Vooruitzichten olieprijs: ‘vanaf hier zullen we iets hogere prijzen zien’

Olie wordt verhandeld op het hoogste niveau van het jaar tot nu toe van $83 per vat op donderdag, maar een Kpler-analist is ervan overtuigd dat er nog niet genoeg ruimte is om verandering te zien.

Waarom ziet hij meer opwaarts potentieel in de olieprijzen?

Matt Smith is het ermee eens dat het misschien geen lineaire stijging is, maar een sterke vraag, zei hij, zou de olieprijzen de komende maanden verder kunnen opdrijven. Op CNBC’s “Worldwide Exchange” betoogde hij:

“Nu we ons opmaken voor een hoogseizoen in de zomer en als we zien dat Europa, de VS en China de komende maanden het raffinaderijonderhoud stopzetten, zal dit een sterke vraag naar ruwe olie stimuleren en zullen we zien dat de prijzen vanaf hier iets verder zullen stijgen.”

Vorige week maakte de OPEC+ een verrassende aankondiging dat het de productie vanaf volgende maand zal verlagen, zoals Invezz eerder meldde.

“XLE” – het Energy Select Sector SPDR Fund heeft in minder dan dertig dagen ongeveer 13% gewonnen.

Smith verwacht later dit jaar een hit

Interessant is echter dat Smith voor de tweede helft van dit jaar relatief mild is over olie, aangezien de vertraagde impact van hogere rentetarieven op de vraag drukt.

Eerder deze week gaf de Amerikaanse minister van Energie, Jennifer Granholm, aan dat ze van plan is om de SPR weer op het niveau van voor de Oekraïne-oorlog te brengen. Maar de Kpler-analist ziet het niet als een belangrijke aankondiging voor de korte termijn.

“We krijgen nog steeds vaten uit de SPR. We gaan dus niet kopen om ze er weer in te stoppen, laat staan ​​dat we in de buurt komen van de prijzen waarvan we zeiden dat we ze ook zouden terugkopen. SPR lijkt dus niet iets te zijn dat snel zal uitkomen.”

Eveneens op donderdag zei de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) dat de spotprijs van Brent dit jaar gemiddeld $85 per vat zal bedragen.