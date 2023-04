Prijsvoorspelling AGIX terwijl de presale van Altsignals aan kracht wint

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Assets op het gebied van kunstmatige intelligentie behoorden tot de beste presteerders in 2023. Deze rally kan worden toegeschreven aan de sterke prestaties van ChatGPT en de opvatting dat AI de meeste sectoren, bijvoorbeeld de gezondheidszorg en het onderwijs, zal ontwrichten.

Dezelfde prestatie is opgetreden in de cryptocurrency-industrie. Terwijl Bitcoin en Ethereum met respectievelijk ~70% en ~60% zijn gestegen, zijn AI-tokens zoals SingularityNET (AGIX) en Fetch.ai (FET) met respectievelijk meer dan 800% en 300% gestegen. Evenzo komen AI-projecten zoals AltSignals in een stroomversnelling.

Historisch gezien hebben beleggers de neiging om te beleggen in opkomende thema’s vanwege de Fear of Missing Out (FOMO). Enkele van de eerdere thema’s in de crypto-industrie waren onder andere de metaverse, play-to-earn en move-to-earn.

Wat is SingularityNET en waarom is het gestegen?

De AI-industrie zal de komende jaren een grote groei doormaken. Volgens PwC zal kunstmatige intelligentie tegen 2030 ongeveer 15,7 biljoen dollar bijdragen aan de wereldeconomie. De meeste van deze winsten zullen naar verwachting in China en de Verenigde Staten worden behaald.

Een ander rapport van Zion Research toonde aan dat de wereldwijde markt voor kunstmatige intelligentie in juni 2022 werd gewaardeerd op meer dan $59 miljard. Het rapport schatte dat het tegen 2028 een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 39,7% zal hebben.

Sleutelindustrieën zullen worden verstoord door AI. Mensen gebruiken bijvoorbeeld generatieve AI om ingewikkelde antwoorden te krijgen. Sommige opkomende AI-platforms zullen complexe computercode kunnen schrijven.

De meeste van de bekendste AI-producten zijn nu gecentraliseerd. Microsoft beheert bijvoorbeeld zijn Bing AI terwijl Google Bard beheert.

SingularityNET wil dit veranderen door een gedecentraliseerd ecosysteem van AI-toepassingen te creëren die belangrijke uitdagingen oplossen. Een goed voorbeeld van een dApp in het ecosysteem is Rejuve, een vooraanstaand platform voor onderzoek naar een lange levensduur.

AGIX prijsvoorspelling

AGIX is het native token voor SingularityNET. Zoals hieronder te zien is, heeft de AGIX-prijs het de afgelopen maanden goed gedaan, aangezien investeerders hun focus op AI hebben vergroot. Deze rally vervaagde onlangs toen Bitcoin er niet in slaagde om naar het psychologische niveau van $30.000 te stijgen. Het belangrijkste is dat het iets heeft gevormd dat lijkt op een oplopend driehoekspatroon.

Daarom zal een beweging boven het driehoekspatroon op $0,559 aangeven dat de bulls hebben gezegevierd, wat de prijs veel hoger zal duwen. Het volgende sleutelniveau om naar te kijken is $0,70.

Wat is AltSignals?

Ook de financiële sector zal naar verwachting worden ontwricht door kunstmatige intelligentie. In feite wordt de financiële adviesbranche nu al ontwricht door AI. Morgan Stanley test nu bijvoorbeeld een door OpenAI aangedreven chatbot.

Een gebied dat rijp is voor verstoring is dat van analyse en voorspelling. Tegenwoordig richten de meeste financiële handelaren en investeerders zich op het uitvoeren van handmatige analyses. Hoewel er bots bestaan, worden veel van hen aangedreven door traditionele technologieën die niet efficiënt zijn.

AltSignals is een AI-aangedreven platform dat geavanceerde technologieën gebruikt om bijna nauwkeurige voorspellingen te doen van aandelen, cryptocurrencies en andere activa zoals forex. Het platform maakt gebruik van technologieën zoals machine learning en natuurlijke taalverwerking. Deze technologie wordt gecombineerd om een AI te creëren die mensen kan verslaan. De leertool voor versterking helpt bij het integreren van risicobeheer.

AltSignals wordt mogelijk gemaakt door het $ASI-token, waarvan het primaire doel is om op te treden als lid van het ecosysteem. De andere functies zijn gemeenschapsbestuur, handelstoernooien en lidmaatschap van de AI-club.

AltSignals voorverkoopvoorspelling

AltSignals is bezig met het aantrekken van kapitaal via een symbolisch presale proces. Volgens de AltSignals-website heeft de bètaverkoop al $429.675 opgebracht, wat overeenkomt met 89,52% van de geplande kapitaalverhoging. 1 $ASI-token wordt verkocht voor 0,0012 USDT.

Soms kan investeren in token presales zeer winstgevend zijn, omdat je hiermee met winst kunt afsluiten wanneer er een airdrop plaatsvindt. Mensen die bijvoorbeeld AGIX- en FET-tokens kochten tijdens hun presale, zagen hun investeringen met meer dan 1.000% groeien.

Om duidelijk te zijn. Niet alle token presales zijn een goede investering. In het verleden hebben veel mensen geld verloren door te investeren in wat online oplichting bleek te zijn. Daarom raden we je aan om zelf onderzoek te doen voordat je investeert in een crypto-token en een presale. Volgens de whitepaper van AltSignals zijn de ontwikkelaars van plan om het ASI-token in het tweede kwartaal van het jaar in Uniswap te vermelden. Dit zal worden gevolgd door noteringen op andere beurzen en het verbeteren van de huidige AltAlgo naar geautomatiseerde handelsmogelijkheden.