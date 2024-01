Ramalan Pullix ketika Cathie Wood memanggil Bitcoin sebagai ‘idea yang sangat besar’

ETF Bitcoin ialah “salah satu pelaburan paling penting dalam hidup kita”, kata Cathie Wood – pengasas dan ketua eksekutif Ark Invest.

Wood menerangkan penurunan terkini Bitcoin

Mata wang kripto terbesar di dunia telah mengalami trend penurunan sejak Suruhanjaya Sekuriti & Bursa Amerika Syarikat meluluskan ETF Bitcoin spot.

Tetapi pelabur yang berpengaruh mengaitkan pergerakan harga baru-baru ini sebahagiannya kepada naratif “jual berita”. Pada akhirnya, dia yakin, dana dagangan bursa akan terbukti menjadi manfaat yang penting untuk BTC. Dalam “Closing Bell: Overtime” CNBC, Wood berkata baru-baru ini:

Ia adalah sistem kewangan berasaskan peraturan global. Ia adalah yang terbesar daripada semua mata wang kripto. Ini adalah lebuh raya kewangan yang pantas. Kami teruja dengan prospeknya.

Menjelang akhir dekad ini, Wood menjangkakan harga Bitcoin akan melepasi $1.0 juta kerana wang institusi terus mengalir ke dalam industri mata wang kripto kerana dana dagangan bursa yang diluluskan baru-baru ini.

Dapat dibayangkan bahawa rali berkaitan dalam Bitcoin juga akan membantu mata wang kripto lain meningkat – termasuk projek yang akan datang seperti Pullix.

Berikut adalah matlamat yang ingin dicapai Pullix

Pullix ialah bursa hibrid yang dilancarkan baru-baru ini yang memenuhi keperluan khusus bagi mereka yang kecewa dengan isu kecairan dalam bursa DeFi.

Penyelesaiannya, menurut pasukan itu, adalah untuk menyediakan pengguna dengan kelebihan bursa berpusat dan teragih dalam satu platform – dan itulah Pullix.

Tetapi platform ini mempunyai lebih banyak lagi untuk ditawarkan. Sebagai contoh, mereka yang memilih Pullix boleh memperoleh ganjaran apabia berdagang di bursa hibrid. Inisiatif trade-to-earn ini menjadikannya lebih menarik untuk pengguna.

Selain itu, jika anda memiliki token PLX aslinya, projek ini juga akan berkongsi sebahagian daripada hasilnya dengan anda yang pada asasnya boleh dianggap sebagai sumber pendapatan pasif tetap. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pullix.

Apakah yang menjadikan PLX sebagai pelaburan yang berpotensi baik?

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, token PLX asli menguasakan Pullix dan semua yang ingin dicapainya.

Jadi, pendedahan kepada bursa hibrid ini adalah pelaburan itu sendiri – dan token aslinya boleh mendorong peningkatan harga kerana faktor positif mata wang kripto yang lebih luas, termasuk ETF Bitcoin.

Perlu dinyatakan di sini bahawa Pullix telah mengumpulkan lebih daripada $4.3 juta dalam masa beberapa minggu. Ini menunjukkan bahawa permintaan untuk token PLX aslinya adalah kukuh, yang biasanya merupakan tanda pelaburan yang baik dengan potensi pulangan yang lumayan.

Apa yang lebih menarik tentang PLX ialah ia kini didagangkan pada harga $0.08 sahaja. Jadi, anda tidak perlu mengeluarkan wang untuk mengambil kedudukan awal dalam token ini yang sedang dalam pra-jualan. Harga token Pullix dijadualkan meningkat pada hari Jumaat. Anda boleh melawati laman webnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang token PLX.

Apa lagi yang boleh membantu token Pullix (PLX)?

Menurut Statista, hasil dalam pasaran mata wang kripto akan berkembang pada kadar tahunan kompaun 8.62% kepada $71.7 bilion menjelang tahun 2028.

Pertumbuhan yang disebutkan di atas juga mungkin memberi manfaat kepada token Pullix, terutamanya memandangkan permintaan kukuh yang telah diperolehnya sejak beberapa minggu lalu. Populariti bursa hibrid juga semakin meningkat dalam komuniti pelaburan kerana ia sangat menumpukan pada keselamatan, yang merupakan keperluan untuk pedagang mata wang kripto.

Lain-lain faktor positif berkaitan mata wang kripto yang boleh dimanfaatkan oleh token PLX asli termasuk jangkaan peralihan Rizab Persekutuan untuk menurunkan kadar faedah pada tahun 2024.

Indeks harga pengguna atau CPI di Amerika Syarikat naik 0.3% pada bulan Disember berbanding jangkaan peningkatan sebanyak 0.2%. Namun, ramai yang masih yakin bahawa bank pusat akan menurunkan kadar faedah beberapa kali tahun ini.

Berminat untuk mengetahui cara melabur dalam Pullix? Klik di sini untuk melawati laman web dan mengambil kedudukan awal dalam token PLX.