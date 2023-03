Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Goud is een van de meest herkenbare activa ter wereld – zowel binnen als buiten de financiële wereld.

Mensen zijn al sinds 4000 voor Christus gek op goud. Vandaag de dag praten we er nog steeds over. Bovendien heeft het ook een vrij unieke plaats op de financiële markten.

Traditioneel bekend als een inflatiehedge en een niet-gecorreleerd actief, kopen beleggers doorgaans goud om hun portefeuilles te diversifiëren. Hier zijn achttien statistieken over dit eigenaardige bezit dat we goud noemen.

1. Goud ondersteunde de Amerikaanse dollar tussen 1944 en 1971

Velen realiseren zich niet dat het fiat-tijdperk van “papieren” valuta nog maar een halve eeuw bestaat.

In 1971 kondigde president Richard Nixon op tv aan dat Amerikaanse dollars niet langer inwisselbaar zouden zijn voor goud, waarmee de overeenkomst die sinds de Bretton-Woods-conferentie in 1944 van kracht was, officieel werd verbroken.

Bron: Richard Nixon

2. Het VK heeft in 1717 per ongeluk de gouden standaard overgenomen onder Sir Isaac Newton

In 1717 was Sir Isaac Newton de meester van de Koninklijke Munt. Hij zette per abuis de wisselkoers van goud naar zilver te laag, wat resulteerde in zo’n grote run op goud dat alle zilveren munten in het land uit de circulatie raakten toen ze werden verhandeld.

Op die manier had Groot-Brittannië de facto een gouden standaard aangenomen.

Bron: Globalizing Capital: A History of the International Monetary System – Third Edition

3. Duitsland verliet de gouden standaard in 1914 en leed minder dan tien jaar later aan hyperinflatie

Duitsland adopteerde voor het eerst de gouden standaard in 1871, maar ging er in 1914 weer vanaf, voornamelijk als gevolg van dure herstelbetalingen.

Minder dan tien jaar later leden ze aan hyperinflatie en stortte de Duitse papiermark in. Ze keerden kort terug naar de gouden standaard (of een de facto gouden standaard) in 1923, maar lieten die uiteindelijk voorgoed varen.

Bron: World Population Review

4. Zwitserland was een van de laatste landen die banden had met de goudstandaard, maar verliet deze pas in 1999

Het is nog niet zo lang geleden dat Zwitserland de goudstandaard losliet. Bij een stemming om de 125 jaar oude grondwet te moderniseren, was een van de moties om de banden tussen de nationale valuta en goud te verbreken.

De motie werd aangenomen met 59% van de stemmen.

Bron: New York Times

5. Goud wordt verhandeld tegen $2.000 per ounce, het hoogste niveau sinds de inval van Rusland in Oekraïne

Na het verlaten van de gouden standaard in 1999, keerde Zwitserland er 15 jaar later bijna naar terug. Of in ieder geval een afgeleide daarvan.

De beweging “Save our Swiss Gold” drong er bij de Zwitserse centrale bank op aan om ten minste 20% van haar activa in goud aan te houden, de verkoop van goud in de toekomst te verbieden en al haar goudreserves terug te brengen naar Zwitserland.

Ondanks opiniepeilingen die steun voor de motie toonden, maar liefst 44% in de maanden voorafgaand aan de stemming, werd de motie uiteindelijk verworpen, met 78% die tegen stemde.

Bron: Forbes

6. Goud wordt verhandeld tegen $2.000 per ounce, het hoogste niveau sinds Rusland Oekraïne binnenviel

Goud doorbrak deze week voor het eerst sinds Rusland Oekraïne binnenviel in februari 2022 de grens van $2.000.

Bron: Invezz

7. De aandelenmarkt heeft het rendement van goud de afgelopen tien jaar verdubbeld

De financiële markten beleefden een van de langste en meest explosieve bullmarkten na de Grote Financiële Crash in 2008, met markten die bijna constant stegen tot de terugval in 2022.

