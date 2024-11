Vitalik Buterin baru-baru ini membincangkan peningkatan “The Splurge” Ethereum, yang didakwanya akan menjadikan rangkaian itu tahan terhadap ancaman pengkomputeran Kuantum.

Dalam catatan blog bertarikh 29 Okt, Buterin membincangkan kerja-kerja menyeluruh yang masih diperlukan untuk mencapai matlamat ini, menjelaskan bahawa fasa Splurge akan menumpukan pada meningkatkan keselamatan, kecekapan transaksi dan daya tahan kriptografi Ethereum.

Dalam jawatannya, Buterin menyatakan bahawa “komputer kuantum tidak wujud” dalam bentuk yang cukup kuat untuk menimbulkan ancaman tulen kepada penyulitan blockchain.

Menurutnya, komputer kuantum semasa sama ada sebagai prototaip awal atau peranti “tidak nyata” dalam keupayaan mereka, dengan menyatakan bahawa mereka belum dapat mengendalikan pengiraan bermakna yang akan menimbulkan risiko kepada keselamatan Ethereum.

Buterin menambah bahawa garis masa apabila pengkomputeran kuantum akan tersedia kepada orang ramai akan datang “dekad” selepas “institusi yang berkuasa mendapat satu yang boleh memecahkan kriptografi lengkung elips.”

Splurge ini adalah sebahagian daripada pelan hala tuju Ethereum berbilang fasa, yang merangkumi The Merge, The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge, dan The Splurge, masing-masing bertujuan untuk mengukuhkan bahagian-bahagian yang berlainan dalam rantaian blok.

Splurge berhasrat untuk menstabilkan keadaan akhir permainan Mesin Maya Ethereum (EVM), memperkenalkan “abstraksi akaun,” dan meneroka “kriptografi lanjutan” untuk memastikan keselamatan rangkaian jangka panjang.

Untuk meningkatkan rintangan kuantum Ethereum, fasa Spkurge akan menyepadukan kriptografi tahan kuantum secara beransur-ansur melalui pengabstrakan akaun dan primitif kriptografi lanjutan, seperti zk-STARKs.

Taktik lain termasuk menambah sokongan untuk algoritma tahan kuantum, seperti teknik kriptografi berasaskan cincang, dan membenarkan keselamatan akaun yang fleksibel, termasuk kunci kriptografi berputar.

Selain itu, kemajuan masa hadapan seperti penyulitan homomorfik sepenuhnya (FHE) dan kekaburan yang tidak dapat dibezakan—yang digariskan dalam Splurge—boleh mengukuhkan lagi pertahanan Ethereum dengan membolehkan pengiraan selamat tanpa mendedahkan data sensitif, menjadikan serangan kuantum lebih mencabar.

Splurge juga akan “mengoptimumkan” model yuran transaksi Ethereum melalui konsep Buterin istilah “gas pelbagai dimensi.”

Matlamatnya adalah untuk meningkatkan kebolehskalaan “sambil mengurangkan risiko.”



Menurut pengasas bersama Ethereum, pendekatan ini bertujuan untuk memperkenalkan harga dan had berasingan untuk sumber berasingan, yang boleh mengurangkan penggunaan sumber “kes terburuk”, dengan itu mengurangkan “keperluan untuk mengoptimumkan prestasi untuk menyokong mis. Pokok binari berasaskan hash STARKed.”

Konsep ini bukanlah baru; Buterin sebelum ini telah membincangkannya dalam catatan blog lain, menangani rancangan untuk peringkat “The Verge” Ethereum.

Di bawah The Verge, tumpuan adalah untuk menambah baik operasi nod agar lebih cekap sumber.

Perubahan besar yang dijangka daripada fasa ini ialah pengenalan “pengesahan tanpa kewarganegaraan,” yang akan membolehkan nod mengesahkan blok tanpa memerlukan jumlah storan yang besar.

Peningkatan ini boleh menjadikan operasi nod Ethereum lebih mudah diakses dan berpatutan, yang berpotensi membolehkan peranti yang lebih ringan untuk melaksanakan tugas pengesahan.

Untuk mencapai matlamat ini, pembangun Ethereum sedang meneroka penggunaan pokok cincang binari berasaskan STARK, yang menyediakan pilihan yang lebih tahan kuantum dan berskala tetapi juga memerlukan lebih banyak sumber seperti kuasa pengiraan dan ingatan.

Menurut Buterin, Melaksanakan model gas berbilang dimensi boleh membantu mengurangkan ketegangan sumber dengan memperuntukkan kos gas tertentu kepada jenis sumber yang berbeza.

Dalam catatan blog 21 Oktober, pengasas bersama Ethereum mendedahkan butiran fasa “Scourge” yang akan menangani beberapa isu utama seperti mengurangkan pemusatan Ethereum Staking, yang menurut Buterin boleh membawa kepada risiko lebih tinggi iaitu 51% serangan dan penapisan transaksi.

Untuk menangani isu ini, Buterin mencadangkan model staking dua peringkat: satu peringkat untuk staking “bertanggung risiko” (boleh dislash) dan satu lagi untuk staking “tanpa risiko” (tidak boleh dislash).

Persediaan ini bertujuan untuk mengimbangi ganjaran dan risiko, membantu menghalang beberapa pemain besar daripada mendapat terlalu banyak kawalan ke atas rangkaian.