Europese aandelen 20% lager dan dieptepunten, maar onrust over banken en wereldwijde recessie liggen op de loer

Europa heeft een zwaar jaar achter de rug. Maar het gaat steeds beter, al is het nog voorzichtig.

De Stoxx 600-index, die 90% van de marktkapitalisatie van de Europese aandelenmarkt dekt, ligt bijna 20% onder het dieptepunt van afgelopen september. De koers is nu slechts 6% lager dan het punt waarop het 2022 opende, min of meer de marktpiek.

2022 bracht lelijke verliezen met zich mee voor investeerders toen de regio op meerdere fronten werd getroffen. Rusland viel Oekraïne binnen in februari 2022, wat leidde tot een energiecrisis waardoor een al opkomende inflatiespiraal verergerde.

De ECB ging over op een krap monetair beleid en werd gedwongen de rente te verhogen om de inflatie in toom te houden. Dit trok natuurlijk liquiditeit uit de economie en de prijzen kelderden als gevolg daarvan, waarbij de Stoxx 600 22% van zijn waarde verloor in de eerste negen maanden van het jaar.

Inflatie zwakt af en Europese aandelen stijgen

Na negen moeilijke maanden begonnen de markten in het vierde kwartaal van 2022 weer aan te trekken. Dit viel niet toevallig samen met een piek in de inflatie en het optimisme dat de stijgende cyclus misschien niet zo lang aanhoudt als eerder werd verwacht.

De inflatie in de eurozone piekte in oktober op 10,6% en is sindsdien aan het dalen.

Het afgelopen kwartaal heeft echter roet in het eten gegooid. Rentestijgingen kunnen de inflatie aanvallen, maar dat gaat niet zonder kosten. Dit is economische theorie 101, en de wereld wist dat het een mogelijkheid was.

Die mogelijkheid werd vorige maand werkelijkheid, toen de zaken begonnen te breken. Met name de bankensector, die wankelde nadat Silicon Valley Bank in de VS instortte. De besmetting ging de Atlantische Oceaan over naar Credit Suisse, dat gedwongen werd tot een verstandshuwelijk met collega-Zwitserse bank UBS.

“Centrale banken zitten gevangen tussen wal en schip,” verklaarden analisten van Morningstar in hun rapport voor de Europe Equity Market Outlook in Q2 2023.

“Recente gegevens in het Verenigd Koninkrijk (laten zien) dat de inflatie weer aan het stijgen is, dwingt centrale banken om een bepaald niveau van bijkomende schade in de vorm van bedrijfsfaillissementen te accepteren, om het doel te bereiken om de inflatie onder controle te krijgen.”

Dit werd aangetoond door de verhoging van 50 basispunten van de Europese Centrale Bank op 16 maart,” voegden de analisten eraan toe.

Het is een samenvatting van het probleem op waarmee centrale banken momenteel worden geconfronteerd. In werkelijkheid hebben ze er het hele jaar mee te maken gehad: voldoende vasthouden aan de grens tussen renteverhogingen om de inflatie te beperken, maar niet zozeer dat er een recessie ontstaat.

De felbegeerde ‘zachte landing’ blijft het doel, maar nu de inflatie net zo hoog is als eind jaren zeventig is dat een grote uitdaging. En voor degenen die optimistisch zijn dat het inflatiemonster is verslagen, laten we niet vergeten dat de inflatie in de VS in de jaren ’70 drie keer daalde voordat ze nog hoger steeg – een waarschuwing voor zowel beleidsmakers als investeerders.

Wat gebeurt er nu voor de aandelenmarkt in Europa?

Hoewel de situatie van de jaren 70 een interessante vergelijking is, ziet de wereld er vandaag anders uit dan 50 jaar geleden.

Destijds verliet de Amerikaanse president Richard Nixon de goudstandaard, wat leidde tot een ongebreidelde inflatie die resulteerde in rentetarieven die opliepen tot bijna 20% (!). Dat staat ver af van de tarieven van 5% waar de VS momenteel mee rondhangen (en nog verder van Europa).

Dan is er ook het feit dat de wereld uit een pandemie komt die economieën op slot deed als nooit tevoren. Het is echt een ongekende macro-economische omgeving.

We bevinden ons op een vreemd punt in de marktcyclus, waarin de omstandigheden verre van perfect zijn, aanhoudende inflatie, stijgende rentetarieven en krappe consumenten, waardoor beleggers echt verder moeten kijken dan de korte termijn en erop moeten vertrouwen dat de economie zal groeien. over 6-9 maanden beter zijn. Michael Field, Europese aandelenstrateeg, Morningstar

Het bovenstaande citaat van Field vat de hachelijke situatie samen. De markten zijn de afgelopen zes maanden gestegen op basis van het vertrouwen dat de economie inderdaad over 6-9 maanden beter zal worden. Maar of dit in de toekomst zo doorgaat, valt nog te bezien.

“Het probleem met deze situatie is dat het vertrouwen dat nodig is om de markten draaiende te houden precair is, en incidenten zoals die zich in maart in de banksector voordeden, zijn genoeg om de weegschaal naar pessimisme te doen doorslaan,” voegt Field toe.

Dat is de angst. Maar nu de wereld overal om ons heen lijkt in te storten, hebben de markten tot nu toe (redelijk) het hoofd boven water kunnen houden. De grote vraag is of dat zo door kan gaan…