Goud blijft echter achter. In het afgelopen decennium is het met 30% gestegen, ver onder de 157% die de S&P 500 in dezelfde periode heeft geboekt.

Met andere woorden, als je tien jaar geleden $1 in goud had geïnvesteerd, zou je vandaag $1,30 hebben, terwijl dezelfde investering in de S&P 500 zou betekenen dat je vandaag $2,57 zou hebben.

8. Goud was een van de weinige activa die verliezen in 2022 kon vermijden, met een winst van 0,4%

Ondanks een langere achterstand op de aandelenmarkt, waren goudbeleggers vorig jaar opgelucht dat ze voor het metaal hadden gekozen.

Het keerde min of meer gelijk aan het jaar terug en sloot met 0,4%. Dit in vergelijking met verpletterende verliezen in veel andere risicovolle activaklassen toen de wereld overging naar een nieuw paradigma van strak monetair beleid te midden van ongebreidelde inflatie.

Het was een zeldzaam jaar waarin zowel aandelen- als obligatiebeleggers geld verloren, en de meeste risicovolle activa behaalden hun slechtste rendement sinds 2008.

De S&P 500 verloor bijna 20%, de Nasdaq verloor 33% en Bitcoin verloor 65%.

9. Goud werd tot 1971 verhandeld tegen een vaste prijs van $35 per ounce onder de Amerikaanse goudstandaard

Onder de goudstandaard werd de prijs van goud vastgesteld op $35 per ounce. Tegen het einde van het regime week dit fors af van de koers die op de zwarte markt werd aangeboden, aangezien de dollar herhaaldelijk werd gedevalueerd.

Uiteindelijk leidde dit ertoe dat Nixon de goudstandaard verliet en de prijs momenteel $2.000 per ounce is.

Bron: econlib.org

10. President Roosevelt maakte het in 1933 illegaal om meer dan $100 aan goud te bezitten in de Verenigde Staten

Tijdens de Grote Depressie was de Federal Reserve beperkt in het drukken van geld als gevolg van uitputting van de goudvoorraden (als gevolg van de Federal Reserve Act van 1913).

Als gevolg hiervan kondigde president Roosevelt Executive Order 6102 aan, “het oppotten van gouden munten, goudstaven en goudcertificaten binnen het vasteland van de Verenigde Staten”.

Het gaf het publiek minder dan vier weken de tijd om al het goud te leveren voor de vaste prijs van $20,67 per ounce.

11. Sinds Executive Order 6102 in 1933 is de prijs van goud 96x gestegen

Sinds de Order van Roosevelt in 1933 is de prijs van goud 96x gestegen ten opzichte van de vaste prijs van $20,67 die hij aankondigde.

Dit is een belangrijk punt van fans van het metaal, die achter het vermogen van goud staan om iemands koopkracht te behouden en als inflatiehedge te fungeren.

12. Als je in 1971 $100 dollar aan goud had, zou het vandaag $2.000 waard zijn

Goud is explosief gestegen tot $2.000 per ounce vanaf de kunstmatig lage vaste prijs van $35 per ounce tijdens de Gold Standard.

Dit betekent dat $100 aan goud, gelijk aan 2,86 ounces, vandaag meer dan $5.700 waard zou zijn.

Het is echter belangrijk op te merken dat $35 een kunstmatig lage prijs was. In werkelijkheid lag de prijs dichter bij $100, wat betekent dat je in 1971 slechts ongeveer één ounce zou hebben verdiend, wat vandaag overeenkomt met $2.000.

Bron: Macrotrends

13. Goud heeft sinds 1971 een gemiddelde opbrengst van 7,78%

Een andere manier om naar de vorige statistiek te kijken, is dat goud sinds het verlaten van de goudstandaard in 1971 gemiddeld 7,78% heeft teruggegeven.

