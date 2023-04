Gaat olie echt weer richting $100 per vat?

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Het is niet erg waarschijnlijk dat de olieprijs weer de $100 per vat zal bereiken, ook al zal de OPEC+ de productie vanaf volgende maand verlagen, zegt John Kilduff, oprichter van Again Capital.

Kilduff verdedigt zijn mening over CNBC

Vorige week bevestigde de Organisatie van Petroleum Exporterende Landen plannen om de productie met 1,16 miljoen vaten per dag te verlagen, zoals Invezz HIER meldde. Toch zei Kilduff vandaag:

“De OPEC+ kwam vorige week een beetje tekort op de markt. Ze hebben het goed getimed. [Maar] Ik zou erop willen wijzen dat de OPEC historisch gezien geen geweldige staat van dienst heeft als het gaat om het redden van de prijs door te verlagen.”

Eveneens op woensdag gaf Energiesecretaris Jennifer Granholm aan dat de VS zijn Strategic Petroleum Reserves (SPR) wil aanvullen tot het niveau van voor de oorlog in Oekraïne.

Dat zorgde ervoor dat de olieprijzen vanochtend naar hun hoogste punt van het afgelopen jaar van meer dan $83 per vat waren gestegen.

Saoedi-Arabië gaat de aanvoer naar Azië op peil houden

Interessant is dat Saoedi-Arabië naar verluidt van plan is de volledige levering aan verschillende Noord-Aziatische kopers te behouden, ondanks de recente aankondiging van de OPEC.

Op CNBC’s “Squawk on the Street” zei Kilduff dat het waarschijnlijk is omdat de feitelijke leider van de olieproducerende landen wil profiteren van China dat weer online komt en zijn marktaandeel in de regio uitbreidt.

“Het is dus niet allemaal slecht nieuws. Ik denk niet dat het een automatische run is naar $ 100 per vat. Ik denk dat we wat meer problematische problemen moeten hebben om op de band te komen. Dus ik probeer kalm te blijven en af te wachten.”

“XLE” – het Energy Select Sector SPDR Fund is op het moment van schrijven bijna 4,0% gestegen ten opzichte van het begin van het jaar.