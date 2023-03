Komt er een recessie? Prognoses veranderen nu de onrust in de bankwereld afneemt maar de inflatie aanhoudt

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Gisteren schreef ik een stuk over de kracht van langetermijnbeleggen op de aandelenmarkt.

In het hypothetische geval dat iemand de meest ongelukkige persoon was, en daarmee bedoel ik dat ze begonnen te beleggen op het hoogtepunt van de aandelenmarkt op 29 december 2021, volgde ik hoe hun portefeuille het zou hebben gedaan.

Als beleggers sinds die piek $1000 per maand hadden geïnvesteerd, zouden ze slechts $48 hebben verloren op een totale investering van $1.500, een verlies van 3%. Niet bepaald een ramp.

Onze ongelukkige belegger, Bad Luck Brian, laten we hem maar noemen, komt steeds dichter bij het break-evenpunt van zijn hypothetische portefeuille.

Aandelen hadden woensdag een topdag, met een stijging van 1,4%, en de futures op donderdagochtend, terwijl ik dit schrijf, zijn hoger. Europese markten, die al open zijn gezien het tijdsverschil, zijn over de hele linie groen, met de pan-Europese Stoxx 100-index al 1% gestegen.

De hypothetische portefeuille is nu met $27 of 1,8% gedaald.

Het symboliseert het aanhoudende herstel van de bankschommelingen van de afgelopen weken, en ook de nederlaag over de hele linie in het afgelopen jaar als gevolg van het krappe monetaire beleid dat door de Fed van start ging toen de wereld in een inflatoire crisis terechtkwam.

De renteprognoses zijn helemaal omgeslagen

Het sentiment is enorm verschoven als gevolg van het feit dat de markt eerder dan eerder verwacht een spil van deze hogere rentetarieven voorspelde.

De onderstaande grafiek toont het verschil in slechts een maand met betrekking tot de renteprognoses.

Deze omkering van de prognoses is natuurlijk te wijten aan het wiebelen van de banksector. De geschiedenis leert ons dat als de rente stijgt, dingen kapot gaan. Dit was de snelste wandelfiets ooit. Hieruit volgt dus dat er dingen dreigden te breken. En nu gebeurt dat.

De SVB spatte uiteen, de onrust stak vervolgens de Atlantische Oceaan over naar Europa, met als hoogtepunt de verbluffende ineenstorting van Credit Suisse, uiteindelijk gedwongen tot een geweerhuwelijk met UBS.

Maar de roerige tijden lijken voorbij, met de bewegingen deze week ondersteund door de kalmte die terugkeert. Dit is het sterkst gevoeld in technologieaandelen, de sector die notoir gevoelig is voor rentestijgingen en dienovereenkomstig vorig jaar werd dichtgeslagen, de Nasdaq (IXIC) verloor meer dan een derde van zijn waarde terwijl veel namen – Meta (Nasdaq:FB), Amazon (Nasdaq:AMZN), Netflix (Nasdaq:NFLX) enz. – werden veel erger geteisterd dan dat.

Hieruit volgt dat technologieaandelen deze week het sterkst zijn gestegen. De sweetspot van renteverhogingen die vertragen terwijl de angst voor banken afneemt, is de afgelopen dagen een aardig medicijn geweest. Amazon steeg woensdag met 3%, Netflix en Apple (Nasdaq:AAPL) met meer dan 2%.

De Nasdaq is nu 14,8% gestegen ten opzichte van het jaar, nog steeds een opmerkelijk rendement, vooral in het licht van de bankproblemen. De S&P 500 kwam ook weer boven de 4.000 uit.

Voorspelling voor de lange termijn blijft bewolkt

De langetermijnprognose blijft echter troebel. De dreiging van een recessie blijft reëel, waarbij veel analisten voorspellen dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de werkloosheid toeslaat en de groei vertraagt.

Maar dat is het probleem – om de inflatie in de richting van de 2%-doelstelling te laten dalen, kan dat nodig zijn. We hebben dit altijd geweten, maar het probleem is nu dat de markt doet alsof de Fed klaar is met het verhogen van de rente. Betekent dit dat inflatie de “nieuwe norm” zal worden, zoals de aanblik van sociale afstandsborden op openbare plaatsen (serieus, wordt het geen tijd om die te verwijderen?).

De rentecurve blijft onheilspellend omgekeerd omdat de markt Powell en de Fed weigert te geloven dat er mogelijk nog verhogingen komen, en concludeert dat het gewoon niet mogelijk is in het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen maand. Het rendement op 10 jaar staatsobligaties bedraagt 3,57%, terwijl het rendement op 2 jaar 4,09% bedraagt.

En zo wankelt de economie verder en blijft ze bij elke grote ommekeer een ramp vermijden. De twee eindbazen blijven echter: inflatie en recessie. Of er een uitweg is zonder een van die kwaden te omarmen, valt nog te bezien. De tijd zal het leren.