Bron: Gold.org

14. Goud heeft de voorraden niet bijgehouden. Een goudprijs van $100 in 1974 zou vandaag $1.020 waard zijn. Dezelfde investering in de S&P 500 zou $16.800 waard zijn

Om te benadrukken hoe slecht goud heeft gepresteerd in vergelijking met aandelen, is het het beste om 1974 als uitgangspunt te nemen, nadat de goudstandaard volledig was verlaten.

Een $100 in goud zou vandaag $1.020 waard zijn, terwijl als je aandelen in de vorm van de S&P 500 zou kiezen, het $16.800 waard zou zijn.

Bron: officialdata.org, dollartimes.com

15. Mensen verzamelen al 6000 jaar goud

We weten niet zeker wanneer de liefdesrelatie van de mensheid met goud begon. We weten echter dat het zo ver terug ging als 4000 voor Christus.

Uit deze periode zijn in paleolithische grotten goudschilfers gevonden. Sindsdien duikt het op in archeologische teksten en oude vindplaatsen over de hele wereld.

Bron: bebusinessed.com

16. Goud werd voor het eerst gebruikt als geld in het oude Egypte in 1500 voor Christus

Goud mag dan al sinds 4000 v.Chr. onderworpen zijn aan de verlangens van de mensheid, maar het duurde tot 1500 v.Chr. voordat het voor het eerst als ruilmiddel werd gebruikt.

In het oude Egypte was de sikkel een munt die 11,3 gram woog, bestaande uit tweederde goud en een derde zilver, en werd de standaard meeteenheid in het Midden-Oosten.

Bron: Focus Economics

17. Goud doorbrak voor het eerst de grens van $1.000 per ounce in maart 2008, toen de Amerikaanse bank Bear Stearns instortte

Bear Stearns stortte in maart 2008 in, verkocht aan JP Morgan tegen een zwaar noodlijdende prijs om faillissement te voorkomen.

Te midden van de chaos in de banksector passeerde goud voor het eerst de $1.000 per ounce.

Bron: BullionVault

18. Het begin van de 21e eeuw was sterk voor goud, waarbij de activa tussen 2001 en 2011 met 7x vermenigvuldigden

In september 2001 werd goud verhandeld voor $271 per ounce. Tien jaar later was het 7x dat aantal, handelend tegen $1896 per ounce.

Het explosieve decennium voor goud omvatte de Grote Financiële Crash van 2008, die aandelen en andere risicovolle activa over de hele wereld verpletterde.

Sindsdien is goud echter erg achtergebleven, en vandaag, twaalf jaar later, wordt het slechts marginaal verhandeld boven die $1.896 tegen $2.000 per ounce.

Bron: Bullionbypost

20. De enige goudproducent in de S&P 500, Newmont Corporation, daalde in 2022 met 13,5%

Er is slechts één goudzoeker in de S&P 500, Newmont Corporation.

Het heeft een marktkapitalisatie van $36,7 miljard. Beleggers waren vorig jaar echter beter af met goud, aangezien het bedrijf 13,5% daalde, terwijl goud 0,4% won.

20. Het aanbod van goud is in 2022 met 2% toegenomen

Goud wordt vaak gezien als “hard geld” omdat het niet uit de lucht kan worden gedrukt, zoals fiat-valuta’s. Het heeft echter niet echt een vaste limiet, aangezien mijnbouw kleine hoeveelheden nieuwe reserves dekt.

In 2022 is het aanbod van goud met 2% toegenomen.

Bron: goud.org

21. Tweederde van al het goud in de wereld is sinds 1950 gedolven

Van de geschatte 208.874 ton goud die momenteel in omloop is, is twee derde daarvan sinds 1950 gedolven.

Bron: goud.org

22. Centrale banken hebben 17% van de bovengrondse goudvoorraad in handen

Kijkend naar ‘s werelds bovengrondse goudvoorraad, is 17% in handen van centrale banken. Baren en munten, inclusief door goud gedekte ETF’s, zijn goed voor 22%.

Sieraden blijven de meest gebruikte toepassing, met 46% van de voorraad die hiervoor is bestemd.

Bron: goud.org