Google opent toegang tot ChatGPT-achtige generatieve AI: welke invloed heeft dit op Altsignals

Sinds ChatGPT tegen het einde van 2022 debuteerde, hebben wereldwijde technologiereuzen zwaar geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie (AI). Bovendien zijn er veel op AI gebaseerde cryptoprojecten ontstaan en hebben cryptocurrencies die zijn aangesloten bij AI ook ongelooflijke prijsstijgingen gezien.

Een van de techreuzen die in AI hebben geïnvesteerd, is Microsoft (NASDAQ: MSFT), dat miljarden dollars heeft toegezegd aan het OpenAI-project. Google heeft ook interesse getoond en is vandaag begonnen sommige bedrijven en ontwikkelaars als testers toegang te geven tot ChatGPT-achtige generatieve AI. De testers mogen generatieve AI implementeren in hun applicaties en platforms.

De generatieve AI van Google biedt een kans voor projecten als AltSignals

Hoewel de aankondiging door Google een pluspunt is voor ontwikkelaars en bedrijven, zal het ook een impuls geven aan op AI gebaseerde cryptoprojecten.

Het debuut van ChatGPT leidde tot een zeer sterke bullish rally onder op AI gebaseerde cryptocurrencies, die sindsdien een aantrekkingskracht zijn gebleven onder crypto-investeerders, aangezien de discussie over AI wereldwijd in een stroomversnelling raakt. Dat gezegd hebbende, zullen nieuwe projecten zoals ActualizeAI van AltSignals veel oogsten van de groeiende interesse in AI-diensten zoals die wordt aangeboden door de Google ChatGPT-achtige generatieve AI.

Wat is ActualizeAI?

ActualizeAI is een AI-stack ontwikkeld door AltSignals, een financiële dienstverlener die momenteel handelssignalen aanbiedt voor crypto, Binance-futures, Forex, CFD en de traditionele aandelenmarkt.

Volgens de AltSignals whitepaper zal de AI-stack gebruikmaken van machine learning, voorspellende modellering en natuurlijke taalverwerking (NLP) om ervoor te zorgen dat de geleverde signalen nauwkeurig zijn.

Het project bevindt zich in de eerste van zijn vier ontwikkelingsfasen waarin het een voorverkoop uitvoert van het ASI-token, het token dat zal worden gebruikt als het native token van ActualizeAI. Met het ASI-token kunnen houders lid worden van het AltSignals AI-ecosysteem (ActualizeAI).

De presale is verder onderverdeeld in vijf fasen: bètaverkoop, fase 1, fase 2, fase 3, fase 3 en fase 4. Momenteel bevindt het project zich in de bètaverkoopfase en is 30,94% van de 40 miljoen tokens bestemd voor dit podium is al uitverkocht. 58% (290 miljoen) van de vaste voorraad van 500 miljoen ASI-tokens zal beschikbaar worden gesteld voor de vijf voorverkoopfasen.

ASI-tokens kunnen worden gekocht met ETH of USDT en je kunt hier deelnemen aan de presale.

Het ASI-token kost momenteel $0,012.

ASI-token is klaar voor een goed rendement

Volgens de whitepaper van AltSignals zal de prijs van het ASI-token naar verwachting $0,02274 bedragen op het moment dat de presale de laatste fase bereikt. Als alles volgens plan verloopt, zal het token sinds de start van de voorverkoop met ongeveer 89,5% zijn gestegen.

Experts en analisten verwachten dat het ASI-token verder zal meeliften op de huidige AI-hype en mogelijk $0,1 zal bereiken tegen de tijd dat het token wordt vermeld op Uniswap en andere crypto exchanges in het tweede kwartaal van 2023, zoals vermeld in de whitepaper van het project.

De notering op beurzen zal naar verwachting ook het token verder katapulteren, mogelijk tot ongeveer $1 in het derde kwartaal. Het is ook vermeldenswaard dat AltSignals al een gevestigde aanwezigheid op de markt heeft met indrukwekkende cijfers, waaronder meer dan “$2,2 miljoen aan inkomsten, 1500 signalen verzonden met een gemiddelde nauwkeurigheid van 64% en een groeiende gemeenschap van meer dan 1400 VIP-leden”, wat een goed verkoopargument is voor het nieuwe token.

AiltSignals is ook van plan een tokenverbrandingsmechanisme of een terugkoopstrategie te introduceren zodra het ASI-token live gaat. Als op AI gebaseerde tokens het huidige momentum moeten behouden op het moment dat AltSignals de brandwonden uitvoert, wordt verwacht dat het branden/terugkoopprogramma de ASI-tokenprijs nog verder zal opdrijven.