UBS stemt ermee in om Credit Suisse te kopen. Scholtz van Morningstar: CS-investeerders zullen zich benadeeld voelen

UBS Group AG (NYSE: UBS) stemde ermee in om rivaliserende Credit Suisse Group AG (NYSE: CS) over te nemen in wat “een geweldige deal zou hebben geleken” – als de overeenkomst een week geleden had plaatsgevonden, zei Morningstar-analist Johann Scholtz in een notitie aan Invezz. Hoewel de “positie vandaag minder duidelijk is” te midden van de opmerkelijke netto-uitstroom van klantengelden in de afgelopen dagen, zal UBS na verloop van tijd waarschijnlijk in een sterkere positie komen te staan.

UBS voert ‘radicale herstructurering’ uit bij Credit Suisse

Volgens Scholtz bevindt UBS zich in een sterke positie om een “radicale herstructurering” van Credit Suisse door te voeren. De analist schat dat de kostenbesparingsdoelstelling van UBS voor 2027 van $8 miljard de aangepaste bedrijfskosten van Credit Suisse voor 2022 met ongeveer 60% zou verlagen.

Natuurlijk brengen alle herstructureringsactiviteiten materiële kosten met zich mee, maar “UBS is beter geplaatst dan Credit Suisse om dit op te vangen,” schreef de analist. Ondertussen heeft de Zwitserse regelgevende instantie de waarde van het CHF 16 miljard additionele tier 1 (AT1) kapitaal van Credit Suisse op nul gezet en dit geeft UBS extra kapitaal om afwaarderingen en herstructureringskosten op te vangen.

Dit komt bovenop een extra CHF 9 miljard aan neerwaartse bescherming die ook door de Zwitserse autoriteiten werd geboden.

Credit Suisse investeerders zullen zich tekortgedaan voelen

Credit Suisse-investeerders zullen zich “benadeeld voelen”, aangezien het prijskaartje op de overname een substantiële korting inhoudt in vergelijking met de aandelenkoers van Credit Suisse op vrijdag, vervolgde de analist.

De levensvatbaarheid van Credit Suisse als lopende onderneming was “duidelijk in gevaar” vanwege berichten dat de bank 10 miljard CHF per dag aan deposito’s verloor.

Het komt erop neer dat de aandeelhouders van Credit Suisse “het geluk hadden dat ze niet volledig werden weggevaagd”, hoewel dit voor veel langetermijnaandeelhouders het geval lijkt te zijn. In theorie heeft AT1-kapitaal een anciënniteitsstatus in vergelijking met gewone aandelen.