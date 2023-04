GDX ETF aandelenkoers stabiliseert nu het doel voor de goudprijs wordt verhoogd naar $2.730

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Het aandeel GDX ETF doet het goed nu de goudprijzen het hoogste punt ooit naderen en beleggers langzaamaan een risicobewust sentiment omarmen. De VanEck Gold Miners ETF steeg naar een hoogtepunt van $35,21, het hoogste niveau sinds mei 2022, wat betekent dat het met meer dan 60% is gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2022.

Overgang naar goud gaat door

De GDX ETF is een toonaangevend fonds dat de grootste goudmijnbedrijven ter wereld volgt. In de meeste gevallen doet het fonds het goed als de goudprijs stijgt. De goudprijs handelde woensdag op $2.016, een paar punten onder het hoogste punt ooit van $2.070.

De kans bestaat dat de goudprijs de komende maanden verder zal stijgen. Zoals te zien is in de maandelijkse grafiek hieronder, heeft goud de afgelopen jaren een patroon van bekers en handvaten gevormd. Het heeft het bekergedeelte al vrijgemaakt en de recente consolidatie maakt deel uit van dit handvat.

Door de afstand tussen de boven- en onderkant van de beker te meten, kunnen we dus schatten dat de goudprijs op lange termijn zal stijgen tot $2.730. Deze prijs ligt ruim 40% boven het huidige niveau.

Goud prijs grafiek

De belangrijkste katalysator voor deze prijsactie is het feit dat veel landen overstappen op de veiligheid van goud naarmate de situatie in de VS verslechtert. Zo zijn er nog steeds risico’s – zij het klein – dat de Amerikaanse overheid haar verplichtingen de komende jaren niet nakomt. Met verdeeldheid in Washington zullen de twee partijen er in de toekomst waarschijnlijk niet in slagen een akkoord over het schuldenplafond te bereiken.

Ondertussen heerst er een algemeen wantrouwen jegens de Amerikaanse regering. Als gevolg hiervan zullen centrale banken uit landen als Rusland, Iran, China, Turkije en zelfs Saoedi-Arabië waarschijnlijk hun goudbezit vergroten. Uit de meest recente gegevens blijkt dat centrale banken in januari netto 31 ton goud kochten. Dit is nadat ze in 2022 het meeste goud ooit hebben gekocht.

Verder zijn er tekenen dat beleggers een risicomijdend sentiment omarmen. Zoals we dinsdag in dit artikel schreven, is de prijs van Bitcoin deze week boven de $30.000 gestegen, terwijl de Amerikaanse dollarindex op het punt staat onder de $100 te komen. Dit zijn allemaal positieve katalysatoren voor de GDX ETF.

Voorspelling GDX ETF aandelenkoers

GDX-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat het VanEck Gold ETF-aandeel de afgelopen weken in een sterke bullish trend verkeerde. Naarmate de koers steeg, slaagde het fonds erin het dubbele toppatroon op $33,28 ongeldig te maken. De ETF heeft ook een gouden kruis gevormd, wat gebeurt wanneer de 200-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden elkaar kruisen.

Het fonds is ook boven het Fibonacci Retracement-niveau van 61,8% gesprongen. Daarom is er een mogelijkheid dat het aandeel GDX zal blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het hoogste punt van vorig jaar: $41,60.