Rusland omarmt Chinese yuan terwijl de aanval op de Amerikaanse dollar doorgaat

De relatie tussen Rusland en China wordt steeds sterker. De Chinese president Xi Jinping is momenteel op staatsbezoek aan Rusland, waar verschillende aankondigingen zijn gedaan die de toekomstige economische samenwerking tussen de twee landen versterken.

Misschien wel een van de meest invloedrijke is die van Poetins goedkeuring van de Chinese yuan als de voorkeursvaluta voor internationale handel.

Wij zijn voorstander van het gebruik van de Chinese yuan voor nederzettingen tussen Rusland en de landen van Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Ik ben ervan overtuigd dat deze vormen van verrekening in yuan zich zullen ontwikkelen tussen Russische partners en hun tegenhangers in derde landen Vladimir Poetin

Waarom zet Rusland de dollar aan de kant?

Ondanks een gezamenlijke verklaring van de twee presidenten dat de economische overeenkomsten, in totaal 14, “niet confronterend van aard waren… en niet gericht tegen (andere) landen,” wordt de stap algemeen gezien als een voortdurende poging van Poetin om de dollar, de reservevaluta van de wereld sinds de Tweede Wereldoorlog.

Rusland wordt gehinderd door sancties van het Westen sinds het Oekraïne in februari 2022 binnenviel. Een van de meest impactvolle van deze sancties is dat de banken zijn uitgesloten van SWIFT, het internationale betalingskanaal.

Hierdoor is het aanzienlijk moeilijker geworden om betalingen in dollars of euro’s uit te voeren. Als gevolg hiervan is het gedwongen om naar alternatieven te kijken.

Sommige analisten vrezen dat de Russische economie al te afhankelijk is van de yuan. Al voor de oorlog in Oekraïne had Rusland plannen gemaakt om minder afhankelijk te worden van de dollar. Nu zijn ze gedwongen om die inspanningen te versnellen.

Het aandeel vreemde valuta bij Russische banken daalde tot 15% in het derde kwartaal van 2022. Yuanbetalingen op de Russische markt zijn met 32% gestegen, terwijl betalingen in dollars en euro’s met respectievelijk 52% en 24% zijn gedaald. Zelfs op de Russische aandelenmarkt is het handelsaandeel van de yuan gestegen van 3% naar 33%.

Zal de dollar altijd de reservevaluta zijn?

Het volgt op groeiende geruchten over de hele wereld dat de dominantie van de dollar zou kunnen afnemen, ook al houdt hij nog steeds een wurggreep op de status van wereldwijde reserve.

Het IMF heeft in 2022 een paper uitgebracht waarin de “stealth-erosie van de Amerikaanse dollar” wordt beoordeeld. Het toonde een valuta die nog steeds een absoluut dominante greep op de eerste plaats heeft, maar gaf ook reden om aan te nemen dat het een neerwaartse trend vertoonde.

Centrale banken wezen meer toe aan niet-traditionele valuta’s, terwijl ook het aandeel van de dollar in de wereldhandel afnam.

Natuurlijk is de wereld sindsdien veel veranderd. De paper werd in maart 2022 gepubliceerd. Sindsdien is de inflatie in een opwaartse spiraal terechtgekomen en is de wereld overgegaan in een strak monetair regime, met een van de snelste cycli in de geschiedenis.

Nu de inflatie hoogtij viert, is de dollar in feite sterker geworden ten opzichte van andere valuta’s, omdat investeerders massaal naar de dollar zijn toegestroomd vanwege zijn veilige haveneigenschappen en status als de wereldwijde reservevaluta – zij het met een terugval in de afgelopen maanden toen de inflatie afnam.

Desalniettemin betekent de versterking van de dollar ten opzichte van de andere belangrijke valuta’s niet noodzakelijkerwijs zijn plaats, aangezien de reservevaluta hetzelfde doet.

De inspanningen van Rusland en China zullen blijven proberen die status uit te hollen. Tot nu toe is de dollar koning gebleven, maar het is ongetwijfeld eerlijk om te zeggen dat de dreiging van de Chinese yuan de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen.

Zijn banden met Rusland en de bevestiging van Rusland dat het de yuan voor handel zal blijven pushen, is slechts de laatste herinnering daaraan.