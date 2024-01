Ramalan harga kripto: Pullix (PLX), Celestia (TIA), Decentraland

Harga mata wang kripto mengalami satu lagi minggu yang sukar kerana pelabur terus menjual berdasarkan berita ETF Bitcoin. Bitcoin jatuh ke paras rendah $41,000, jauh lebih rendah daripada paras tertinggi minggu lepas hampir $50,000. Syiling lain seperti Ethereum, Solana dan Cardano kekal di bawah tekanan. Artikel ini akan membincangkan tentang beberapa syiling utama yang perlu diperhatikan pada hujung minggu seperti Celestia (TIA), Decentraland (MANA) dan Pullix.

Ramalan Pullix

Pullix terus menunjukkan prestasi terbaik minggu ini walaupun indeks ketakutan dan ketamakan kripto jatuh. Menurut laman webnya, Pullix telah mengumpulkan lebih daripada $11 juta dalam jualan tokennya, menjadikannya salah satu jualan token dengan prestasi terbaik tahun ini.

Sebagai permulaan, Pullix ialah sebuah syarikat yang menyasarkan untuk mengubah industri mata wang kripto dengan mengganggu bursa seperti Binance dan Coinbase. Ia adalah bursa yang menggabungkan kuasa bursa berpusat dan teragih.

Produk akhir akan menjadi platform hibrid yang menyelesaikan beberapa cabaran yang dihadapi oleh bursa ini. Sebagai contoh, ia akan mempunyai kegelinciran yang rendah disebabkan kecairan lanjutan dalam ekosistem.

Selain itu, syarikat ini akan mempunyai $PLX, mata wang kripto trade-to-earn. Pemegang token akan memperoleh sedikit wang bergantung pada keuntungan yang akan diperolehinya. Mereka juga akan menerima diskaun komisen apabila mereka membeli-belah dalam ekosistem.

Walaupun ekosistem CEX dan DEX sangat sesak, penganalisis percaya bahawa terdapat ruang untuk syarikat maju yang mempunyai ciri yang lebih baik. Anda boleh membaca kertas putih Pullix di sini.

Ramalan harga Celestia (TIA)

Celestia, platform blok rantai modular, telah menjadi salah satu pemain yang menunjukkan prestasi terbaik dalam industri kripto. TIA telah melonjak hampir 700%, memberikannya permodalan pasaran melebihi $2.8 bilion, menjadikannya salah satu rangkaian terbesar dalam industri kripto.

Beralih kepada carta 4H, kita melihat bahawa harga token TIA berada dalam trend menaik yang kukuh, dan minggu ini, ia melonjak ke paras tertinggi $20.32. Ia kemudian kembali turun dan menguji semula paras sokongan utama pada $16.37. Token ini berada di dalam saluran menaik yang ditunjukkan dengan warna ungu dan sedikit di atas purata pergerakan 50.

Oleh itu, prospek untuk syiling ini bulis, dengan sasaran awal pada paras psikologi $19.0. Pergerakan di bawah sokongan pada $16.37 akan membatalkan pandangan bulis ini.

Ramalan harga Decentraland

Decentraland MANA telah mengalami tekanan akhir-akhir ini kerana aktiviti dalam ekosistemnya semakin berkurangan. Akibatnya, token ini jatuh daripada paras tertinggi Disember $0.6062 dan mencapai paras terendah $0.3958 minggu lepas.

Ia kini telah melantun semula dan melepasi rintangan utama pada $0.4340, ayunan terendah pada 3 Januari. Syiling ini telah bergerak sedikit di atas purata pergerakan 50 dan membentuk corak kepala dan bahu songsang kecil.

Oleh itu, prospek untuk MANA agak bulis, dengan harga seterusnya yang perlu diperhatikan adalah pada $0.50. Pergerakan di bawah $0.44 akan membatalkan pandangan bulis ini.