memiliki $MGLS juga membolehkan anda mengakses beberapa ciri eksklusif. Ini termasuk pendedahan kepada NFT dan beberapa tawaran berkaitan metaverse.

Selain itu, anda akan mempunyai hak untuk bersuara tentang hala tuju yang diambil oleh Meme Moguls pada masa hadapan kerana ia merupakan platform teragih.

Meme Moguls telah mengumpulkan hampir $1.7 juta dalam masa beberapa minggu dalam pra-jualan yang sedang berlangsung. Ini adalah petunjuk bahawa komuniti pelaburan mahukan $MGLS, yang biasanya merupakan petanda baik untuk prospek masa depan syiling kripto.

Syiling Meme Moguls asli berharga $0.0027 pada masa penulisan, dengan hanya tinggal 85 juta syiling sebelum kenaikan harga seterusnya. Anda boleh menemui cara mudah untuk melabur dalam syiling meme $MGLS hari ini di laman web Meme Moguls di sini.

Apa lagi yang boleh menjadi faktor positif untuk Meme Moguls ($MGLS)

Copy link to section

Meme Moguls dan syiling meme aslinya menjadi semakin menarik untuk pelaburan memandangkan trajektori pertumbuhan ruang syiling meme dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Syiling meme tidak bernilai apa-apa sebelum pandemik tetapi telah berkembang menjadi pasaran $20 bilion menjelang akhir tahun 2022. Jika trend pertumbuhan berterusan pada masa hadapan, mengambil kedudukan dalam $MGLS boleh menawarkan pulangan yang agak lumayan.

Akhir sekali, syiling asli Meme Moguls juga boleh mendapat manfaat daripada faktor positif kripto lain, kerana meme atau tidak, ia adalah mata wang kripto pada terasnya.

Oleh itu, sebaik sahaja Rizab Persekutuan AS mula menurunkan kadar faedah, yang akan meningkatkan permintaan untuk aset berisiko seperti mata wang kripto pada 2024, token $MGLS juga boleh menyaksikan peningkatan dalam aliran masuk modal.

Perlu diingat bahawa Federal Open Market Committee telah membayangkan sehingga tiga penurunan kadar faedah pada tahun ini seperti yang dilaporkan oleh Invezz. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Meme Moguls dan token $MGLS.