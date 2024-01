Terraform Labs mohon Bab 11, pra-jualan syiling meme baharu melonjak

Terraform Labs, yang pernah menjadi kuasa dalam dunia mata wang kripto, telah secara rasmi memfailkan kebankrapan Bab 11, mencetuskan gelombang kejutan dalam landskap aset digital. Pada masa yang sama, projek Memeinator menjadi tumpuan utama, mendapat momentum dengan pra-jualan token MMTR.

Penjajaran cabaran kewangan dan token baharu yang semakin meningkat ini menandakan detik penting dalam dunia mata wang kripto.

Terraform Labs memfailkan kebankrapan Bab 11

Terraform Labs, idea di sebalik TerraUSD (UST) yang kini tidak berfungsi, telah secara rasmi memfailkan perlindungan kebankrapan Bab 11 di Amerika Syarikat. Dalam pemfailan ini, syarikat itu telah mendedahkan anggaran liabiliti dan aset antara $100 juta hingga $500 juta.

Pemfailan ini, yang dibuat di Mahkamah Kebankrapan Amerika Syarikat untuk Daerah Delaware, adalah kemuncak perjalanan bergelora yang telah dilalui oleh ekosistem Terra yang pernah terkenal sejak kejatuhan stablecoin TerraUSD (UST).

Aset dan liabiliti Terraforms Labs

Dokumen mahkamah mendedahkan tekanan kewangan yang dihadapi oleh Terraform Labs, memetik julat liabiliti dan aset yang ketara.

Ketua Pegawai Eksekutif syarikat, Chris Amani, mengakui cabaran yang dihadapi firma itu, menyatakan keyakinan terhadap daya tahan komuniti Terra. Amani berkata, “Kami telah mengatasi cabaran-cabaran yang ketara sebelum ini dan, walaupun peluangnya tipis, ekosistem ini telah bertahan dan malah berkembang dengan cara baharu selepas keruntuhan.”

Terutama sekali, langkah yang tidak pernah berlaku sebelum ini berlaku selepas tempoh bergelora untuk Terraform Labs, dengan pertempuran undang-undang yang berterusan, kejatuhan Terra Money pada tahun 2022, serta penahanan dan hukuman terhadap pengasas bersama Do Kwon di Montenegro pada tahun 2023.

Perbicaraan Do Kwon dan penglibatan SEC

Do Kwon, juga dikenali sebagai Kwon Do-hyung, menghadapi penangguhan percubaan penipuan yang dijadualkan semula pada 25 Mac 2024, susulan kelewatan yang diberikan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) AS. Tuduhan itu berpunca daripada kejatuhan Terra Money, dan saman sivil yang pada mulanya difailkan terhadap Terraform Labs dan Kwon pada Februari 2023.

SEC mendakwa “penipuan mata wang kripto berbilion dolar” berkait dengan token UST dan Terra (LUNA). Penahanan Kwon di Montenegro dan permintaan ekstradisi berikutnya daripada AS dan Korea Selatan telah merumitkan prosiding undang-undang, dengan khabar angin bertiup kencang tentang kemungkinan hukuman di kedua-dua negara.

Selain Korea Selatan dan AS, Terraform Labs dan Do Kwon juga didakwa dengan tuntutan mahkamah tindakan kelas di Singapura pada akhir tahun 2023.

Kesimpulan

Dengan prosiding undang-undang yang berlangsung, nasib Terraform Labs kekal tidak menentu, menyebabkan komuniti Terra terus ternanti-nanti.

Sementara itu, pra-jualan token MMTR Memeinator membawa gelombang keseronokan yang baru, menunjukkan daya tahan dan inovasi yang ada dalam dunia mata wang kripto. Pelabur dan peminat sama-sama memerhatikan dengan penuh minat apabila perkara-perkara yang berbeza ini berlaku di dunia digital.