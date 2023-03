Taiwan bereidt zich voor op nieuwe crypto-regelgeving nu de presale van Metacade de 7e fase ingaat

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De voorzitter van de financiële toezichthoudende commissie van Taiwan, Huang Tien-mu, heeft bevestigd dat Taiwan binnenkort speciale wetgeving krijgt om de crypto-ruimte in het land te reguleren. Huang bevestigde dit aan wetgevers tijdens een hoorzitting over wereldwijde stabiliteit van het bankwezen in het parlement. De onthulling komt nu de presale van het nieuwe blockchain-gebaseerde metaverse-platform Metacade de zevende fase ingaat.

Taiwan heeft twee financiële toezichthouders: de Centrale Bank van de Republiek China en de Financial Supervisory Commission (FSC). Bloomberg meldde onlangs dat de FSC op het punt stond degene te worden die belast was met het reguleren van crypto in het land. Sommige Taiwanese parlementsleden hadden het nieuw opgerichte Ministerie van Digitale Zaken (MODA) aanbevolen als de belangrijkste crypto-regulator. Anderen zeiden echter dat het nieuwe ministerie relatief onervaren is in vergelijking met het FSC.

De speciale crypto-regulering van Taiwan plaatst Taiwan in de Volkenbond die werkt aan het invoeren van crypto-wetgeving om de grotendeels ongereguleerde industrie te reguleren. De verordening maakt het gemakkelijk voor bestaande en nieuwe cryptoprojecten zoals Metacade om te gedijen.

Wat is Metacade en waarom is het zo populair?

Metacade is een nieuw blockchain-gebaseerd metaverse-platform dat ernaar streeft het grootste arcade-gamingplatform te worden dat de meest opwindende crypto-gaming P2E-games aanbiedt. Het project bevindt zich momenteel in de voorlaatste fase van de presale van het native token MCADE.

Volgens de Metacade-whitepaper is de presale van Metacade gepland voor het einde van het eerste kwartaal van 2023. Uitgaande van het tempo waarin de podia uitverkocht zijn, is het slechts een kwestie van dagen voordat de voorverkoop volledig is uitverkocht. Volgens gegevens op de website van Metacade zijn er nog maar 10 dagen over van de presale.

In feite moet nog slechts 3,11% van het totale aantal MCADE-tokens dat gereserveerd is voor de presale worden geclaimd, wat aantoont dat de vraag naar het token groter is dan het aanbod. Je kunt hier deelnemen aan de presale.

MCADE-token is gebouwd op het netwerk van Ethereum, waardoor het een ERC-20-token is. Dit betekent dat investeerders het token kunnen kopen via een goedkope, beveiligde blockchain.

Metacade kan gezien de nieuwe regelgeving een goede kans zijn

Toen China, dat ooit de meeste crypto-activiteiten herbergde, waaronder meer dan 50% van de crypto-miningactiviteiten, de cryptocurrencies onderdrukte en crypto-bedrijven dwong te sluiten, verhuisde een groot aantal crypto-projecten naar Taiwan.

Nu de Financial Supervisory Commission (FSC) het mandaat voor cryptoregulering in Taiwan overneemt, zou het land binnenkort een cryptohub in Azië kunnen worden waar verschillende metaverse projecten, waaronder The Sandbox (Hong Kong), Zepeto (Zuid-Korea), Axie Infinity (Singapore) en Enjin (Singapore) zijn gedomicilieerd. Het land zal waarschijnlijk ook nieuwe aankomende projecten aantrekken, zoals Metacade, waarvan de groeiende populariteit onder crypto-investeerders en GameFi-ontwikkelaars en -spelers enorm is gestegen.

Metacade om ontwikkelaars financiering te laten krijgen voor GameFi-projecten

Metacade biedt investeerders niet alleen een investeringsmogelijkheid via het MCADE-token, maar heeft ook een aankomend Metagrants-programma dat gepland staat voor lancering in het derde kwartaal van 2023. Via het Metagrants-programma kunnen ontwikkelaars binnen de community van Metacade financiering krijgen om hun projecten te ondersteunen.

Ontwikkelaars dienen aanvragen in bij een pool van investeerders in de MCADE community en de investeerders stemmen over de te ondersteunen projecten.

Over het algemeen wordt verwacht dat Metacade voortdurend zal evolueren naarmate ontwikkelaars het platform overspoelen met exclusieve play-to-earn (P2E) games. Het platform is ook gericht op de overgang naar een volwaardige gedecentraliseerde organisatie (DAO) tegen Q4 2024 om een volledig door de gemeenschap geleide aanpak mogelijk te maken.

Ondertussen blijft het arcadespel platform aan populariteit winnen naarmate de presale de laatste fase nadert, waarna het MCADE-token naar verwachting zal worden vermeld op de gedecentraliseerde Uniswap-exchange tussen andere crypto-exchanges.