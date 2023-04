LendingClub aandelen zouden met 55% kunnen stijgen als we een ernstige recessie vermijden

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

LendingClub Corp (NYSE: LC) zal een lucratief rendement bieden als de Amerikaanse economie een ernstige recessie vermijdt, zegt Reginald Smith. Hij is analist bij JPMorgan Chase & Co.

LendingClub aandelen kunnen stijgen tot $11

Op dinsdag nam Smith de dekking van de financiële dienstverlener aan met een ‘overweight’-rating. Hij ziet een opwaarts potentieel in zijn aandelen tot $11, wat duidt op maar liefst 55% potentieel rendement.

De analist noemt LendingClub een leidende speler in persoonlijke leningen – een markt waarvan hij verwacht dat deze in de toekomst zal verdrievoudigen of zelfs verviervoudigen.

We zijn positief over het marktplaats-bankmodel van LendingClub, dat de provisie-inkomsten van een marktplaats combineert met rente-inkomsten van een bank, kansen op de markt van persoonlijke leningen en concurrentiepositie.

Vorige maand benoemde het in Californië gevestigde bedrijf voormalig JPMorgan-topman Stephen Cutler tot lid van de raad van bestuur. De aandelen van LendingClub zijn met bijna 35% gedaald ten opzichte van hun hoogste punt sinds dit jaar.

LendingClub is een winstgevend bedrijf

Smith is optimistisch over LendingClub-aandelen, ook omdat het bedrijf winstgevend is op GAAP-basis. De stabiele inkomstenstroom speelde ook een rol in zijn bullish call.

De bezorgdheid van beleggers is verschoven van de kredietkwaliteit van hun leningenportefeuille naar de beschikbaarheid van financiering door bankpartners. Wij denken dat deze zorgen over financiering door derden van voorbijgaande aard zijn en dat het marktmodel van LC na verloop van tijd gedijt.

Het financiële technologiebedrijf zal naar verwachting in de laatste week van april zijn resultaten over het eerste kwartaal rapporteren. De consensus is dat het dit kwartaal 8 cent per aandeel verdient, tegenover 39 cent per aandeel een jaar geleden.

Andere redenen die worden genoemd voor de constructieve kijk op dit financiële aandeel, zijn onder meer de basis van de bedrijfskosten, die een van de laagste is onder zijn branchegenoten.