Bitcoin en crypto stijgen, ECB-aankondiging over rentetarieven vandaag en Credit Suisse zet de markt op zijn kop

Wat een week op de markten. De besmetting van het Amerikaanse bankwezen verspreidde zich deze week naar Europa, met angst in de markt dat de ondergang van Silicon Valley Bank (Nasdaq: SVB) en Silvergate domino-effecten zou kunnen hebben voor de gezondheid van de gehele bankmarkt.

De koers van het aandeel Credit Suisse-aandeel (SWX:CSGN) sloot woensdag 24% lager af op 1,70 CHF, een spectaculair diepste punt ooit. De bank is nu 97,8% verwijderd van het hoogste punt ooit. En je dacht dat cryptocurrency het moeilijk had!?

Reddingsoperatie Credit Suisse

De angst nam zo sterk toe dat de Zwitserse Nationale Bank gedwongen werd in te grijpen, waarbij Credit Suisse tot 50 miljard CHF ($54 miljard) moest lenen. Het zal ook 3 miljard CHF van zijn eigen schuld terugkopen en verklaart dat het “doortastende maatregelen neemt om preventief zijn liquiditeit te versterken.”

Op het moment van schrijven is het aandeel met meer dan 22% gestegen, handelend tegen 2,08 CHF, omdat de worst case scenario’s van beleggers werden verdreven door de aankondiging van de lening.

Voor Europa, een continent dat een trauma heeft overgehouden aan de crisis van 2008, waarin een aantal staten reddingsoperaties nodig hadden (waaronder mijn eigen land, Ierland, na een aantal absoluut spectaculaire bankfaillissementen), markeert dit de meest turbulente week in de recente geschiedenis.

Wanneer komt het rentebesluit van de ECB?

De volgende grote stap komt van de Europese Centrale Bank (ECB) en haar rentebesluit, een gebeurtenis die altijd voor onrust op de markt zorgt.

De ECB zal haar laatste rentebesluit donderdag om 9.15 uur Eastern Time bekendmaken. Het zal de eerste bank zijn die de gevolgen onder ogen ziet na de chaotische bankontwikkelingen. Kijkend naar de Verenigde Staten, sloegen de verwachtingen in de VS onmiddellijk om met betrekking tot het toekomstige pad van de rentetarieven na de ineenstorting van de SVB (ik schreef hierover eerder deze week).

Sterker nog, de markt in de VS rekent nog een verhoging in totdat de eindrente is bereikt en de verlagingen zullen beginnen.

In Europa krijgen we een geactualiseerd beeld van hoe het er vandaag voor staat. Banken op het continent zijn zeker beter gekapitaliseerd dan in de GFC, en zouden een beter liquiditeits- en rentebeheer moeten hebben (wat SVB tot zinken heeft gebracht) dan hun Amerikaanse tegenhangers.

Met deze situatie in het achterhoofd denken sommigen nog steeds dat het discours tijdens de vergadering donderdag hard zal zijn tegen inflatie. Het is ook belangrijk op te merken dat de verkrapping in de VS veel sneller is gegaan dan wat we in Europa hebben gezien, waar de rente niet in dezelfde mate is verhoogd.

Gaat de ECB de rente verhogen?

Voorafgaand aan de bancaire onrust had de ECB een verhoging met 50 basispunten toegezegd. De markt had dit vorige week op 100% geprijsd, waardoor de door de markt geïmpliceerde waarschijnlijkheid uit de futures werd gehaald.

Vandaag is dat 50%, hoewel dit hoger is dan de kans van 20% die het gisteren kortstondig bereikte.

Het besluit van de ECB is dus op dit moment erg op het scherp van de snede, waarbij analisten discussiëren over wat zij denken. Het zijn de tegenstrijdige gevallen van hoge tarieven om inflatie tegen te gaan, maar lage tarieven om meer onrust te voorkomen.

Het zit als een cruciale vergadering en daarom moet er volatiliteit op de markten worden verwacht, ongeacht welke kant het op gaat.